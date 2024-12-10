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أغرب عادات وثقافات الشعوب حول العالم



تتسم الثقافات والعادات بتنوعها الكبير حول المعمورة، مما يتيح الفرصة لاكتشاف ممارسات قد تبدو غريبة أو غير مألوفة في نظر البعض،رغم ذلك، تحمل هذه العادات معاني وقيمًا عميقة بالنسبة للمجتمعات التي تتبناها،في هذا المقال، نستعرض بعضًا من أغرب العادات والتقاليد التي لا تزال قائمة في مختلف أنحاء العالم.

قطع الأصابع في إندونيسيا



في قبيلة “داني” الإندونيسية، ترتبط وفاة أحد أفراد الأسرة بعادة مؤلمة جسديًا ونفسيًا،تعبيرًا عن الحزن العميق، تقوم نساء القبيلة بقطع جزء من أصابعهن،تُخدر الأصابع أولاً بربطها بسلسلة لمدة 30 دقيقة، ثم يُبتر الجزء المطلوب، ويتم بعد ذلك كي الجرح لإيقاف النزيف،تعتبر هذه الممارسة وسيلة لإرضاء أرواح الأسلاف، وقد عُرفت منذ عصور بعيدة ولا تزال تُمارس حتى اليوم، مما يجعلها واحدة من أغرب العادات في العالم.

قرى الأمازون وطقوس الموتى



تعيش قبيلة “يانومامي” في أعماق غابات الأمازون المطيرة، وتمارس طقوسًا غريبة تتعلق بالموتى،عند وفاة أحد أفراد القبيلة، يتم لف الجثة في أوراق وتركها لتتحلل ببطء،بعد مرور حوالي 30 إلى 45 يومًا، تُجمع العظام وتُسحق ثم تُخلط في حساء الموز، الذي يتم تناوله من قبل أفراد القبيلة،يُعتقد أن هذه الطقوس تساعد أرواح الموتى على الوصول إلى الجنة، مما يُظهر العلاقة الوثيقة بين الحياة والموت في ثقافتهم.

طقوس “توراجا” في إندونيسيا



في مجتمع “توراجا” الإندونيسي، لا يُعتبر الموت نهاية للحياة الاجتماعية للفرد،تُخرج الجثث من قبورها بشكل دوري، وتُلبس بملابس جديدة وتُعرض في القرية،تُعرف هذه الطقوس باسم “ماينين”، حيث تعمل على تعزيز العلاقة بين الأحياء والأموات، وتُظهر الاحترام الكبير للأسلاف،حتّى الجثث التي مضى على وفاتها عشرات السنين تُخرج وتُكرم بهذه الطريقة، لتكون مشهدًا يُعد من أغرب العادات التي يمكن مشاهدتها.

شحذ الأسنان في إندونيسيا



في بعض المجتمعات الريفية في إندونيسيا، تُخضع النساء لطقس يُعرف باسم “شحذ الأسنان”،يُعتقد أن النساء اللاتي يخضعن لهذا الطقس يُعتبرن الأجمل،يتم تعديل الأسنان بطريقة معينة لتبدو حادة ومدببة،رغم أن هذا الطقس ليس مفروضاً على جميع النساء، إلا أنه يُعتبر علامة على الجمال في تلك المجتمعات، مما يُظهر مدى التباين في معايير الجمال حول العالم.

مهرجان البيض المخفوق في البوسنة



في مدينة “زينيكا” البوسنية، يُحتفل بمهرجان فريد يُعرف باسم “Cimburijada” أو مهرجان البيض المخفوق،يُقام هذا المهرجان في بداية فصل الربيع، حيث يتم طهي مئات البيض في أواني ضخمة وتوزيعها مجانًا على الناس،يُعد هذا الاحتفال تعبيرًا عن الفرح بقدوم الربيع، حيث يتوافد الزوار من أماكن متعددة للمشاركة في هذا التقليد الفريد الذي يجمع بين الأجواء الاحتفالية وتناول الطعام.

كسر الخزف في ألمانيا



في ألمانيا، يُمارس تقليد غريب يتعلق بحفلات الزفاف، حيث يجتمع الأصدقاء وأفراد العائلة للعروسين لكسر الخزف،يُقال إن كسر الخزف يجلب الحظ السعيد ويساعد في تعزيز الوحدة بين الزوجين،بعد كسر الخزف، يُطلب من العروسين تنظيف الفوضى الناتجة، مما يُعتبر تدريبًا على التعاون والعمل الجماعي – قيم تُعتبر أساسية في الحياة الزوجية.

أغرب عادات الشعوب في العالم



الرقص مع الموتى في مدغشقر



في مدغشقر، يحتفل الناس بمهرجان يُعرف باسم “Famadihana” أو تقليب العظام،يقوم أفراد العائلة بإخراج جثث أقاربهم المتوفين من القبور، ويغطونها بملابس جديدة، ثم يرقصون معها حول القرية،يُعتقد أن هذه الطقوس تعزز الروابط الأسرية وتُظهر الاحترام للمتوفين،يتم تنظيم هذا المهرجان كل سبع سنوات، ويُعتبر من أغرب التقاليد المتبعة حتى اليوم.

رمي القرفة على العزاب في الدنمارك



في الدنمارك، يُمارس تقليد فريد يُسمى “رمي القرفة” على العزاب الذين لم يتزوجوا بعد بلوغهم سن 25،في عيد ميلاد الشخص العازب، يقوم أصدقاؤه وعائلته برمي القرفة عليه، في مشهد يجمع بين المرح والتشجيع على الزواج،يُعتقد أن هذا التقليد يعود إلى القرون الوسطى، ويُعتبر من العادات الاجتماعية التي تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد.

مهرجان الطماطم في إسبانيا



في بلدة “بونيول” الإسبانية، يُقام كل عام مهرجان يُعرف باسم “لا توماتينا”، حيث يتجمع الآلاف من الناس لرمي الطماطم على بعضهم البعض،يُعد هذا المهرجان واحدًا من أكبر معارك الطعام في العالم، ويشارك فيه الناس من مختلف الأعمار والخلفيات،لا يوجد سبب تاريخي أو ديني وراء هذا المهرجان، بل هو مجرد احتفال بالمرح والتسلية.

التضحية بالدببة في اليابان



في بعض المناطق اليابانية وروسيا، تُمارس طقوس قديمة تتعلق بتقديم الدببة كقرابين،يُعتقد أن الدببة هي آلهة تسير بين البشر، وتُعتبر التضحية بها وسيلة للتواصل مع العالم الروحي،تُربى الدببة في الأسر لمدة عامين، ثم تُقتل في طقوس خاصة، حيث يشرب القرويون دماءها ويأكلون لحمها، ويُعلق رأس الدب على رمح كرمز للتفاني الديني.

مهرجان بوفيه القرد في تايلاند



في تايلاند، يُقام مهرجان بوفيه القرد في يوم الأحد الأخير من شهر نوفمبر، حيث يتم إعداد وجبات خاصة وتقديمها للقرود،يشارك السكان المحليون والزوار في تقديم الطعام لهذه القردة، ويُعتبر هذا المهرجان وسيلة لجلب الحظ الجيد،يتضمن المهرجان أيضًا عروضًا للرقص وارتداء الأزياء التي تحاكي القرود، مما يجعل هذا الاحتفال ممتعًا وفريدًا.

معلومات غريبة حول العالم



يحتوي العالم على العديد من المعلومات الغريبة والمثيرة للاهتمام التي تعكس التنوع الثقافي والطبيعي،إليك بعض الحقائق الغريبة

جزيرة الأرانب في اليابان تُعرف جزيرة “أوكونوشيما” باسم جزيرة الأرانب، حيث يعيش العديد من الأرانب البرية التي يمكن للزوار التفاعل معها. اللغة الأقدم تُعتبر لغة “لادينغا” في أستراليا أقدم لغة حية في العالم، وقد أُعيد اكتشافها بعد أن كانت مفقودة لفترة طويلة. تناول الحشرات في بعض الثقافات، يُعد تناول الحشرات جزءًا من النظام الغذائي، وتُعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين. غابة الزجاج في الصين يحتوي جسر “هاينان الزجاجي” على إطلالات مذهلة ويُعتبر من بين أكثر الأماكن إثارة للرعب. اللغة الأكثر تعقيدًا تحتوي اللغة الصينية على أكثر من 50,000 حرف، مما يجعلها من أكثر اللغات تعقيدًا في العالم.

أغرب عادات الشعوب في الزواج



يتميز الزواج في مختلف الشعوب بعادات غريبة وفريدة تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي،ومن بين أغرب هذه العادات

زواج الأشجار في الهند يتم في بعض المناطق الهندية زواج رمزي للأشجار كجزء من جهود الحفاظ على البيئة. اختبارات الشجاعة في مالي يتعين على العريس في بعض المجتمعات المالية إثبات شجاعته وقوته من خلال اختبارات مختلفة قبل الزواج. الزواج بالأشباح في الصين في حالات معينة، يتم ترتيب زواج بين شخص حي وآخر ميت لحل مشاكل روحية أو اجتماعية. الرقص مع العظام في فرنسا تُقام بعض الطقوس في فرنسا حيث يرقص العريس والعروس مع عظام دجاج كجزء من احتفالات الزفاف. الزواج الجماعي في كوريا الجنوبية يُنظم زواج جماعي لعدد كبير من الأزواج في نفس الوقت والمكان، ويُعتبر تقليدًا فريدًا في كوريا الجنوبية.

أغرب العادات في الشعوب العربية



تتعدد العادات والتقاليد في العالم العربي، بعضها قد يكون غير مألوف أو غريب،ومن بين هذه العادات