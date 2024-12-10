نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يوجد مطعم المصريين شرم الشيخ في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يعتبر مطعم المصريين من المطاعم الرائدة في مدينة شرم الشيخ، حيث يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من أطباق المشويات والمأكولات المصرية التقليدية،وقد أصبح هذا المطعم وجهة مفضلة للزوار الذين يتمتعون بقراءة المذاق المصري الأصيل في أجواء relax،

الموقع والعنوان



يقع مطعم المصريين في منطقة خليج نبق، شرم الشيخ، داخل مركز الياسمين، ويتواجد تحديدًا في الدور الأرضي،العنوان الكامل هو

مطعم المصريين

خليج نبق، شرم الشيخ

داخل سنتر الياسمين الدور الأرضي

للاستفسار أو الحجز، يمكنكم الاتصال بمطعم المصريين عبر الأرقام التالية

01006752257

01227449912

01117404777

منيو مطعم المصريين



يقدم مطعم المصريين تنوعًا كبيرًا من الأطباق تشمل المشويات، السلطات، المحاشي، بالإضافة إلى الأرز والمكرونة،وفيما يلي بعض من أبرز العناصر المتوفرة في المنيو

الشوربة

شوربة لسان عصفور 20 جنيه

شوربة لحمة مع قطعة اللحمة 45 جنيه

شوربة الحمام مع قطع الحمام 45 جنيه

شوربة الخضار 30 جنيه

السلطات

سلطة خضراء 20 جنيه

سلطة طحينة 20 جنيه

بابا غنوج 20 جنيه

الأرز والمكرونة

أرز أبيض 20 جنيه

أرز بالشعرية 20 جنيه

أرز بسمتي 40 جنيه

أرز بسمتي بالمكسرات 45 جنيه

اسباجيتي باللحم المفروم 45 جنيه

اسباجيتي بالكريمة 50 جنيه

مكرونة فرن 50 جنيه

المحاشي

كوسة 60 90 جنيه

باذنجان 60 90 جنيه

فلفل 60 90 جنيه

ورق عنب 75 100 جنيه

تعتبر مدينة شرم الشيخ من الوجهات السياحية المميزة في مصر، حيث تحتوي على مجموعة رائعة من المطاعم التي تقدم تجارب طعام متنوعة وعالية الجودة،إليكم بعض من أشهر المطاعم في شرم الشيخ

مطعم وايت إليفانت التايلاندي بار سوشي

الموقع مجمع فندق Royal Albatros Moderna

المميزات يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق التايلاندية والسوشي الطازج، ويتميز بديكور أنيق وبيئة مثالية لتجربة طعام راقية.

مطعم لا فلور

الموقع فندق ماريتيم شرم الشيخ في خليج نعمة

المميزات يقدم أطباق فرنسية كلاسيكية ويتميز بقائمة نبيذ دولية، مما يجعله مثاليًا للأمسيات الرومانسية والمناسبات الخاصة.

مطعم On Deck

الموقع يقع على قارب في خليج نعمة

المميزات يقدم مأكولات متوسطية ومأكولات بحرية مع إطلالة رائعة على البحر، ويشتهر بتقديم سرطان البحر والروبيان الجامبو الطازج.

Camel Bar

الموقع قلب خليج نعمة

المميزات بار رياضي ونادٍ ليلي يقدم موسيقى متنوعة وعروض حية، ويوفر أجواء ممتعة ومزيجًا من الأنشطة الليلية.

Viva Beach

الموقع بالقرب من منتزه خليج نعمة

المميزات بار شاطئي يقدم مشروبات باردة وأطباق لذيذة من المشاوي والمأكولات البحرية، ويتميز بأجواء مريحة وحفلات موسيقية مسائية.

تُعتبر شرم الشيخ واحدة من أبرز وجهات السياحة في مصر لعدة أسباب، منها

المياه النقية يتميز البحر الأحمر بمياهه الفيروزية النقية، ويعتبر من أكثر البحار ملوحة في العالم. الإثراء الحيوي توفر الشعاب المرجانية في شرم الشيخ تجربة غوص مذهلة مع تنوع كبير في الحياة البحرية. أنشطة المغامرة يمكن للزوار الاستمتاع بجولات بالدراجات الرباعية عبر الصحراء، مع توقف في قرى بدوية. تجارب أصيلة تعتبر تجربة ركوب الجمل واحدة من الأنشطة المميزة في المنطقة. التاريخ والثقافة يمكن للزوار استكشاف معالم تاريخية وأسواق تقليدية ملونة. الرحلات البحرية توفر الجولات البحرية فرصة للاستمتاع بالشواطئ والغوص في أماكن متنوعة. الحياة الليلية يمتاز ميدان سوهو بمركز ترفيهي كبير يحتوي على العديد من المطاعم والحانات والمتاجر، بالإضافة إلى Ice Bar ونوافير غنائية.

تقدم شرم الشيخ مجموعة واسعة من الأنشطة التي تجعل من عطلتك تجربة لا تُنسى

المناخ الجيد تتميز المدينة بدرجات حرارة معتدلة على مدار العام، مما يجعلها وجهة مريحة طوال السنة.

الرياضات المائية تتنوع الأنشطة المائية مثل الغوص، الغطس، والإبحار، بالإضافة إلى تجارب مثل القفز بالمظلات من طائرة هليكوبتر.

الرحلات المتنوعة تتضمن رحلات السفاري في الصحراء، وزيارة دير سانت كاترين وجبال سيناء.

بفضل هذه العوامل، تُعتبر شرم الشيخ وجهة مثالية لكافة أنواع السياح الراغبين في تجربة ممتعة ومثيرة.