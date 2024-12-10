نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات زيارة قصر عابدين في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعتبر معرفة الأوقات المناسبة لزيارة قصر عابدين خطوة مهمة لضمان تجربة ممتعة تُمكن الزوار من الاستمتاع بجماله وفنونه التاريخية،يُفتح المتحف أبوابه أمام الزوار طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، ويُغلق يوم الجمعة،تبدأ ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مما يُتيح فترة كافية لاستكشاف القصر وكافة معالمه.

قصر عابدين تحفة معمارية وتاريخية

قصر عابدين تحفة معمارية وتاريخية

يُعتبر قصر عابدين أكثر من مجرد قصر، فهو يُمثل قطعة فنية نادرة تجمع بين الهندسة المعمارية الراقية وتاريخ غني،تم بناؤه في عهد الخديوي إسماعيل، ويُعد من أبرز المعالم السياحية والثقافية في القاهرة،يشتهر القصر بتصميمه الفريد وأسلوب بنائه، مما يعكس الفخامة والذوق الرفيع الذي كان سائدًا خلال فترة الحكم الملكي في مصر.

مكونات قصر عابدين

مكونات قصر عابدين

يتكون قصر عابدين من أربعة أجزاء رئيسية، كل منها يحمل جانبًا من تاريخ مصر الملكي

الساحة الرئيسية تتوسط الساحة نافورة جميلة تُحاط بتماثيل تاريخية لحكام من عصر محمد علي، وقد زُينت الجدران بلوحات فسيفساء رائعة.

يوجد وسط الساحة ضريح سيدي بدران، أحد الأتقياء، حيث أصدر الخديوي إسماعيل تعليماته بعدم هدم الضريح أثناء إنشاء القصر.

تضم الساحة أشجارًا معمرة يتجاوز عمرها مئة عام، بالإضافة إلى مدافع تعود لعصر محمد علي. متحف الأسلحة يحتوي المتحف على مجموعة متنوعة من الأسلحة التاريخية والسيوف التي ترجع للعصر الحجري، والتي أُهديت للحكام المصريين منذ عام 1805.

كما يعرض المتحف أسلحة متنوعة تشمل البنادق القديمة والسيوف والدروع المستخدمة في المعارك. قاعة السينما تتيح هذه القاعة للزوار مشاهدة فيلم تسجيلي يعرض تاريخ القصر والغرف المحظور دخولها.

تُعتبر هذه القاعة وسيلة مثلى لتعميق فهم الزوار لتاريخ القصر وأهميته. قاعة المقتنيات الفضية تحتوي على مجموعة من الأواني الفضية المستخدمة في المناسبات الرسمية والاحتفالات من قبل الأسرة المالكة.

تشمل المقتنيات أيضًا مشغولات بلورية وأواني كريستالية تعكس الفخامة الملكية.

معلومات تاريخية عن قصر عابدين

معلومات تاريخية عن قصر عابدين

بدأ بناء قصر عابدين في عام 1863 واستمر العمل لمدة عشر سنوات حتى عام 1873،كان الهدف من إنشائه ليكون المقر الرئيس لحكم الخديوي إسماعيل، وقد صُمم القصر بفن المهندس الفرنسي ليون روسو، مما يجعله أحد أبرز التحف الفنية في مصر،شهد القصر أحداثًا تاريخية بارزة منذ العصر الملكي حتى ثورة عام 1952.

تسمية قصر عابدين

تسمية قصر عابدين

يرجع اسم القصر إلى القائد العسكري عابدين بك، الذي كان يمتلك قصرًا صغيرًا في نفس الموقع قبل أن يقوم الخديوي إسماعيل بشرائه من أرملته وإعادة بناء القصر الحالي،ارتبطت مكانة القصر بأهمية موقعه في قلب العاصمة القاهرة، ليكون قريبًا من الشعب، وهو ما يُعتبر حدثًا جديدًا بعد انتهاء فترة حكم المماليك والأتراك.

مكانة قصر عابدين

مكانة قصر عابدين

يحتل قصر عابدين مكانة خاصة في قلوب المصريين، فهو يعتبر رمزًا للفترة الملكية في تاريخ البلاد،شهد القصر حكم ستة من الحكام، وكان أيضًا مقرًا للرئيس أنور السادات بعد مغادرة الرئيس جمال عبد الناصر،على الرغم من بعض فترات الإهمال، إلا أن جهود الترميم التي بدأت في عهد السادات واستمرت في عهد الرئيس مبارك ساهمت في إعادة القصر إلى رونقه وجعله متحفًا مفتوحًا للجمهور.

كيفية الوصول إلى قصر عابدين

كيفية الوصول إلى قصر عابدين

للوصول إلى قصر عابدين، يُمكن للزوار استخدام مترو الأنفاق والنزول في محطة محمد نجيب، حيث تُعتبر الأقرب للقصر،بعد الخروج من المحطة، يمكن التوجه إلى القصر سيرًا على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل العامة،يُفضل الدخول من باب باريس، الذي أُعد خصيصًا لدخول الإمبراطورة أوجيني، ويتميز بنقوشه الفنية الرائعة.

أسعار تذاكر قصر عابدين

أسعار تذاكر قصر عابدين

تختلف أسعار التذاكر حسب الجنسيات والغرض من الزيارة

سعر تذكرة دخول القصر للمصريين والعرب 20 جنيهًا.

سعر تذكرة دخول القصر للطلبة المصريين والعرب 10 جنيهات.

سعر تذكرة دخول القصر للأجانب 100 جنيه.

سعر تذكرة دخول القصر للطلبة الأجانب 25 جنيهًا.

سعر تذكرة دخول الكاميرا أو الهاتف المحمول للمصريين 5 جنيهات.

سعر تذكرة دخول الكاميرا أو الهاتف المحمول للأجانب 10 جنيهات.

سعر التصوير بواسطة المصور الخاص بالقصر 20 جنيهًا.

أفضل الأنشطة في قصر عابدين

أفضل الأنشطة في قصر عابدين

عند زيارة قصر عابدين، هناك العديد من الأنشطة الممتعة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها

التجول في القصر استكشاف الجدران المزينة بالألوان الزاهية والأثاث الفخم. زيارة الجناح البلجيكي الذي يحتوي على سرير مميز بنقوش ورسومات فريدة. زيارة المكتبة تحتوي على حوالي 55 ألف كتاب في مجالات متنوعة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لمحبي القراءة. حضور العروض المسرحية تُقام في القصر عروض مسرحية في مسرحه الكبير الذي يحتوي على مقاعد مزينة بماء الذهب. زيارة متحف الأسلحة وقاعة المقتنيات الفضية اكتشاف مجموعة من الأسلحة التاريخية والمقتنيات الفضية الرائعة.

الفنادق القريبة من قصر عابدين

الفنادق القريبة من قصر عابدين

إذا كنت تبحث عن مكان للإقامة بالقرب من قصر عابدين، تتوفر العديد من الفنادق ذات الخدمات العالية الجودة، ومن بينها

فندق ستيجنبرجر التحرير فندق أربع نجوم يبعد عن القصر نصف ساعة بالسيارة.

فندق ريتز كارلتون النيل القاهرة فندق خمس نجوم يبعد عن القصر حوالي ثلث ساعة بالسيارة، ويُعتبر من أفضل الفنادق في المنطقة.

معالم سياحية قريبة من قصر عابدين

معالم سياحية قريبة من قصر عابدين

يتميز موقع قصر عابدين بقربه من مجموعة من المعالم السياحية الجاذبة، مما يتيح للزوار الفرصة لاستكشاف مزيد من الأماكن بعد زيارة القصر، مثل