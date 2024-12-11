البرلمان العربي: لن نتوانى عن بذل أي جهد يساعد أشقائنا الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - عقدت لجنة فلسطين اليوم اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمشاركة السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوزير المفوض، حيدر الجبوري- ممثلًا عن قطاع فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة بجامعة الدول العربية، وبن ماجيكودونمي، ممثلًا عن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأعضاء لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.

القضية الفلسطينية القضية الاولي

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية ستظل دائما قضيتنا الأولى والمركزية وفى قمة أولويات البرلمان العربي، ولن نتوانى عن بذل أي جهد يساعد أشقائنا الفلسطينيين، في حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف “أننا في البرلمان العربي نتابع بشكل دائم ومستمر وعلى مدار اليوم مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقًا من أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا ليست فقط قضية أرض بل هي بداخلنا تتجاوز حدود الأرض”.

وقال اليماحي إن البرلمان العربي اتخذ خطوات عاجلة في التواصل مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك مع بعض المؤسسات الدولية، بخطابات رسمية وتحركات دبلوماسية لمطالبتها بالضغط على كيان الاحتلال لإنهاء هذا العدوان، ووقف المحاولات الإجرامية التي يقوم بها لعرقلة عمل منظمة "الأونروا".

وجدد اليماحي تأكيده على أن البرلمان العربي سيظل داعمًا بكل قوة لكافة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول العربية لنصرة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعادلة.

سرعة تقديم المساعدات الإنسانية

ودعا اليماحي المؤسسات والجهات الدولية المانحة إلى سرعة تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإرهابية التي يواجهها بشكل يومي على أيدي كيان الاحتلال.

من جانبه ثمن السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، دور البرلمان العربي الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني لإنهاء معاناته ووقف حرب الإبادة الجماعية.

بدوره استعرض سعادة الوزير المفوض، حيدر الجبوري، دور قطاع فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة لجامعة الدول العربية منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة منفتحة على تعزيز التعاون مع البرلمان العربي في سياق تنسيق جهود العمل العربي المشترك.

من جانبه، استعرض ممثل وكالة الأونروا، الانتهاكات التي يتعرض لها موظفي الوكالة، محذرًا من قرار الكنيست الأخير بحظر نشاط الأونروا الذي سيؤثر في حال تنفيذه على وقف نشاط الوكالة وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور البرلمان العربي من أجل دعم استمرار عمل الوكالة.

كما عقدت اللجنة برئاسة اليماحي مؤتمرًا صحفيا تم خلاله التأكيد على مواصلة الجهود بين البرلمان العربي والجامعة العربية ومندوبية فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لتقديم كافة أشكال الدعم لاستمرار عمل وكالة الأونروا والدور الهام الذي تقوم به في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأن البرلمان يضع على عاتقه مواصلة دوره للمساعدة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.