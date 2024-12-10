أين يقع فندق ميريديان الهرم

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هند السوليه - الرياض - محتويات

موقع فندق ميريديان الهرم



يتميز فندق ميريديان الهرم بموقعه الاستراتيجي في شارع الهرم، وتحديدًا في ميدان الرماية، بالقرب من فندق مينا هاوس المعروف،هذا الموقع القريب من معالم سياحية بارزة مثل أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول يجعله وجهة محبوبة للسياح الراغبين في استكشاف هذه المعالم التاريخية،

نبذة عن فندق ميريديان الهرم



يعد فندق ميريديان الهرم واحدًا من الفنادق الفاخرة في منطقة الجيزة، حيث يقدم خدمات متكاملة وتجربة إقامة مميزة،يبعد الفندق حوالي 15 دقيقة بالسيارة عن مركز مدينة القاهرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون لاستكشاف المعالم السياحية والتراثية في العاصمة،

تصميم الفندق والخدمات المتاحة



صُمم فندق ميريديان الهرم ليعكس أجواء الفخامة والراحة،يقدم الفندق غرفًا وأجنحةً مجهزة بأحدث وسائل الراحة، مع إطلالات متميزة على أهرامات الجيزة وأبو الهول،

المرافق والخدمات تشمل

خدمة استقبال على مدار الساعة مع طاقم عمل محترف يتحدث لغات متعددة، مما يسهل عملية تسجيل الوصول والمغادرة،

الغرف مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك مكيفات هواء وتلفزيونات بشاشات مسطحة وإنترنت لاسلكي مجاني،تتميز الغرف بتصاميم داخلية أنيقة وأعمال فنية معاصرة،

خدمات الطعام يضم الفندق باقة من المطاعم التي تقدم أطباقاً عالمية متنوعة تشمل المأكولات المكسيكية واللبنانية، بالإضافة إلى المخبوزات الطازجة،يمكن للنزلاء تناول وجباتهم في المطاعم أو طلب خدمات الغرف المتاحة على مدار 24 ساعة،

المرافق الترفيهية يتضمن الفندق حمامات سباحة مخصصة للكبار والأطفال، ومركزًا صحيًا متكاملاً يشتمل على ساونا وغرف بخار وجاكوزي، بالإضافة إلى صالة لياقة بدنية مجهزة بالكامل،

مميزات فندق ميريديان الهرم



1،موقع استراتيجي بالقرب من الأهرامات



تعتبر قرب الفندق من أهرامات الجيزة وأبو الهول ميزة أساسية، حيث يمكن للزوار الوصول بسهولة إلى هذه المعالم السياحية الشهيرة،

2،خدمات ممتازة وحسن استقبال



يتميز الفندق بخدمات استقبال سلسة، مما يسهل عملية تسجيل الوصول والمغادرة،كما يمكن للنزلاء الحصول على المساعدة في تنظيم الجولات السياحية وحجز تذاكر الطيران،

3،مرافق ترفيهية متنوعة



يوفر الفندق مجموعة شاملة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك حمامات السباحة ومركز اللياقة البدنية والمنتجع الصحي المتكامل،

4،قاعات اجتماعات ومناسبات



يحتوي الفندق على قاعات متعددة للاجتماعات والمناسبات، مما يجعل منه خيارًا مناسبا للفعاليات الاجتماعية والمهنية،

5،خدمة النقل من وإلى المطار



يوفر الفندق خدمة النقل من وإلى المطار بتكلفة إضافية، مما يسهل حركة النزلاء بين الفندق والمطار،

6،إطلالات خلابة على الأهرامات



تتيح غرف الفندق للنزلاء الاستمتاع بإطلالات رائعة على أهرامات الجيزة وأبو الهول، مما يساهم في تجربة إقامة لا تُنسى،

المطاعم والمقاهي في فندق ميريديان الهرم



يحتوي الفندق على 7 مطاعم تقدم مجموعة واسعة من الأطباق الشهية التي تناسب جميع الأذواق، مع تنوع في قائمة الطعام تشمل المأكولات المصرية التقليدية والأطباق العالمية،بالإضافة إلى ذلك، يتوفر مقهى يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة لتوفير أجواء من الاسترخاء بعد جولات السياحة،

الأنشطة المفضلة في فندق ميريديان الهرم



1،الاسترخاء بجانب حمام السباحة



يوفر حمام السباحة الخارجي بيئة مثالية للاسترخاء والتشمس، حيث يمكن للنزلاء الاستمتاع بمشروب منعش من بار الحمام،

2،التسوق داخل الفندق



يحتوي الفندق على متاجر للهدايا وتوزيع الصحف، مما يمكّن النزلاء من شراء الهدايا التذكارية أو الاطلاع على الصحف اليومية،

3،ممارسة الرياضة



التوفر على مركز لياقة بدنية مجهز بأحدث الأجهزة يجعل ممارسة الرياضة في متناول النزلاء، بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمات الساونا والحمام البخاري،

4،الاستمتاع بجلسات السبا



يوفر الفندق منتجعًا صحيًا يقدم علاجات تجميلية واسترخائية متنوعة، بما في ذلك جلسات تدليك وحمامات تركية وغرف بخار،

5،استكشاف المعالم السياحية القريبة



بفضل الموقع المميز، يمكن لنزلاء الفندق زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول بسهولة، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير وملاهي دريم بارك القريبة،

الغرف المتاحة في فندق ميريديان الهرم



يوفر الفندق تنوعًا في الغرف والأجنحة لتلبية احتياجات جميع النزلاء، بما في ذلك

غرفة بمساحة 73 متر مربع،

غرفة كلاسيكية بإطلالة على المدينة بمساحة 28 متر مربع،

غرفة ديلوكس بإطلالة على حمامات السباحة بمساحة 26 متر مربع،

غرفة ديلوكس بإطلالة على الأهرامات بمساحة 26 متر مربع،

أسعار فندق ميريديان الهرم



تتباين أسعار الغرف في فندق ميريديان الهرم بناءً على الموسم ونوع الغرفة،تبدأ الأسعار من 95 دولارًا في الموسم السياحي، وقد تبدأ من 78 دولارًا خلال المواسم الهادئة،يفضل دومًا الحجز مسبقًا للاستفادة من العروض الخاصة،

المعالم القريبة من فندق ميريديان الهرم



يتموقع الفندق بالقرب من العديد من المعالم السياحية الهامة في القاهرة والجيزة، ومنها

أهرامات الجيزة تبعد حوالي 1.1 كيلومتر عن الفندق،

ميدان سفنكس يبعد حوالى 1.7 كيلومتر،

أبو الهول يبعد بمسافة 1.7 كيلومتر،

مدينة ملاهي دريم بارك تبعد حوالى 7.2 كيلومتر،

المتحف الجيولوجي يقع بالقرب من الفندق على مسافة 9.5 كيلومتر،

مطاعم وأسواق بالقرب من فندق ميريديان الهرم



إضافةً إلى المطاعم داخل الفندق، توجد مجموعة من المطاعم والأسواق القريبة، مثل

مطعم كشري حكاية الذي يقدم أطباق الكشري المصرية الشهيرة،

مطعم أبو شقرة المعروف بتقديم الأطباق المصرية التقليدية،

منطقة جبل بيراميدز آريا، وهي منطقة تجارية تضم العديد من المحلات،

مطار سفنكس الدولي الذي يمكن الوصول إليه بسهولة،

مطار القاهرة الدولي، الذي يسهل الوصول إليه من الفندق،

أسباب تجعلك تختار فندق ونادي صحي لو ميريديان الأهرامات



توجد العديد من الأسباب التي تجعل فندق ميريديان الهرم خيارًا مفضلًا للإقامة في القاهرة، منها