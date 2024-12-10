نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع جزيرة جاوة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات موقع جزيرة جاوة

أهم المدن في جزيرة جاوة

التقسيم الإداري لجاوة

البراكين والأنهار والغابات في جاوة

المناخ في جزيرة جاوة

الأنشطة السياحية في جزيرة جاوة

استكشاف منطقة جوا جومبلانج

شواطئ جزيرة جاوة

فنادق جزيرة جاوة

أسئلة شائعة حول موقع جزيرة جاوة

موقع جزيرة جاوة

موقع جزيرة جاوة

تقع جزيرة جاوة في جنوب المحيط الهندي، شمال بحر جاوة، وتحديدًا في الشمال الغربي للعاصمة الإندونيسية، جاكرتا،وتبلغ مساحة جزيرة جاوة حوالي 124,700 كيلومتر مربع، حيث تمتد من الشرق إلى الغرب لمسافة تقارب 1,000 كيلومتر، ومن الشمال إلى الجنوب حوالي 200 كيلومتر.

تتميز جزيرة جاوة بتربتها البركانية الخصبة، مما يسهم في تحقيق كثافة سكانية عالية،بينما الأجزاء الشمالية من الجزيرة مسطحة ومنخفضة وتحتوي على العديد من المستنقعات، يتميز الجزء الجنوبي بوجود السبخات، والتلال الرملية، والسهول الشاطئية، إضافة إلى السهول البركانية،تحتل الجزيرة المرتبة 13 عالميًا من حيث المساحة، وتعتبر الأكثر كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 981 نسمة لكل كيلومتر مربع،كما يتميز سكانها بتنوع ديني كبير، حيث يشكل المسلمون حوالي 93%، بينما نسبة المسيحيين تتراوح بين 2% و3%، بالإضافة إلى وجود أقليات بوذية وهندوسية.

تقع جاوة في منطقة مناخ استوائي، حيث تتراوح درجات الحرارة السنوية بين 25 و27 درجة مئوية،وتشتهر الجزيرة بوجود أكثر من 100 بركان، منها 35 بركانًا نشطًا، حيث تساهم الأمطار الغزيرة التي تهطل سنويًا في تشكيل بحيرات في فوهات هذه البراكين.

أهم المدن في جزيرة جاوة

أهم المدن في جزيرة جاوة

باندونج عاصمة إقليم جاوة الغربية، تقع غرب الجزيرة وتعتبر من المدن الهامة في إندونيسيا،ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 768 مترًا، وهي محاطة بسلاسل جبلية بركانية تحمي المدينة من الهجمات العسكرية، على الرغم من أنها قد تتسبب ببعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.

مدينة بوكور تقع غرب جاوة، وكانت سابقًا عاصمة إندونيسيا خلال الانتداب البريطاني، وقد أطلق الهولنديون عليها اسم “بويتن زورج” اتخذوها عاصمة لهم،ويبلغ عدد سكانها حوالي 8,000 نسمة.

التقسيم الإداري لجاوة

التقسيم الإداري لجاوة

جاوة الغربية تقع في الجزء الغربي من الجزيرة، وعاصمتها مدينة باندونغ، وتبلغ مساحتها 35,878 كيلومتر مربع.

جاوة الشرقية تحدها حدود بحرية مع جاوة الوسطى من الغرب والشمال،تبلغ مساحتها 74,800 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 39 مليون نسمة.

بانتين انفصلت عن جاوة الغربية عام 2000، وتقع في الجزء الغربي بالقرب من مضيق سوندا، وعاصمتها سيرانج، ويبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة.

جاوة الوسطى عاصمتها مدينة سيمارانج، وتبلغ مساحتها 32,800 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 33 مليون نسمة.

البراكين والأنهار والغابات في جاوة

البراكين والأنهار والغابات في جاوة

البراكين تحتوي جاوة على العديد من البراكين الشهيرة مثل بركان ميرابي، الذي يُعتبر واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم.

الأنهار تضم الجزيرة العديد من الأنهار الجميلة التي تتدفق من الجبال، مثل نهر بروه الذي يُعتبر مصدرًا مهمًا للمياه.

الغابات تحتوي جاوة على غابات استوائية كثيفة تُعتبر موطنًا للعديد من الكائنات البرية مثل القردة والطيور الاستوائية.

المناخ في جزيرة جاوة

المناخ في جزيرة جاوة

تمتاز جاوة بمناخ استوائي موسمي يتكون من موسمين رئيسيين

موسم الأمطار (نوفمبر مارس) يشهد كميات كبيرة من الأمطار خلال هذه الفترة.

موسم الجفاف (أبريل أكتوبر) حيث تشهد الجزيرة طقسًا حارًا وجافًا مع انخفاض كميات الأمطار.

درجات الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

الرطوبة تكون مرتفعة على مدار العام، وخاصةً خلال موسم الأمطار.

الأنشطة السياحية في جزيرة جاوة

الأنشطة السياحية في جزيرة جاوة

زيارة بوروبودور معبد بوذي شهير وأحد مواقع التراث العالمي.

تسلق بركان ميرابي تجربة مغامرة رائعة لمشاهدة الحمم البركانية والمناظر الخلابة.

استكشاف غابة يافا تجربة مميزة للمشي في مسارات طبيعية واكتشاف الحياة البرية.

زيارة يوجياكارتا مدينة تاريخية وثقافية تضم معبد برامبانان الهندي البوذي.

الاستمتاع بالشواطئ شواطئ جميلة توصيفاتها مثالية للسباحة وركوب الأمواج.

زيارة معابدها الهندوسية مثل معبد برامبانان.

ركوب الدراجات الجبلية استكشاف المناظر الطبيعية الرائعة.

تذوق المأكولات المحلية تجربة تناول الأطباق الإندونيسية في المطاعم المحلية.

استكشاف منطقة جوا جومبلانج

استكشاف منطقة جوا جومبلانج

تعتبر منطقة جوا جومبلانج واحدة من أماكن السياحة الهامة في جاوة

زيارة شلالات تاونجان تعد واحدة من أجمل الشلالات في إندونيسيا.

تسلق جبل براهم أعلى قمة في جاوة.

زيارة معبد برامبانان معلم هندسي هندوسي رائع.

مشاهدة شروق الشمس في بونتان يوفر مشاهد خلابة للشمس وهي تشرق فوق الجبال.

استكشاف الكهوف مثل كهف جابريلا وكهف ملباران.

جولات الرحلات البحرية لاستكشاف السواحل والجزر القريبة.

تذوق المأكولات المحلية تجربة الأطعمة الإندونيسية اللذيذة.

شواطئ جزيرة جاوة

شواطئ جزيرة جاوة

شاطئ بارونغان يتميز بمياهه الصافية ورماله البيضاء.

شاطئ كراكات يُعتبر مكانًا مثاليًا لركوب الأمواج.

شاطئ جيمبرانج مناسب للاسترخاء والسباحة.

شاطئ بانتاي باندارا ملائم للغوص ورؤية الشعاب المرجانية.

شاطئ بوكيت كيريت مكان مثالي للغطس والسباحة.

شاطئ تيلوك كودا يعتبر مكانًا هادئًا للاستمتاع بأجواء الاسترخاء.

فنادق جزيرة جاوة

فنادق جزيرة جاوة

فندق آمانجانا بوروبودور فندق فاخر يقع بالقرب من معبد بوروبودور.

فندق ماناوالو يوفر إقامة مريحة بأسعار معقولة.

فندق برامبانان بلازا خيار اقتصادي في منطقة بوروبودور.

فندق كاليبسو جاوا باراديس منتجع جميل محاط بالطبيعة.

فندق موسكات منتجع فاخر يقدم تجربة رائعة.

فندق تيمبيلانغ كوفي مستيك يقدم تجربة فريدة من نوعها.

فندق بيروفيتا خيار جيد للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

منتجع وفندق فالكيري كينكي منتجع يقع في منطقة جبال بونشاك.

أسئلة شائعة حول موقع جزيرة جاوة

أسئلة شائعة حول موقع جزيرة جاوة