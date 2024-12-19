الذهب عند أقل مستوى في شهر

الذهب عند أقل مستوى في شهرانخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس بأكثر من واحد بالمئة، لتسجل أدنى مستوى في شهر بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2606.64 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى منذ الثامن عشر من نوفمبر الماضي.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 2653.30 دولار.

وواصل الدولار مكاسبه بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين وصل العائد على أذون الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 29.83 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 922 دولارا، كما تراجع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 910.94 دولار.