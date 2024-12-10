قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مطاري عقربا والمزة في دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع كانت تابعة للجيش السوري ومطارات وميناء، كما يستهدف مواقع للدفاع الجوي ويدمرها، موضحا أن الأهداف الإسرائيلية متنوعة وكثيرة داخل سوريا.

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع استراتيجية مهمة في سوريا سواء كانت المطارات أو مراكز الأبحاث أو ميناء اللاذقية، مشيرا إلى أنّه جرى بث صور صباح اليوم عبر معرفات تابعة لإدارة العمليات العسكرية من مطار المزة العسكري، إذ جرى استهداف طائرات مروحية تقف في هذا المطار.

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أيضا مطار عقربا الذي يقع جنوب العاصمة دمشق من خلال تدمير الطائرات المروحية والحربية، لذا القصف الإسرائيلي يستهدف تدمير كل شيء، مما يشكل خطر خاصة على سلاح الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية السورية وتحديدا في مناطق جنوب دمشق وجبل المانع الذي يقع في مدينة الكسوة بحوالي 20 كيلو متر جنوب العاصمة دمشق».