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هند السوليه - الرياض - محتويات

أهم شروط سفر الحامل على الخطوط السعودية



يعتبر سفر المرأة الحامل تجربة تتطلب تخطيطًا دقيقًا واتباع مجموعة من الإرشادات لضمان سلامتها وسلامة جنينها أثناء الرحلة،يتناول هذا المقال أهم الشروط والنصائح التي ينبغي أن تكون المرأة الحامل على دراية بها عند السفر على متن الخطوط السعودية،يشمل ذلك الاستعداد للسفر، الحصول على موافقة الطبيب، والاطلاع على الخدمات المتاحة للحوامل أثناء الرحلة، إلى جانب فهم سياسات الخطوط السعودية المتعلقة بسفر النساء الحوامل.

1،استشارة الطبيب قبل السفر



تعد استشارة الطبيب خطوة أساسية قبل التخطيط للسفر، حيث يُعتبر الاطلاع على ملف المريضة الصحي أمرًا ضروريًا،سواء كانت المرأة الحامل في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، ينبغي على الطبيب المعالج ة حالتها الصحية، بما في ذلك تاريخ الولادة المتوقع، والحالة الصحية الحالية، وعدد مرات الحمل السابقة،من الضروري أيضًا تقديم جميع المعلومات المتعلقة بصحة الأم والجنين، مثل نتائج الفحوصات الطبية وصور الموجات فوق الصوتية، وأي حالات طبية قد تؤثر على الحمل.

يسمح العديد من الأطباء للمرأة الحامل بالسفر جواً في حالة عدم وجود مضاعفات خطيرة مثل تمزق المشيمة، سكري الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم،إلا أن بعض الحالات، كوجود تاريخ سابق للإجهاض أو الولادة المبكرة، قد تتطلب توصية بعدم السفر للحفاظ على سلامة الأم والجنين،لذا، تعد استشارة الطبيب الخطوة الأولى والرئيسية قبل اتخاذ قرار السفر.

2،التأكد من إمكانية السفر على متن الخطوط السعودية



عند حجز تذاكر السفر على الخطوط السعودية، يُرشد بالتأكد من أن الشركة تسمح لسفر الحوامل، ولا سيما إذا كانت المرأة في مراحل متقدمة من الحمل،تختلف سياسات شركات الطيران المتعلقة بسفر الحوامل، حيث قد تفرض بعض الشركات قيودًا أو تطلب موافقة طبية،وقد تتطلب الخطوط السعودية من المرأة الحامل تقديم شهادة طبية إذا كانت في الثلث الثالث من الحمل للتأكد من أن السفر آمن لها ولجنينها.

3،اختيار المقاعد والخدمات المناسبة



تعتبر الراحة أثناء الرحلة الجوية أمرًا ذو أهمية خاصة للمرأة الحامل،لذلك، يُفضل اختيار مقعد مريح يوفر مساحة إضافية للأرجل،تُعد المقاعد القريبة من الحمام خيارًا جيدًا لتسهيل الحركة، خاصةً إذا كانت الرحلة طويلة،بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة الحامل طلب خدمات إضافية مثل كرسي متحرك في المطار أو مساعدة في حمل الأمتعة.

4،تجهيزات السفر الضرورية



يساعد تجهيز حقيبة السفر بوسادة للرقبة وقربة حرارية في تعزيز راحة المرأة الحامل أثناء الرحلة،من المهم أيضًا حمل وجبات خفيفة صحية وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف،يُنصح بارتداء ملابس مريحة وفضفاضة، والقيام ببعض التمارين الخفيفة لتحسين الدورة الدموية ومنع التورم أثناء الرحلة.

5،معرفة القيود الزمنية للسفر



يجب على المرأة الحامل أن تكون على دراية بأن شركات الطيران غالبًا ما تفرض قيودًا زمنية على سفر الحوامل،على سبيل المثال، قد لا يُسمح للمرأة بالسفر جواً بعد الأسبوع 36 من الحمل إلا في حالات خاصة مع الحصول على موافقة طبية،تفرض بعض الشركات قيودًا على السفر بعد الأسبوع 28 من الحمل، لذا يُعتبر من الضروري التحقق من هذه القيود قبل حجز الرحلة.

6،ارتداء حزام الأمان بشكل صحيح



يتعين على المرأة الحامل ارتداء حزام الأمان بشكل صحيح أثناء الرحلة لضمان سلامتها،يُفضل أن يُربط الحزام أسفل البطن وفوق الفخذين لضمان الراحة والأمان،تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم إطفاء وسائد الهواء، حيث تعمل تلك الوسائد مع حزام الأمان لتوفير الحماية اللازمة للأم والجنين في حالة وقوع أي اضطرابات أثناء الرحلة.

7،استخدام الحمامات في الطائرة بحذر



عادة ما تكون الحمامات في الطائرات ضيقة، مما قد يجعل استخدامها أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة الحامل،لذا يُنصح بالحذر عند التحرك داخل الطائرة والتمسك بمساند المقاعد لتجنب السقوط في حالة حدوث اضطرابات جوية مفاجئة.

8،التعامل مع اضطرابات الهضم أثناء السفر



يمكن أن يتسبب السفر الجوي في بعض اضطرابات الهضم مثل الإسهال،يوصى بتناول الأدوية الوقائية التي يحددها الطبيب لتفادي تلك المشكلات،كما ينبغي الانتباه عند تناول الطعام والماء في البلدان الأخرى لتفادي التعرض للإسهال أو الجفاف.

9،التصريح الطبي للسفر



إذا كانت المرأة الحامل في الشهر الثامن أو قد أكملت الشهر الثامن، فمن المحتمل أن تطلب الخطوط السعودية التصريح الطبي للسماح لها بالسفر،يجب أن يشمل هذا التصريح معلومات حول صحة الأم والجنين، ويؤكد على أن السفر آمن لها ولا تعاني من أي مضاعفات قد تؤثر على الولادة.

الأسئلة الشائعة حول سفر الحامل على الخطوط السعودية



هل الطيران آمن خلال الربع الثالث من الحمل



بوجه عام، يُعتبر الطيران آمنًا خلال الربع الثالث من الحمل إذا لم تواجه الحامل أي مشاكل طبية،يُنصح بالحصول على موافقة طبية قبل السفر، ولا سيما إذا كانت الحامل قد تجاوزت 28 أسبوعًا من الحمل.

هل تؤثر أجهزة فحص أمن المطارات على صحة الجنين



لا تؤثر أجهزة الفحص في المطارات على صحة الجنين،أنظمة الأشعة السينية المستخدمة في بعض المطارات تعتبر آمنة أثناء الحمل ولا تسبب أي ضرر للأم أو الجنين.

نصائح إضافية لراحة وسلامة الحامل أثناء السفر



اختيار فترة السفر بعناية يفضل السفر خلال الثلث الثاني من الحمل، حيث تكون الأعراض المبكرة مثل الغثيان قد اختفت، ويكون خطر الولادة المبكرة أقل.

التأمين الصحي تأكدي من أن التأمين الصحي يغطي الحالات الطارئة أثناء السفر، وقد يكون من الحكمة شراء تأمين صحي إضافي إذا لم يكن مشمولًا في خطتك الحالية.

تجنب الرحلات الطويلة إذا كان بالإمكان، يُفضل تجنب الرحلات الطويلة،إذا كانت الرحلة ضرورية، فحاولي اختيار رحلات قصيرة بقدر الإمكان.

الترطيب والتغذية احرصي على شرب الكثير من الماء وتناول وجبات خفيفة مغذية خلال الرحلة لتجنب الجفاف والحفاظ على الطاقة.

القوانين والشروط الخاصة بشركات الطيران



تختلف القوانين والسياسات المتعلقة بسفر الحوامل بين شركات الطيران، لذا من المهم التحقق من سياسات شركة الطيران قبل السفر،قد تتطلب بعض الشركات شهادة طبية بعد أسبوع معين من الحمل، في حين قد تمنع شركات أخرى السفر بشكل كامل في مراحل الحمل المتقدمة.