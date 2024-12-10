نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذاعة مدرسية عن صلاتي حياتي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - مقدمة حول الصلاة

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، أيها الطلاب الأعزاء، سنستعرض اليوم موضوعًا مهمًا يتعلق بالصلاة، والتي تُعتبر شريان حياة لكل مسلم. لقد فرض الله تعالى على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، وتمتلك هذه الفروض مكانة عظيمة في الإسلام، فهي تمثل العمود الفقري للفرد المسلم ومن خلالها يتيسر له سائر الأعمال.

فقرة القرآن الكريم عن الصلاة

سنتحدث الآن عن بعض الآيات القرآنية التي تُبرز فضل وأهمية الصلاة في حياة المسلم. لذلك، لنستمع معًا إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت أحد زملائنا

قال الله تبارك وتعالى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ}. قال الله تبارك وتعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}. قال الله تبارك وتعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}. قال الله تبارك وتعالى {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ}. قال الله تبارك وتعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا}.

فقرة الحديث الشريف عن الصلاة

بعد سماعنا لتلاوة الآيات، نستمع الآن إلى بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن أهمية المحافظة على الصلاة وفوائدها. كُلّفنا زميلنا "فلان" بقراءة هذه الأحاديث المباركة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر”. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أرأيتُم لو أنَّ نَهْرًا ببابِ أحدِكُم يغتسِلُ منهُ كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ هل يَبقى من درنِهِ شيءٌ قالوا لا يَبقى من درنِهِ شيءٌ. قالَ فذلِكَ مثلُ الصَّلواتِ الخمسِ يَمحو اللَّهُ بِهِنَّ الخطايا”. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من توضأ للصلاة، فأسْبغَ الوضوءَ، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، فصلّاها مع الناس، غفر اللهُ له ذنوبَه”. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكُرُ الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حَجّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ”.

فقرة هل تعلم عن الصلاة

أيها الطلاب، سأقدم لكم بعض المعلومات المميزة حول الصلاة، آملًا أن تستفيدوا منها

هل تعلم أن الصلاة كانت آخر وصية للرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته

هل تعلم أن من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله

هل تعلم أن الله فرض على المسلمين خمسين صلاة ثم خففها لتصبح خمس صلوات

هل تعلم أن ثواب صلاة واحدة يعادل أجر عشر صلوات كاملة

فقرة كلمة الصباح

لنستمع الآن إلى كلمة الصباح عن الصلاة التي يلقيها الطالب “فلان”، حيث سيتحدث فيها عن فضائل الصلاة وأهميتها في حياتنا.

الصلاة هي عبادة عظيمة تُعد من أركان الدين، وقد ورد ذكرها في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. من حافظ على صلاته فاز برضا الله وأجر عظيم، ومن تركها فقد خاب وخسر. لذا يجب علينا جميعًا أن نحرص على أداء الصلوات في أوقاتها.

الدعاء في ختام الفقرات

لنختم إذاعتنا بدعاء نتمنى أن ينفع الله تعالى به، يدعو لنا زميلنا “فلان”

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة، واغفر لنا ذنوبنا، واهدينا إلى الصراط المستقيم، واجعل لنا قرة عين في صلواتنا. اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

ختام الاذاعة المدرسية

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا الإذاعي عن الصلاة. نشكر جميع الطلاب الذين ساهموا في هذا العمل، ونرجو أن يعمّ الفائدة على الجميع. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحافظون على الصلاة ويُقبل عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.