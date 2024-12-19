أخبار اليمن : عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات

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عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي لجميع المحافظات. عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظاتأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي لجميع المحافظات. وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي، أن التيار الكهربائي عاد لجميع المحافظات بفضل الله وتعاون الجميع وبجهود كبيرة ومخلصة من قبل الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة. وأكد أن ذلك يأتي حرصاً من حكومة التغيير والبناء وقيادتي وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والمؤسسة، على الاضطلاع بواجباتها في توفير التيار الكهربائي للمواطن والمساهمة بدورها في تعزيز صمود وثبات الشعب اليمني في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" نصرة للشعب الفلسطيني.

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