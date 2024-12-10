أين تقع جزيرة فرعون

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هند السوليه - الرياض - محتويات

جزيرة فرعون الجوهرة المخفية في البحر الأحمر



مقدمة



تُعتبر جزيرة فرعون من الجزر المرجانية الصغيرة التي تقع في مياه البحر الأحمر، وتمتاز بجمال طبيعتها وإطلالاتها الخلابة،تُعرف الجزيرة بأنها النقطة الوحيدة التي يمكن من خلالها رؤية حدود أربع دول عربية هي المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، وفلسطين.

موقع جزيرة فرعون



تقع جزيرة فرعون في خليج العقبة، بمحاذاة مدينة طابا المصرية، حيث تبعد عنها نحو 8 كيلومترات إلى الجنوب،تمتد الجزيرة على مساحة تقدر بحوالي 17 كيلومترًا مربعًا، وتفصلها عن السواحل المصرية مسافة تصل إلى 250 مترًا،العاصمة الصخرية للجزيرة محاطة بشعاب مرجانية مختلفة ومرتفعات صخرية قاسية تضيف لها سحرًا خاصًا.

المعالم الأثرية في جزيرة فرعون



قلعة صلاح الدين الأيوبي



تُعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي واحدة من أبرز المعالم التاريخية في جزيرة فرعون،أُنشئت هذه القلعة في فترة الحروب الصليبية، وتمكن القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي من استعادتها في عام 1182 ميلادي، رغم المحاولات المتكررة من قبل القوات الصليبية لاسترجاعها.

تاريخ جزيرة فرعون



فترة البيزنطيين والصليبيين



خضعت جزيرة فرعون للاحتلال في زمن البيزنطيين، ثم ولت إلى الصليبيين في القرن الثاني عشر الميلادي، حيث قام الملك بلدوين الأول بإنشاء الجزيرة عام 1116 ميلادي، لتكون نقطة انطلاق في الطرق التجارية بين الشرق الأوسط ودول أوروبا.

العصر المملوكي



في العصر المملوكي، تم استخدام جزيرة فرعون لتأمين طرق الحج وقوافل الحجاج، مما جعلها نقطة استراتيجية حيوية تعمل على حماية المسافرين وتوفير الراحة لهم.

سبب تسمية جزيرة فرعون



تعود تسميتها بجزيرة فرعون إلى استخدامها لأول مرة في عهد الملك الفرعوني رمسيس الثاني، الذي حكم بين عامي 1194 و1163 قبل الميلاد،يُعتقد أن الجزيرة هي الموقع الذي غرق فيه فرعون وجنوده، بينما نجا النبي موسى ومن معه،تُعرف الجزيرة أيضًا بأسماء أخرى، مثل جزيرة المرجان وجزيرة الشعاب.

السياحة في جزيرة فرعون



رياضة الغوص



تُعد جزيرة فرعون وجهة مميزة لعشاق رياضة الغوص، حيث تستضيف مناظر ساحرة تحت الماء، تشمل شعابًا مرجانية ملونة وأسماكًا متنوعة،ومن بين أبرز مواقع الغوص في المنطقة شعاب بيكاسو، التي تصل عمقها إلى 24 مترًا تحت سطح البحر.

الزوارق السياحية



تقدم جزيرة فرعون عددًا من الزوارق التي تنقل السياح من خليج العقبة ومنطقة إيلات، مما يوفر للزوار تجربة استكشاف ساحرة للجزيرة وتمعن في المناظر الطبيعية.

أهمية جزيرة فرعون التاريخية



في 28 يوليو 2003، أدرجت منظمة اليونسكو قلعة صلاح الدين في جزيرة فرعون ضمن قائمة التراث العالمي، اعترافًا بموقعها الفريد وقربها من الدول العربية المجاورة مثل المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين.

المعالم التاريخية في جزيرة فرعون



المسجد والبئر العتيقة



تحتضن الجزيرة مسجدًا تاريخيًا يُعرف بمسجد أبو اللول، بالإضافة إلى بئر مياه قديم يعود إلى العصور الوسطى، مما يُضيف قيمة تاريخية ودينية للجزيرة.

البنية المعمارية الأثرية



يمكن ملاحظة آثار العمارة القديمة والجدران الحجرية على الجزيرة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التاريخ المعماري الغني للمنطقة.

الفنادق والمنتجعات في جزيرة فرعون



فندق فرعون إيلاند



يوفر فندق فرعون إيلاند إطلالات رائعة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى غرف مريحة مجهزة بأحدث المرافق.

فندق موفنبيك فرعون إيلاند



يقدم تجربة ضيافة فاخرة للزوار مع شاطئ خاص ومرافق عالية الجودة تلبي احتياجات السياح.

منتجع فورسيزونز شارم الشيخ



يقع في منطقة قريبة من جزيرة فرعون، ويقدم تجربة فاخرة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

فندق سول بيتش طابا



يتميز بالأجواء الهادئة والمريحة، ويوفر منطقة شاطئ خاصة للزوار.

منتجع ستيلا دي ماري موفنبيك



يحتوي على غرف فسيحة ومرافق مصممة بعناية تناسب العائلات والأزواج.

الشواطئ في جزيرة فرعون



شاطئ جزيرة فرعون الغربي



يمتاز بمياهه الزرقاء الصافية ومناظره البانورامية الخلابة للبحر الأحمر.

شاطئ سول بيتش



يقع في منتجع سول بيتش طابا ويقدم منطقة شاطئ خاصة لاستجمام الزوار.

شاطئ فورسيزونز طابا



يُعتبر من أفضل الشواطئ في المنطقة، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية.

شاطئ موفنبيك فرعون إيلاند



يوفر تجربة فاخرة للزوار مع رمال بيضاء ومياه كريستالية صافية.

شاطئ ميناء طابا



يُعد وجهة ممتازة للغواصين بفضل مناطقه المدهشة للغوص.

المطاعم في جزيرة فرعون



مطعم أكوا بيتش كلوب



يوفر تجربة تناول طعام على الشاطئ مع إطلالات خلابة على البحر.

مطعم سوفيتيل طابا كوراليا



يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات تشمل الأطباق المصرية والعالمية.

مطعم ميركور طابا سبورت إيلاند



يوفر تشكيلة واسعة من الأطعمة بما في ذلك الأطباق البحرية الشهية.

مطعم موفنبيك طابا مارينا



يقدم أطباقًا شهية تم إعدادها على يد طهاة محترفين.

مطعم دولفين هاوس



يقع على شاطئ البحر ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية.

مطعم طابا هيتون



يقدم مجموعة واسعة من الأطعمة الشهية، بما في ذلك المأكولات البحرية.

أفضل وقت لزيارة جزيرة فرعون



يُعتبر فصلا الربيع والخريف هما الأفضل لزيارة جزيرة فرعون، حيث يكون الطقس معتدلاً ومناسبًا لممارسة الأنشطة السياحية،وتتراوح درجات الحرارة المريحة في الفترة من مارس إلى مايو ومن سبتمبر إلى نوفمبر، مما يجعل هذه الفترات الأنسب للزيارة.

أسئلة شائعة حول جزيرة فرعون



ما هي جزيرة فرعون وأين تقع



جزيرة فرعون هي جزيرة صغيرة تقع في منطقة طابا على ساحل البحر الأحمر في مصر، وتعتبر جزءًا من منتجعات شرم الشيخ وطابا السياحية.

ما هي الأنشطة المتاحة على جزيرة فرعون



يمكنك الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة، مثل السباحة، ركوب الأمواج، الغوص في المياه الزرقاء الصافية، وتجارب استكشاف البحر.

ما هو أفضل وقت لزيارة جزيرة فرعون



أفضل وقت لزيارة جزيرة فرعون هو خلال فصول الربيع (مارس إلى مايو) والخريف (سبتمبر إلى نوفمبر)، حيث يكون الطقس معتدلاً.

هل هناك فنادق ومنتجعات في جزيرة فرعون



نعم، توجد العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في جزيرة فرعون التي تقدم خدمات متميزة للزوار.

هل تحتاج إلى تصريح خاص لزيارة جزيرة فرعون



عادةً ما لا تحتاج إلى تصريح خاص لزيارة جزيرة فرعون، ولكن يُنصح بالتحقق من متطلبات السفر والإقامة قبل الانطلاق في رحلتك.