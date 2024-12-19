رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقى مسئولي قناة روسيا اليوم RT Arbic

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - التقى اليوم الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومسئولي قناة روسيا اليوم RT Arbic .

أكد المسلماني علي عمق العلاقات المصرية الروسية ، والصداقة التاريخية بين الشعبين ، وأهمية تبادل المواد الإعلامية ذات الإهتمام المشترك .

ومن جانبهم أكد مسئولو (روسيا اليوم) على أهمية التعاون مع الصرح الإعلامى المصري الكبير ، والذي يتمتع بتاريخ كبير ، وخبرات وكفاءات متميزة .

وقد بحث الجانبان سبل إمكانية تعزيز التعاون الإعلامي المشترك ، لاسيما فى مجالات العلوم والآداب والفنون والسياحة.