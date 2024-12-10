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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن أفضل الفنادق الساحلية في جزر الأزور



تعتبر جزر الأزور، التي تتألف من تسع جزر رئيسية بالإضافة إلى مجموعة من الجزر الصغيرة، مشبعة بالكنوز الطبيعية التي تقع في قلب المحيط الأطلسي،تتميز هذه الجزر بتضاريسها المتنوعة، التي تشمل البراكين والغابات والشواطئ الخلابة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرة،بالإضافة إلى ذلك، تستضيف الجزر ثلاث مناطق حيوية فريدة واثنين من المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يعكس تاريخها الثقافي الغني وجمالها الطبيعي الباهر.

أفضل الفنادق الساحلية في جزر الأزور



1،بيدراس دو مار ريزورت آند سبا (Pedras do Mar Resort & Spa)



يقع منتجع بيدراس دو مار في بونتا ديلجادا، على جزيرة ساو ميغيل، ويعد من بين أفضل الفنادق في المنطقة،يتميز المنتجع بمرافقه الفاخرة، بما في ذلك منتجع صحي متكامل وحمام سباحة خارجي يُعتبر من أجمل حمامات السباحة في الجزيرة،يتسم المنتجع بتصميمه الخشبي الرائع وغرفه الواسعة، مع مجموعة متنوعة من الأنشطة المتاحة مثل التنس وحمامات سباحة داخلية وخدمات السبا.

2،فندق تيرا نوسترا جاردن (Terra Nostra Garden Hotel)



يعكس فندق تيرا نوسترا الموجود بالقرب من فورناس في جزيرة ساو ميغيل تجربة فندقية فريدة، حيث يتمتع بقربه من الينابيع البركانية الطبيعية،يمكن للضيوف الاستمتاع بحمامات الينابيع الساخنة، إلى جانب مرافق السبا وحمامات السباحة الداخلية والخارجية،يوفر الفندق أيضًا بوفيه إفطار مجاني، مواقف مجانية للسيارات، وخدمة واي فاي مجانية.

3،فندق بوكينهوباي (Pocinhobay)



يُعد فندق بوكينهوباي في جزيرة بيكو ملاذًا هادئًا مخصصًا للبالغين فقط، حيث يطل على جبل بيكو الذي يضفي خلفية طبيعية ساحرة،يحتوي الفندق على مسبح خارجي وبار ويشكل قاعدة مثالية للرحلات اليومية إلى الجبل ومراقبة الطيور.

4،فندق أزور (Azor Hotel)



تأسس فندق أزور في عام 2016، وهو يُعتبر من أفخم الفنادق الحديثة في جزر الأزور،يقع هذا الفندق في بونتا ديلجادا، حيث يتميز بمسبح خارجي رائع ووجبة إفطار لذيذة وإطلالات خلابة على الواجهة البحرية،يضم الفندق أيضًا كازينو، مما يوفر نكهة من الترفيه لجعل الإقامة أكثر إثارة.

5،سانتا باربرا ايكو بيتش ريزورت (Santa Barbara Eco-Beach Resort)



إذا كنت تبحث عن تجربة فاخرة تتضمن الطبيعة والهدوء، فإن منتجع سانتا باربرا هو الخيار المثالي،يقدم المنتجع إطلالات خلابة على التلال الأزورية، ويحتوي على مسبح خاص ومنطقة سبا،كما يقع بالقرب من Lagoa do Fogo وCaldeira Velha، مما يوفر فرصًا لاستكشاف الطبيعة المحيطة.

6،فندق كوينتا (Quinta de Santa Barbara)



يقدم فندق كوينتا شققًا على الواجهة البحرية مزودة بمرافق مريحة مثل مطبخ صغير وحوض استحمام عميق،يقع الفندق على الجانب الشرقي من بونتا ديلجادا ويوفر خدمات مثل استقبال في المطار، خدمات السبا، ومسبح خارجي،بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بموقع ممتاز بالقرب من الشواطئ الرملية.

7،فندق خليج الحيتان (Whales Bay Hotel)



يظهر فندق خليج الحيتان كمنتجع فاخر آخر في جزيرة ساو ميغيل، حيث يوفر غرفًا مريحة ومركزًا صحيًا متكاملًا،يقع الفندق على الجانب الشمالي من الجزيرة، بالقرب من ملاعب الغولف والمتاحف والحدائق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بجمال الجزيرة.

8،فندق ألديا دا فونتي (Aldia da Fonte Hotel)



يمثل فندق ألديا دا فونتي منتجعًا بيئيًا ساحليًا يتميز بمنازله الحجرية البركانية،يوفر الفندق أجنحة بأثاث تقليدي ومطعماً محليًا بالإضافة إلى بار،يقع في جزيرة بيكو، مما يجعله موقعًا مثاليًا لعشاق الطبيعة ومحبي مراقبة الحيتان.

أفضل وقت لزيارة جزر الأزور



تعتبر جزر الأزور وجهة سياحية متاحة على مدار العام، ولكن يختلف أفضل وقت للزيارة حسب الأنشطة المفضلة لديك

فصل الصيف (يونيو أغسطس) يتميز بطقس معتدل وأيام طويلة، مما يجعله الموسم المثالي للاستمتاع بجمال الزهور والمناظر الطبيعية الخلابة.

فصل الخريف (سبتمبر نوفمبر) يُقدم ألوانًا جميلة وأجواءً هادئة، وهو الوقت المناسب للاستكشاف والمشي في الطبيعة.

فصل الشتاء (ديسمبر فبراير) يتميز بطقس بارد ورطب، وهو الفترة المثالية لمن يرغبون في استكشاف الأجواء السحرية وربما رؤية الشلالات المتجمدة.

فصل الربيع (مارس مايو) يعد موسم الربيع وقتاً رائعاً، حيث تبدأ الحرارة في الارتفاع وتزدهر الحياة في الطبيعة، مما يتيح رؤية الطيور البحرية والزهور المتفتحة.

أنشطة مفضلة في الفنادق الساحلية في جزر الأزور



توفر الفنادق الساحلية في جزر الأزور مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب جميع الاهتمامات

المشي على الشاطئ استمتع بنزهات رائعة ومريحة على الرمال الذهبية.

الغوص والغطس اكتشف الحياة البحرية الغنية من خلال القيام برحلات غوص أو غطس.

رحلات الصيد انطلق لتجربة صيد الأسماك في المياه الغنية المحيطة بالجزر.

ركوب الأمواج والرياح استفد من الرياح القوية لتجربة مثيرة لركوب الأمواج.

التجديف والقوارب الصغيرة استأجر قاربًا صغيرًا أو انضم لجولة تجديف لاستكشاف المنطقة.

الرحلات البحرية شارك في رحلة بحرية لمشاهدة الحيتان والدلافين.

ممارسة اليوغا على الشاطئ استرخِ مع جلسة يوغا مهدئة على الشاطئ للتواصل مع الطبيعة.

أسئلة شائعة حول فنادق جزر الأزور

