النائب العام يرأس وفد الكويت باجتماع النواب العموم العرب في نيوم بالسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - يشارك النائب العام المستشار سعد الصفران على رأس وفد الكويت في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب الذي بدأ يوم أمس الأربعاء في مدينة نيوم بالسعودية ويستمر حتى اليوم.

ويضم وفد الكويت المشارك في اجتماع النواب العموم العرب كلا من المحامي العام المستشار مشعل الغنام ورئيس النيابة عبدالله الملا ورئيس النيابة طلال الفهد.

كما يضم الوفد وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال مشاري الشويب ووكيل نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان براك كنكوني الى جانب أمين سر التحقيق بإدارة مكتب النائب العام محمد القاطي.

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع النواب العموم العرب، أكد النائب العام السعودي رئيس جمعية النواب العموم العرب سعود المعجب أهمية تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة الجنائية.

وأوضح المعجب أن الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ظل غياب الحماية الكافية أسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الجرائم بما في ذلك جرائم الاتجار بالأشخاص والتزوير والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى غسل الأموال.

وذكر أن العالم يشهد تقدما متسارعا في مختلف المجالات الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم غير التقليدية التي تركت آثارا سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

وبين أن هذا الواقع يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتطوير استراتيجيات مبتكرة وفعالة لمكافحة هذه الجرائم والحد من تداعياتها التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.

ويصاحب الاجتماع الذي يستمر اليوم الخميس مشاركة وفود النيابات العامة في ورش عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية وحجية إجراءات التحقيق».

وعقد النائب العام المستشار سعد الصفران اجتماعات ثنائية مع النواب العموم والمدعين العامين الحضور ناقشوا فيها أوجه التعاون وتبادل الخبرات، كما زار الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع مركز العمليات في مدينة نيوم.

ويهدف اجتماع النواب العموم العرب إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم المستجدة.