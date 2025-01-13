رويترز: إرسال المسودة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى إسرائيل وحماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 12:31 مساءً - قال مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إنه تم إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف ليلة أمس الأحد، عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن مباحثات الصفقة تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، مؤكدة أن هناك تقدمًا حذرًا في المفاوضات والاتجاه إيجابي.

وفى وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي، إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هدف "ترامب" التوصل لاتفاق قبل 20 يناير، مؤكدًا أن مبعوث ترامب يقوم بدور حاسم في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين ويمارس ضغوطًا باسم الرئيس الأمريكي المنتخب.

ويبذل الوسطاء جهودًا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين هناك قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير الجاري.