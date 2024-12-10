ألم عند تحريك العين

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هند السوليه - الرياض - محتويات

يُعرَّف ألم العين بأنه شعور غير مريح أو مؤلم يظهر في منطقة العين، ويتميز بإحساس بالحرقة أو بعدم الراحة،يتراوح هذا الألم في حدته، حيث قد يكون خفيفًا وقابلًا للتحمل، أو شديدًا لدرجة تؤثر على الرؤية أو قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية،أحيانًا، يُصاحَب هذا الألم برغبة قوية لدعك العين، وقد تترافق معه أعراض أخرى مثل احمرار العين، سيلان الدموع، أو حتى ضعف في الرؤية.

تعتبر العين عضوًا حساسًا، مما يجعلها عرضة للعديد من العوامل المحيطة بها، ولذلك فإنها تتطلب رعاية خاصة،شائع أن يعاني الأفراد من ألم العين لأسباب متعددة، لذا سنستعرض في السطور التالية أبرز الأسباب والأعراض والعلاجات المتعلقة بألم العين.

أسباب الألم عند تحريك العين



تتعدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى شعور بالألم عند تحريك العين، وأبرزها

1،استخدام العدسات اللاصقة



يمكن أن يتسبب ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة، أو استخدام عدسات غير مناسبة، في شعور بعدم الراحة أو الألم،العدسات اللاصقة يمكن أن تسهم في جفاف العين، مما يؤدي إلى الألم عند تحريكها،لذا يُنصح بتجنب العدسات اللاصقة الرخيصة وغير الطبية التي قد تسبب تهيج العين.

2،إجهاد العين



إن قضاء فترات طويلة أمام الشاشات الإلكترونية (مثل التلفاز والحاسوب) يمكن أن يُسبب إجهاد العين، مما يؤدي إلى شعور بالألم،إن التركيز على الشاشات لفترات طويلة يقلل من معدل التفاعل الجفني، مما يسبب جفاف العين وآلام أثناء التحريك.

3،التهابات العين



يمكن أن تسبب التهابات العين، مثل التهاب الملتحمة (العين الوردية) أو التهاب الجفن، ألمًا ملحوظًا،غالبًا ما يُصاحَب هذا الألم بأعراض مثل الاحمرار، الحكة، والإفرازات.

4،حساسية العين



تتسبب حساسية العين تجاه عوامل مثل الغبار، حبوب اللقاح، أو المواد الكيميائية في تهيج العين وألمها،تشمل الأعراض المصاحبة سيلان الدموع، احمرار، وحكة.

5،مشاكل صحية أخرى



تعتبر بعض الحالات الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو التهاب الجيوب الأنفية، من الأسباب المحتملة للألم في العين،كما أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي قد يشعرون بألم في العين نتيجة لتأثير الصداع على المنطقة المحيطة بها.

أعراض آلام العين



تتباين أعراض آلام العين حسب السبب، لكن بعض الأعراض الشائعة تشمل

احمرار العين تحول لون العين إلى الأحمر قد يشير إلى التهاب أو إجهاد.

دموع زائدة أو جفاف قد تلاحظ زيادة في إنتاج الدموع أو شعور بالجفاف.

حكة أو حرقة تشير هذه الأعراض إلى التهاب أو حساسية.

صعوبة في الرؤية الألم قد يؤثر على قدرة الفرد على التركيز أو الرؤية بوضوح.

صداع يرتبط غالبًا بألم العين، وقد يكون نتيجة لإجهاد العين.

تأثر حاسة النظر قد يتسبب الألم في صعوبة الرؤية أو ظهور نقاط ضوئية.

أسباب الألم المصاحب للعين والرأس



توجد أسباب عديدة للألم في العين، والتي قد تترافق مع الألم في الرأس، ومن أبرزها

1،الصداع



يمكن أن يسبب الصداع النصفي أو الصداع التوتري ألمًا في العين، وغالبًا ما يُصاحَب هذا الألم بأعراض مثل الحساسية للضوء والغثيان.

2،الإجهاد والتعب



تؤدي الضغوط الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى قلة النوم، إلى آلام في العين والرأس،الجلوس لفترات طويلة في وضعيات غير مريحة قد يزيد من الألم.

3،تغيرات الطقس



يمكن أن تؤثر تغيرات الطقس، كالأجواء الباردة أو الرطبة، على العين وتسبب شعورًا بالألم.

طرق علاج آلام العين



1،تغيير نمط الحياة



تجنب الشاشات يمكن أن يساعد تقليل وقت الشاشة في تخفيف الآلام الناتجة عن إجهاد العين.

استراحة العين يُنصح باتباع قاعدة 20-20-20، بحيث ينظر الشخص إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

2،علاج طبي



الأدوية يمكن استخدام مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لتخفيف الألم.

القطرات المرطبة تفيد قطرات العين المرطبة في تخفيف جفاف العين.

3،العلاج المنزلي



كمادات دافئة وضع كمادات دافئة على العين قد يساهم في تخفيف الألم.

استنشاق البخار يساعد استنشاق البخار في تخفيف الاحتقان والضغط على الجيوب الأنفية.

4،استشارة الطبيب



إذا استمر الألم لفترة طويلة أو كان شديدًا، يجب استشارة طبيب عيون، فقد يتطلب الأمر تشخيصًا أكثر تعقيدًا أو علاجًا متخصصًا.

عوامل الخطر لألم العين



تتواجد بعض العوامل التي تُعتبر عوامل خطر قد تزيد من احتمالية حدوث ألم في العين، ومنها

العمر تزداد احتمالية تعرض الأفراد لمشكلات في العين مع تقدم العمر، مثل إعتام عدسة العين والزرق.

التاريخ العائلي وجود تاريخ عائلي لمشاكل العيون قد يزيد من خطر الإصابة.

الظروف الصحية بعض الأمراض مثل السكري يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة العين.

نمط الحياة نمط الحياة غير الصحي، مثل التدخين وقلة النشاط البدني، يؤثر سلبًا على صحة العين.

نصائح للوقاية من ألم العين



يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة للوقاية من ألم العين