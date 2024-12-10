نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يوجد شيف الشام 6 أكتوبر في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة



يعتبر مطعم شيف الشام من أبرز المطاعم في منطقة 6 أكتوبر، القاهرة، حيث يساهم في تقديم تجربة طعام فريدة من نوعها تتنوع بين الأطعمة الشامية الأصيلة والوجبات الغربية الشهية،بالإضافة إلى ذلك، فإن المطعم يضم قائمة متنوعة تشمل المأكولات المصرية والسريعة، مما يجعله وجهة مثالية لتلبية جميع الأذواق،يتميز المطعم أيضًا بجودة الخدمة والمكونات الطازجة المستخدمة في تحضير الأطباق.

موقع شيف الشام



يقع مطعم شيف الشام في مكان استراتيجي بمنطقة 6 أكتوبر، تحديداً خلف مول دولفين بشارع المعهد، داخل سنتر الأمل التجاري،يسهل هذا الموقع الوصول إلى المطعم من مختلف المناطق، مما يجعله نقطة جذب للزوار والمقيمين على حد سواء.

العنوان



خلف مول دولفين بشارع المعهد، بسنتر الأمل التجاري، 6 أكتوبر.

التواصل مع شيف الشام



يسعى مطعم شيف الشام إلى تسهيل التواصل مع عملائه لاستقبال استفساراتهم وطلبات الطعام عبر وسائل متعددة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني.

رقم الهاتف



01145600061

البريد الإلكتروني



يمكن للعملاء التواصل عبر البريد الإلكتروني، وقد يتم توفيره مباشرة على الموقع الرسمي للمصنع أو صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

صفحة الفيسبوك



يمكن زيارة صفحة مطعم شيف الشام على فيسبوك لمعرفة آخر المستجدات والعروض التي يقدمها المطعم، بالإضافة إلى تحديثات حول ساعات العمل والأسعار،للرابط، يمكن البحث عن الصفحة مباشرة على فيسبوك.

ساعات العمل



يمتاز مطعم شيف الشام بفتح أبوابه على مدار الساعة، مما يوفر لزواره مرونة كبيرة في تحديد وقت الزيارة،تهدف ساعات العمل تلك إلى تلبية احتياجات العملاء على مدار اليوم.

تفاصيل ساعات العمل



يقدم المطعم الطعام في صالة مطعمه أو من خلال خدمة التيك أواي طوال اليوم.

تتوفر خدمة التوصيل من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

تم تعديل ساعات العمل لتتوافق مع قرارات الحظر الرسمية في مصر، بحيث يتم إغلاق الخدمة من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.

قائمة الطعام في شيف الشام



يقدم مطعم شيف الشام قائمة واسعة ومتنوعة من الأطباق، تتناسب مع جميع الأذواق،تتضمن القائمة مجموعة من الوجبات الغربية، الفطائر، الصواني، والسلطات،فيما يلي تفاصيل بعض الأطباق المتوفرة

وجبات غربية



وجبة ماكنوم 55 جنيه.

وجبة كوردن بلو 50 جنيه.

وجبة كرانشي 55 جنيه.

وجبة شيش جريل 50 جنيه.

وجبة بانيه مع بطاطس 45 جنيه.

وجبة ناجتس 50 جنيه.

وجبة كريسبي 6 قطع 60 جنيه.

وجبة كريسبي 3 قطع 40 جنيه.

وجبة زنجر بالموزاريلا 65 جنيه.

الفطائر



فطيرة الراعي 55 جنيه.

فطيرة سلامي 55 جنيه.

فطيرة بيتزا 50 جنيه.

فطيرة فور تشيز 55 جنيه.

فطيرة سوسيس + موزاريلا 55 جنيه.

فطيرة كيري 55 جنيه.

فطيرة لحمة 55 جنيه.

الصواني



صينية لحمة 40 جنيه.

بطاطس بالفراخ 40 جنيه.

ورق عنب باللحمة 40 جنيه.

لحمة بالطحينة 40 جنيه.

لحمة بالبطاطس 40 جنيه.

مسقعة باللحمة 40 جنيه.

وجبة مسخن 40 جنيه.

لحمة بالبطاطس + الطحينة 42 جنيه.

تشيكن فاهيتا 40 جنيه.

فاهيتا جمبري مع كول سلو 40 جنيه.

صينية كباب هندي 40 جنيه.

صفائح



شامية بندورة وبصل 15 جنيه (حجم كبير)، 10 جنيه (حجم صغير).

صفيحة أرمينية 15 جنيه (حجم كبير)، 10 جنيه (حجم صغير).

شامية بدبس الرمان 15 جنيه (حجم كبير)، 10 جنيه (حجم صغير).

لحم بالخضار سبايسي 15 جنيه (حجم كبير)، 10 جنيه (حجم صغير).

سوسيس لحم 10 جنيه (حجم كبير)، 7 جنيه (حجم صغير).

حواوشي لحم 17 جنيه.

شردات لحم 15 جنيه.

بيتزا



بيتزا شيف الشام 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا فور سيزون 48 جنيه (حجم كبير)، 38 جنيه (حجم متوسط)، 30 جنيه (حجم صغير).

بيتزا لانشون 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا سوسيس 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا سجق 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا لحمة 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا بالشيش 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا مارجريتا 45 جنيه (حجم كبير)، 35 جنيه (حجم متوسط)، 30 جنيه (حجم صغير).

بيتزا تونة 60 جنيه (حجم كبير)، 48 جنيه (حجم متوسط)، 40 جنيه (حجم صغير).

ببروني لحمة 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا جمبري 65 جنيه (حجم كبير)، 50 جنيه (حجم متوسط)، 45 جنيه (حجم صغير).

بيتزا فيجيتريان 48 جنيه (حجم كبير)، 38 جنيه (حجم متوسط)، 30 جنيه (حجم صغير).

بيتزا سي فوود 65 جنيه (حجم كبير)، 50 جنيه (حجم متوسط)، 45 جنيه (حجم صغير).

بيتزا فور تشيز 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

ديك رومي مدخن 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا بالبسطرمة 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

تشيكن شاورما 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

شاورما لحمة 55 جنيه (حجم كبير)، 45 جنيه (حجم متوسط)، 35 جنيه (حجم صغير).

بيتزا فونجي 50 جنيه (حجم كبير)، 39 جنيه (حجم متوسط)، 30 جنيه (حجم صغير).

ميكس لحوم 60 جنيه (حجم كبير)، 48 جنيه (حجم متوسط)، 38 جنيه (حجم صغير).

سواريه 10 جنيه.

سلطات ومقبلات



مخلل مشكل 5 جنيه.

طحينة 8 جنيه.

علبة ثومية 7 جنيه.

طبق أرز كبير 20 جنيه.

باكيت بطاطس كبير 16 جنيه.

باكيت بطاطس صغير 12 جنيه.

سلطة ذرة 16 جنيه.

قائمة مطاعم شيف الشام الأخرى



بالإضافة إلى الوجبات المذكورة أعلاه، يضم مطعم شيف الشام قائمة غنية تتضمن أطباقًا متنوعة تشمل الباستا، السندويتشات الشرقية والغربية، الشاورما السوري، المشويات، المناقيش، المكسات، الحلويات، والمشروبات.

أسئلة شائعة حول شيف الشام 6 أكتوبر



أين يقع مطعم شيف الشام في 6 أكتوبر



يقع مطعم شيف الشام خلف مول دولفين بشارع المعهد، بسنتر الأمل التجاري في 6 أكتوبر.

ما هو رقم هاتف مطعم شيف الشام في 6 أكتوبر



رقم هاتف مطعم شيف الشام في 6 أكتوبر هو 01145600061.

ما هي ساعات عمل مطعم شيف الشام في 6 أكتوبر



مطعم شيف الشام مفتوح على مدار الساعة طوال اليوم، ويقدم خدمة توصيل من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

ما هي الوجبات المتوفرة في قائمة مطعم شيف الشام في 6 أكتوبر



تشمل قائمة المطعم مجموعة من الوجبات الغربية مثل ماكنوم وكوردن بلو، بالإضافة إلى فطائر متنوعة مثل فطيرة الراعي وفطيرة سلامي، وصواني مثل لحمة بالطحينة ومنتجات أخرى.

هل يتوفر خدمة توصيل للطلبات من مطعم شيف الشام في 6 أكتوبر



نعم، يقدم مطعم شيف الشام خدمة توصيل للطلبات من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

هل هناك صفحة لمطعم شيف الشام على فيسبوك لمعرفة آخر المستجدات



نعم، يمكن زيارة صفحة مطعم شيف الشام في 6 أكتوبر على الفيسبوك عبر البحث عن الصفحة مباشرة على الموقع.