أين تقع جزر كوريا موريا

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جزر كوريا موريا دراسة شاملة



موقع جزر كوريا موريا



تقع جزر كوريا موريا، المعروفة أيضًا بجزر الحلانيات، في سلطنة عمان، على الساحل الجنوبي للسلطنة، على بعد نحو 40 كيلومترًا من الساحل العماني،هذه الجزر تشكل جزءًا من محافظة ظفار وتُعتبر نقطة استراتيجية غنية بالتاريخ وتضاريسها الطبيعية المتنوعة،قد تم تسميتها بجزر كوريا موريا من قبل البريطانيين، وهو الاسم الذي ما زال مستخدمًا حتى اليوم.

تاريخ جزر كوريا موريا



تمتاز جزر كوريا موريا بتاريخ طويل ومعقد؛ إذ كانت تُعرف سابقًا بجزر غلفان وجزر الحلانيات،تعود جذور السيطرة الإيرانية على هذه الجزر إلى فترة حكم الإمبراطورية الإخمينية، حيث كانت جزءًا من الأراضي العمانية الخاضعة لسلطان عمان حتى عام 249 هجرية،بعد ذلك، وقعت تحت السيطرة الأموية ثم دخلت في حكم الدولة البويهية قبل أن تتعرض للاحتلال المغولي،لاحقًا، احتلها البرتغاليون، ولكن الإمام غولي خان تمكن من استعادتها لصالح السلطنة العمانية،في عام 1854، تنازل السلطان العماني عنها للبريطانيين لاستخدامها كقاعدة لتلغراف، وفي عام 1963، عادت إلى محمية عدن التابعة لليمن،ومع ذلك، استعاد السلطان العماني السيادة على الجزر في عام 1976، وقد استمر النزاع حول السيادة بين عمان واليمن حتى عام 1992، عندما تم إعادة ترسيم الحدود بين البلدين في عهد السلطان قابوس بن سعيد،هذا الأمر ساهم في إنهاء معظم الخلافات حول تبعية الجزر وأكد قيامها كجزء لا يتجزأ من سلطنة عمان.

التضاريس والطبيعة



تتميز جزر كوريا موريا بتضاريسها الفريدة والمتنوعة، حيث تضم مجموعة من الخلجان الرائعة، وعيون المياه الطبيعية، والشواطئ الممتدة، بالإضافة إلى التلال والألسنة البحرية،تشكل الشواطئ الجميلة ملاذًا آمنًا للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، مما يزيد من أهمية الجزر كمنطقة بيئية فريدة،كما تحتوي الجزر على العديد من المغارات الأثرية التي تُظهر وجود حضارات قديمة، مثل المغارة الموجودة في الجهة الشرقية لمنطقة شويمية، التي أثبتت الأبحاث وقوع حياة بشرية قديمة في ذلك المكان قبل الميلاد.

عدد جزر كوريا موريا وأسماؤها



تتكون جزر كوريا موريا من خمس جزر رئيسية، لكل منها ميزاتها الفريدة

جزيرة حلان تعتبر أكبر جزيرة، بمساحة تصل إلى 24 ميل مربع، وتُعرف بأنها مقصد مهم لهواة الصيد. جزيرة حاسك تقع على بعد حوالي 80 كيلومترًا عن جزيرة حلان، وسُميت بذلك نظرًا لقربها من محافظة حاسك. الجزيرة القبلية يُعتقد أنها كانت مأهولة بالسكان في العصور القديمة، حيث تم العثور على مخزن أسلحة قديمة فيها. جزيرة الطيور تبرز كواحدة من أجمل الجزر، حيث تشتهر بجمال طبيعتها وزيارة أسراب الطيور البحرية كل موسم لوضع بيضها،كانت تُعرف سابقًا باسم جزيرة السودة نسبةً إلى الأحجار السوداء المتواجدة فيها. الجزيرة الجارودية تعد جزيرة قاحلة مع قلة الخضرة، وتتميز بوجود صخور ورمال فقط.

السكان والاقتصاد



يعيش في جزر كوريا موريا حوالي 150 ألف نسمة، غالبية سكانها من قبيلة النصر الحشري، التي تُعتبر جزءًا من نسب بني ذهبان الحشري،استقرت هذه القبيلة في الجزر خلال فترة الهجرة من الغزو البرتغالي على محافظة ظفار،تداخل السكان مع قبيلة بيت سعيد في السواحل الشرقية للجزر، ويعتمد السكان اليوم على صيد السمك كمصدر رئيسي للدخل بفضل الثروة السمكية الغنية والمتنوعة التي توفرها الجزر.

المناخ



تتميز جزر كوريا موريا بمناخ شبه استوائي جاف، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية حوالي 26.6 درجة مئوية،الأجواء غالبًا ما تكون مشمسة ودافئة على مدار العام، مما يجعل هذه الجزر وجهة مثالية للسياحة والاستجمام،تمتاز الجزر بفصول معتدلة نسبيًا، مما يجعلها مكانًا مفضلًا للزيارة خلال فصل الشتاء القاسي في المناطق المجاورة.

المعالم السياحية



تحتوي جزر كوريا موريا على عدد من المعالم السياحية الطبيعية والتاريخية التي تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم، من بينها

مغارة في الجهة الشرقية لمنطقة شويمية تُعد كدليل على وجود حياة بشرية قديمة، مما يجعلها نقطة جذب سياحية هامة.

الشواطئ والخلجان توفر بيئة مناسبة للسباحة والغوص ومشاهدة الحياة البحرية المتنوعة.

الحدائق البحرية حيث يمكن للزوار رؤية السلاحف البحرية والكائنات البحرية النادرة.

أسئلة شائعة حول جزر كوريا موريا

