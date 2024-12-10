نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكل مريض قرحة المعدة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعتبر قرحة المعدة من الأمراض المنتشرة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتنتج عن تلف بطانة المعدة بسبب الحموضة الزائدة أو العدوى البكتيرية،يعتبر اتباع نظام غذائي متوازن ومناسب أمرًا بالغ الأهمية لعلاج قرحة المعدة وتخفيف الأعراض،في هذا البحث، نسعى لتقديم توصيف دقيق لمجموعة من الأطعمة المفيدة لمريض قرحة المعدة، كما سنشير إلى الأطعمة التي ينبغي تجنبها.

الغذاء الغني بالبروبيوتيك



تعتبر البروبيوتيك من العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في تعزيز صحة مريض قرحة المعدة،تشير البروبيوتيك إلى البكتيريا النافعة التي تسكن الأمعاء وتساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي،يُعزز تناول الأغذية الغنية بالبروبيوتيك فاعلية العلاجات المستخدمة في معالجة قرحة المعدة ويؤدي إلى محاربة البكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori)، المسؤولة عن تكون القرح في المعدة.

من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، يُمكن اعتبار

الزبادي مصدر شهير للبكتيريا النافعة.

الميسو منتج ياباني غني بالبروبيوتيك، يُستخدم في تحضير العديد من الأطباق.

الكيمتشي نوع من الأطعمة المخمرة الشائعة في كوريا.

المخلل الملفوف يحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا المفيدة.

شاي الكمبوشا مشروب مخمر غني بالبروبيوتيك.

التيمبي طعام مصنوع من فول الصويا المخمر، يُعد مصدرًا ممتازًا للبروتين والبروبيوتيك.

الفواكه المفيدة لقرحة المعدة



تُعتبر الفواكه، سواء كانت طازجة أو مجمدة، مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والألياف، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي،تُساعد الفواكه على حماية بطانة المعدة وتخفيف الأعراض المرتبطة بقرحة المعدة.

تشمل بعض الفواكه المفيدة لمريض قرحة المعدة

التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا المعدة.

العنب غني بمركبات تقلل من الالتهابات في المعدة.

التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُساهم في تحسين حركة الأمعاء.

الرمان يحتوي على البوليفينول والذي يساهم في تخفيف حدة قرحة المعدة.

فواكه يجب تجنبها



على الرغم من فوائد الفواكه، فإن هناك بعض الأنواع التي ينبغي تجنبها، إذ قد تزيد من حدة الأعراض،فالفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتجاع المريء وزيادة الشعور بالحرقة، لذلك يُنصح بتجنبها.

الخضروات المفيدة لقرحة المعدة



تُعتبر الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي،يُوصى لمريض قرحة المعدة بتناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب، بالإضافة إلى الخضروات ذات الألوان الزاهية مثل الفلفل الأحمر والجزر.

من أبرز الخضروات المفيدة لمرضى قرحة المعدة

البروكلي يحتوي على مادة سلفورافين (Sulforaphane) التي تُساعد على قتل البكتيريا الضارة مثل الملوية البوابية، مما يسهم في الوقاية والعلاج من قرحة المعدة،كما أن تناول براعم البروكلي بانتظام يُقلل من خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

الخضروات الصليبية مثل القرنبيط واللفت، تعتبر مصادر مهمة للعديد من الفيتامينات والمعادن التي تحمي المعدة وتعزز من عمليات الشفاء.

البروتين قليل الدهون



يجب على مريض قرحة المعدة اختيار مصادر صحية للبروتين قليلة الدهون، لأن الدهون الزائدة قد تزيد من تهيج المعدة وتجعل عملية الشفاء أبطأ،من الخيارات المثالية نذكر

البيض يُعد مصدرًا ممتازًا للبروتين سهل الهضم.

اللحوم البيضاء مثل الدجاج والسمك، تحتوي على كميات أقل من الدهون مقارنة باللحوم الحمراء.

منتجات الصويا مثل التوفو والفاصوليا المجففة والبازلاء، تُعتبر بدائل صحية للبروتين الحيواني.

أطعمة أخرى مفيدة



توجد العديد من الأطعمة الأخرى التي تُساهم في تحسين صحة مريض قرحة المعدة وتسريع عملية الشفاء، ومنها

الأطعمة الغنية بالزنك



للزنك دور مهم في تعزيز جهاز المناعة وتسريع عملية التئام الجروح بما في ذلك قرحة المعدة،يمكن الحصول على الزنك من مصادر مثل

اللحوم البقرية تحتوي على نسب عالية من الزنك.

السبانخ مصدر نباتي هام للزنك.

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم



يُقلل السيلينيوم من خطر الإصابة بالعدوى ويسرع عملية الشفاء،من الأطعمة الغنية بالسيلينيوم

الأسماك وخاصة التونة والهلبوت.

المكسرات تُعتبر مصدرًا جيدًا للسيلينيوم.

العسل



يُعتبر العسل من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لمريض قرحة المعدة، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يُعتقد أنه يمكن أن يقتل البكتيريا الملوية البوابية،أثبتت الدراسات أن العسل يُقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة ويسرع من عمليات الشفاء.

الثوم



يمتلك الثوم خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات،الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أظهرت أن مستخلص الثوم يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة ويساهم في تحسين صحة الأنسجة المتضررة.

عرق السوس



يساهم عرق السوس في تحفيز المعدة لإفراز المزيد من المخاط الذي يحمي بطانة المعدة، ويساعد في تسريع عملية الشفاء، بالإضافة إلى التخفيف من الألم المصاحب للقرحة.

الكركم



يحتوي الكركم على مركب الكركومين الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويعزز من صحة الأوعية الدموية؛ وقد أظهر الكركم فعالية في علاج قرحة المعدة والوقاية منها.

المستكة



أثبتت الدراسات أن صمغ المستكة له خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله فعالًا في مكافحة البكتيريا الملوية البوابية، وبالتالي يُساهم في تحسين صحة مريض قرحة المعدة.

الألوفيرا



تحتوي مادة الألوفيرا على خصائص مضادة للالتهابات، وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة؛ وعلى الرغم من الدراسات التي أُجريت على الفئران، إلا أن الأبحاث على البشر لا تزال محدودة.

البابونج



يُعتبر البابونج من الأعشاب التي تُعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تُسرع من عملية الشفاء.

أطعمة تزيد من قرحة المعدة



إلى جانب الأطعمة المفيدة، هناك بعض الأطعمة التي ينبغي على مريض قرحة المعدة تجنبها لأنها قد تزيد من تهيج المعدة وتفاقم الأعراض،من هذه الأطعمة

الغذاء الدسم



تستغرق الأطعمة الدسمة وقتًا أطول للهضم، مما يُسبب الشعور بالانتفاخ وتقلصات البطن؛ كما أن الدهون العالية تُزيد من إفراز الحمض المعدي، مما يزيد من خطر تهيج القرحة.

الكافيين



المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، تُزيد من انبعاث الحمض المعدي، مما يُساهم في زيادة أعراض قرحة المعدة.

أطعمة أخرى



الألبان كاملة الدسم تساهم في زيادة إفراز الحمض المعدي.

اللحوم الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء العالية الدهون.

الأطعمة المقلية تسبب تهيج المعدة وتضعف عملية الهضم.

الأطعمة المالحة تُزيد من تهيج القرحة.

الصلصات الجاهزة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والمواد الحافظة.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت، التي تزيد من الحموضة.

الشكولاتة تحتوي على مركبات تُهيج المعدة وتزيد من إفراز الحمض.

أعراض قرحة المعدة



تتفاوت أعراض قرحة المعدة من شخص لآخر، لكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي تشير إلى وجود قرحة، ومنها

آلام البطن



يُعتبر ألم أو حرقان في المنطقة العلوية من البطن أحد الأعراض الرئيسية لقرحة المعدة.

عسر الهضم



يعاني بعض مرضى قرحة المعدة من عسر الهضم والشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

أعراض أخرى

