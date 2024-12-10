نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن سياحية في الشارقة للعائلات في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

السياحة في الشارقة

السياحة في الشارقة

تُعتبر إمارة الشارقة واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمتع بمزيج فريد من التراث الثقافي الغني، والتاريخ العريق، والمناظر الطبيعية الخلابة،تضم الشارقة مجموعة متنوعة من المعالم السياحية، بدءًا من الشواطئ الساحرة وصولاً إلى المتاحف المميزة، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء،في هذا البحث، سوف نستعرض أبرز المعالم السياحية في الشارقة والأنشطة المتنوعة المتاحة للزوار.

أبرز الأماكن السياحية في الشارقة

أبرز الأماكن السياحية في الشارقة

جزيرة النور

تُعتبر جزيرة النور واحدة من الوجهات العائلية البارزة في الشارقة،تقع هذه الجزيرة الخلابة على بحيرة خالد، وتشتهر بجمالها الهادئ وموقعها الفريد الذي يعزز من فرص الاسترخاء بعيدًا عن صخب المدينة،يمكن الوصول إلى الجزيرة عبر القوارب أو الرصيف، وتضم مجموعة من المنشآت الفنية والمعارض الدورية،كما تحتوي الجزيرة على منطقة لعب للأطفال وبيت للفراشات، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للترفيه والتعليم.

مؤسسة الشارقة للفنون

تُعد مؤسسة الشارقة للفنون واحدة من المعالم الثقافية الرائدة في الإمارة، وتقع في منطقة التراث الفني والثقافي بالقرب من الجبيل،تضم المؤسسة مجموعة من المباني القديمة والجديدة التي تعرض الأعمال الفنية المتنوعة،تقدم المؤسسة برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى دعم الشباب وتيسير تبادل الأفكار والخبرات، ويمكن للزوار الاطلاع على الأنشطة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

متحف الشارقة للسيارات القديمة

إذا كنت من محبي السيارات الكلاسيكية، فإن زيارة متحف الشارقة للسيارات القديمة تُعتبر ضرورة،يضم المتحف أكثر من 100 سيارة رائعة، مما يتيح للزوار الفرصة للاستمتاع بأشهر موديلات السيارات الكلاسيكية عن قرب،يعرض المتحف سيارات تعود إلى عقود ماضية، ويعتبر مكانًا ممتعًا لاستكشاف تاريخ صناعة السيارات وتطورها.

سوق الجبيل

يُعد سوق الجبيل من أكبر الأسواق المتخصصة للأسماك والمنتجات الطازجة في الإمارات، حيث يغطي السوق مساحة تصل إلى 1.075 مليون قدم مربع،يقدم السوق مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة والخضروات والفواكه، ويُعتبر مكانًا ممتازًا لشراء المنتجات المحلية والاستمتاع بمزادات الأسماك التي تُعقد يوم السبت من كل أسبوع.

مربى الشارقة للأحياء المائية

يُعتبر مربى الشارقة للأحياء المائية واحدًا من أبرز المعالم السياحية في الشارقة، حيث يُقدم فرصة استكشاف أكثر من 250 نوعًا من الحياة البحرية وفهم العالم البحري بشكل أعمق،بالإضافة إلى المربى، يمكن للزوار زيارة متحف الشارقة البحري القريب للتعرف على تاريخ الملاحة والأنشطة البحرية في الشارقة.

شاطئ الخان

يتسم شاطئ الخان بكونه من أبرز الأماكن التي يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة المائية والرياضات الشاطئية فيها،يوفر الشاطئ العديد من الأنشطة مثل الكرة الطائرة الشاطئية والتنس، بالإضافة إلى الرياضات المائية مثل التزلج على الماء وركوب الأمواج،يشتمل الشاطئ أيضًا على منطقة مخصصة للأطفال ويشرف عليه فريق محترف لضمان أعلى مستويات السلامة.

السوق المركزي

يُعتبر السوق المركزي أو السوق الأزرق واحدًا من أبرز أماكن التسوق في الشارقة، حيث يتميز بتصميمه المعماري الفريد،يشتمل السوق على مبنيين رئيسيين، أحدهما مخصص لبيع المنتجات الشعبية مثل العبايات والأقمشة، والآخر يعرض المجوهرات بمختلف الأشكال والتصميمات.

منتزه الصحراء

يعتبر منتزه الصحراء من الوجهات السياحية الممتازة التي تقدم تجربة فريدة للتعرف على النباتات والحيوانات المحلية،يضم المنتزه متحفًا للتاريخ الطبيعي وحديقة نباتية ومنتزهًا للحياة البرية، مما يجعله مكانًا مثيرًا للأطفال والعائلات.

مليحة

تُعتبر منطقة مليحة من أبرز مناطق الجذب السياحي في الشارقة، حيث يمكن للزوار استكشاف الكثبان الرملية والتكوينات الصخرية والمواقع الأثرية،يوفر مركز مليحة الأثري فرصة لمراقبة النجوم والقمر، مما يضفي طابعًا خاصًا على الزيارة.

نادي الشارقة للجولف والرماية

إذا كنت مهتمًا بالرياضات الترفيهية، فإن نادي الشارقة للجولف والرماية يُقدم لك فرصة لتعلم الجولف أو الرماية تحت إشراف مدربين محترفين.

واجهة المجاز المائية وقناة القصباء

تُعتبر واجهة المجاز المائية وقناة القصباء من معالم الجذب السياحي البارزة في الشارقة،تحيط قناة القصباء بعجلة فيريس الشهيرة “عين الإمارات”، وتوفر واجهة المجاز المائية مجموعة من المطاعم الممتازة، بالإضافة إلى استضافتها عروضًا موسيقية رائعة.

جزيرة العلم

تقع جزيرة العلم بالقرب من فندق خان، وتتميز بتصميمها الأنيق وسارية العلم التي يبلغ ارتفاعها 123 مترًا، مما يجعلها سابع أطول سارية في العالم،تُعتبر الجزيرة رمزًا للوطنية وتحتوي على مسرح في الهواء الطلق.

بحيرة خالد

تُعتبر بحيرة خالد واحدة من الأماكن المثالية لقضاء الإجازات العائلية، حيث توفر هدوءًا ومناظر جميلة،يمكن للزوار الاستمتاع بالهواء النقي واكتشاف المقاهي التي تقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات بجوار البحيرة.

متاحف الشارقة

متاحف الشارقة

تضم الشارقة مجموعة متنوعة من المتاحف التي تعرض الفنون والثقافة والتاريخ، ومن بين المتاحف البارزة

متحف الشارقة للفنون يعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية من مختلف الفترات.

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية يقدم معلومات عن التاريخ والثقافة للحضارة الإسلامية.

متحف الشارقة البحري يعرض تاريخ الملاحة البحرية والأنشطة البحرية.

متحف الشارقة العلمي يقدم تجارب علمية وتفاعلية للأطفال والكبار.

متحف الشارقة للآثار يعرض آثارًا من الفترة ما قبل التاريخ وحتى العصور الإسلامية.

مولات الشارقة

مولات الشارقة

تتميز الشارقة بوجود العديد من المولات التي تقدم تجارب تسوق متنوعة

مركز الساهري يضم مجموعة واسعة من المحلات التجارية والمطاعم.

مركز سيتي سنتر الشارقة يحتوي على مجموعة كبيرة من المحلات و التجارية العالمية.

مركز الواحة مول فاخر يقدم تجربة تسوق مميزة.

المركز السوقي الشارقة يعرض التراث الإماراتي ويقدم أسواقًا تقليدية.

مركز ميجامول الشارقة يقع في القاسمية ويقدم مجموعة متنوعة من المحلات والمقاهي.

سيتي مكس الشارقة يقدم تجربة تسوق ممتعة مع عروض وتخفيضات.

البوتيك مول الشارقة مكان رائع لمحبي التسوق والأزياء.

أفضل فنادق الشارقة

أفضل فنادق الشارقة

تشمل أفضل الفنادق في الشارقة

فندق البحيرة (The Lake Hotel) يتميز بموقعه على ضفاف بحيرة خالد ومرافقه الرائعة.

فندق الشارقة بيتش ريزورت (Sharjah Beach Resort) يوفر شاطئًا خاصًا ومناطق استرخاء بجانب المسبح.

فندق راديسون بلو شارقة (Radisson Blu Sharjah) يقع في وسط المدينة ويتميز بموقعه المركزي.

فندق رمادا داون تاون (Ramada Downtown Sharjah) يقدم إطلالات رائعة على كورنيش الشارقة.

فندق كوبثورن الشارقة (Copthorne Hotel Sharjah) خيار ميسور التكلفة مع مستوى جيد من الخدمة.

مطاعم الشارقة

مطاعم الشارقة

تضم الشارقة مجموعة من المطاعم التي تقدم أطباقًا متنوعة

أماكن لتناول المأكولات الإماراتية مثل “البيت الإماراتي” و”المجلس”، حيث يمكنك تجربة الأطعمة المحلية.

مطاعم الأطعمة العالمية تشمل خيارات مثل “مطعم مانغو” و”بيسترو فونتانا”.

المأكولات البحرية مثل “مطعم السيف” و”أبو نوار للأسماك”.

مقاهي ومخابز مثل “مقهى بيت الطحينة” و”كاريبو كوفي”.

مأكولات الشارع تجربة الأطعمة المحلية في الكشكات والمناطق التقليدية.

حدائق ومنتزهات الشارقة

حدائق ومنتزهات الشارقة

تقدم الشارقة العديد من الحدائق والمنتزهات الجميلة، مثل

حديقة الصفاة تُعتبر واحدة من أكبر الحدائق في الشارقة وتحتوي على مساحات خضراء واسعة.

حديقة الأسرة مكان مثالي للعائلات مع مناطق لعب للأطفال ومساحات مفتوحة.

تتميز الشارقة بتنوع هائل في المعالم السياحية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية والطبيعية.