نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم التعليمات قبل السفر إلى قرية أشيقر التراثية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن قرية أشيقر التراثية



تقع قرية أشيقر التراثية، المعروفة أيضًا باسم “Ushaiger”، في المملكة العربية السعودية، حيث تبعد حوالي ساعة ونصف بالسيارة من العاصمة الرياض،تُعدّ هذه القرية واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تسلط الضوء على تاريخ وثقافة منطقة نجد،يعود تاريخ أشيقر إلى حوالي 1500 عام، وقد كانت تاريخيًا نقطة توقف هامة للحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة،تشتهر القرية بتراثها المعماري الفريد، حيث تضم مجموعة من المباني الطينية التي تم ترميمها بعناية للحفاظ على مظهرها التقليدي.

تقدم زيارة أشيقر فرصة مميزة للتعرف على نمط الحياة التقليدي في السعودية، فضلًا عن استكشاف التراث المعماري للمنطقة،إذا كنت تخطط لزيارة هذه القرية الساحرة، فإن هذا الدليل الشامل سيساعدك في التخطيط لرحلتك بطريقة مثلى.

كيفية الوصول إلى قرية أشيقر



طريق الوصول من الرياض



لزيارة قرية أشيقر من الرياض، يمكنك اتباع الخطوات التالية

اتباع طريق مكة (طريق 40) هذا هو الطريق السريع الذي يخرجك من الرياض ويبدأ رحلتك. تجاوز نقطة التفتيش الأولى يجب الاستمرار في السير على الطريق السريع دون توقف. استدر يمينًا عند المخرج الأول هذا المخرج يوجهك نحو شقراء، حيث يتقاطع مع الطريق السريع 505. تابع على طريق 505 استمر القيادة على هذا الطريق حتى تصل إلى مدينة شقراء. توجه نحو أشيقر عند الوصول إلى المنعطف الذي يشير إلى أشيقر، استدر يمينًا. استمر في السير حتى النهاية عند نهاية الطريق، استدر يسارًا، وستجد إشارة تشير إلى قرية أشيقر على الجانب الأيمن.

يمكنك قيادة السيارة داخل القرية أو تركها في الطرقات المحيطة،يُفضل ترك السيارة خارج البوابات الرئيسية الكبيرة والتنقل سيرًا لاستكشاف القرية.

الأنشطة الموصى بها في قرية أشيقر



زيارة المتحف



تعتبر زيارة المتحف من أبرز الأنشطة الممكن القيام بها في أشيقر،يحتوي المتحف على مجموعة واسعة من القطع الأثرية التي تم جمعها من السكان المحليين،يُعرض في المتحف ملابس تقليدية مثل العبايات القديمة التي تتميز بالألوان الزاهية والتفاصيل المعقدة،يفتح المتحف أبوابه يوميًا من الساعة 8 صباحًا، لكنه يغلق يوم الجمعة لصلاة الظهر، ويعاد فتحه بعد الساعة الواحدة ظهرًا،يُنصح بقضاء بعض الوقت في استكشاف هذا المتحف للتعرف على تاريخ القرية والتقاليد القديمة.

استكشاف السوق المحلي



يُعتبر سوق أشيقر مكانًا مثيرًا للتجول وشراء التذكارات،يحتوي السوق على مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والمنتجات المحلية التي تعكس التراث الثقافي للمنطقة،يمكنك شراء الهدايا التذكارية التي تُعبر عن التراث النجدي، مثل المصنوعات اليدوية والفخاريات.

زيارة المساجد



تحتوي قرية أشيقر على عدد من المساجد الجميلة التي تعكس العمارة الإسلامية التقليدية،لا يزال بعض هذه المساجد قيد الاستخدام، ويمكنك زيارتها للاستمتاع بتفاصيل التصميم المعماري ولأغراض التأمل والهدوء.

التجول في الشوارع والأزقة



تجول في الشوارع الضيقة والأزقة في قرية أشيقر، حيث ستجد نفسك محاطًا بالمعمار الطيني الفريد،يمنحك استكشاف الأزقة فرصة لرؤية التفاصيل الدقيقة في التصميمات التقليدية، والاستمتاع بأجواء القرية الهادئة.

تناول الطعام المحلي



يوجد مطعم صغير في الهواء الطلق بالقرب من مدخل القرية، يقدم الأطعمة السعودية التقليدية،يُوصى بزيارة الجبل القريب للحصول على إطلالات رائعة على القرية،تجربة الطعام المحلي توفر لك فرصة لتذوق الأطباق التقليدية التي تُعدّ بأساليب أصيلة.

المجتمع المحلي في أشيقر



كرم الضيافة السعودية



يُعرف سكان أشيقر بكرم ضيافتهم وحسن استقبالهم للزوار،يمكنك تجربة الضيافة السعودية الشهيرة من خلال التفاعل مع السكان المحليين الذين يرحبون بالزوار بحفاوة،غالبًا ما يُدعى الزوار لتناول القهوة العربية والتمر في منازل السكان المحليين، وأحيانًا قد يُدعون للانضمام إلى وجبة عشاء عائلية،تعد هذه التجربة فرصة رائعة للتعرف على الثقافة المحلية بشكل أعمق.

نصائح عامة للزيارة



ارتدِ ملابس مريحة



نظرًا لأن الطقس في أشيقر يمكن أن يكون حارًا، يُنصح بارتداء ملابس مريحة وخفيفة،اختر ملابس تحميك من الشمس وتساعدك في الحفاظ على البرودة أثناء تجولك.

استكشاف القرية سيرًا على الأقدام



تُعد أفضل طريقة للاستمتاع بجمال قرية أشيقر هي التجول سيرًا على الأقدام،ستتمكن من رؤية التفاصيل الدقيقة في المعمار الطيني والتعرف على الحياة اليومية في القرية بطريقة أكثر شمولًا.

احترام الثقافة المحلية



تأكد من احترام العادات والتقاليد المحلية أثناء زيارتك،قد يتطلب الأمر منك بعض التصرفات البسيطة، مثل تجنب التصوير في الأماكن التي يُمنع فيها التصوير واحترام الأوقات المحددة للصلاة.

أسئلة شائعة حول زيارة قرية أشيقر



لماذا سميت أشيقر بهذا الاسم



تمت تسمية قرية أشيقر بهذا الاسم بناءً على الجبل الأحمر الذي يقع بجانبها،يُشير اسم “أشيقر” إلى “شقراء صغيرة” باللغة العربية، وهو إشارة إلى لون الجبل.

ما هي الأنشطة التي يمكن ممارستها في أشيقر



يمكنك زيارة المتحف، مركز الزوار، واستئجار دليل سياحي، بالإضافة إلى استكشاف السوق، زيارة المساجد، وتجربة الأطعمة المحلية.

ما هي الأماكن الأخرى التي يمكن زيارتها في المنطقة



يمكنك زيارة القرى المجاورة مثل “العباءة الزرقاء” في أشيقر، والتي تقع في نفس المنطقة ويمكن زيارتها في رحلة واحدة.

متى يمكنني زيارة أشيقر



يمكنك زيارة أشيقر في أي وقت من السنة، لكن فصلي الربيع والخريف يُعتبران الأفضل للاستمتاع بالطقس المعتدل.

كيف يمكنني التجول في أشيقر



يمكنك القيادة إلى أشيقر من الرياض، ويفضل استكشاف القرية سيرًا على الأقدام للتجول في الشوارع الضيقة والاستمتاع بالمعمار الطيني.

ما هو تاريخ تأسيس أشيقر



تأسست أشيقر قبل حوالي 1500 عام، وكانت نقطة توقف مهمة للحجاج المتجهين إلى مكة المكرمة.

هل هناك مرافق للأطفال في أشيقر



يمكن للأطفال الاستمتاع بالتجول في الأزقة واستكشاف المعمار التقليدي، ولكن قد تكون القرية أكثر ملاءمة للزوار الراغبين في التعرف على التراث والثقافة.

هل هناك رحلات يمكن أن تشمل زيارة قرى أخرى في نفس اليوم



نعم، يمكنك زيارة القرى المجاورة مثل “العباءة الزرقاء” في أشيقر خلال نفس الرحلة.

تحديثات حول قرية أشيقر



ساعات عمل المتاحف والمطاعم



يفتح المتحف الرئيسي في أشيقر أبوابه يوميًا من الساعة 8 صباحًا، لكنه يغلق يوم الجمعة لصلاة الظهر، ويعاد فتحه بعد الساعة الواحدة ظهرًا،أما المتاحف الأخرى في بيت التراث، فغالبًا ما تفتح حسب الطلب فقط، ويجب الاتصال بالأرقام الموجودة على اللافتات المثبتة على المنازل.

يقدم المطعم المحلي وجبات الغداء بدءًا من الساعة 1 ظهرًا أيام الجمعة، ويقدم الأطعمة السعودية التقليدية التي يُعدّها القرويون المحليون.

التغييرات في حركة الزوار



في السنوات الأخيرة، شهدت قرية أشيقر زيادة ملحوظة في عدد الزوار والسياح، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، مما جعلها تتغير من قرية هادئة إلى وجهة أكثر حيوية.