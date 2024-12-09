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اسم العاصمة الأردنية قديمًا



قبل تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، كانت الأراضي الأردنية تابعة للحكم العثماني، شأنها في ذلك شأن معظم الدول العربية في تلك الحقبة التاريخية،إن تاريخ المملكة الأردنية يتميز بالغنى والتعقيد، حيث شهد العديد من التحولات والحقب الزمنية المختلفة التي أسهمت بشكل كبير في تشكيل هويتها المعاصرة.

الثورة العربية الكبرى وتحرير الأردن



في عام 1916، قاد الشريف الحسين الثورة العربية الكبرى بهدف تحرير الأردن من قبضة الحكم العثماني،شاركت في هذه الثورة العديد من القوات العربية والأعيان والقبائل الأردنية، مما أدى في نهاية المطاف إلى تحرير الأردن،وبعد التحرير، أصبحت الأراضي الأردنية تابعة للدولة السورية تحت قيادة الأمير الهاشمي فيصل بن الحسين في عام 1918.

الاحتلال البريطاني والفرنسي



شهد عام 1920 احتلال الأردن من قبل السلطات البريطانية بعد أن تمكنت فرنسا وبريطانيا من السيطرة على بلاد الشام،خلال هذه الفترة، كانت البلاد تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين الذي فرض سيطرته على بلاد الشام،تأسس أول نظام حكم في الأردن في عام 1921 تحت إدارة الأمير عبد الله بن الحسين.

استقلال الأردن وتغيير اسمها



تحصل الأردن على استقلالها الرسمي عام 1948، حيث أصبح الأمير عبد الله بن الحسين ملكًا على البلاد وتم تغيير اسم الدولة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن كانت تُعرف سابقًا باسم إمارة شرق الأردن.

المملكة الأردنية قديمًا



كان للأمير عبد الله بن الحسين دور محوري في محاولة مساعدة أخيه الأمير فيصل على تحرير البلاد من الاحتلال الفرنسي،وقد قامت إدارة الانتداب البريطاني بتقسيم المملكة إلى عدة مناطق كما يلي

منطقة شمال عجلون كانت تحت سلطة مستشار بريطاني، وكانت مدينة إربد مركز إدارتها. منطقة البلقاء الوسطى تم تعيين مقر إدارتها في مدينة السلط، وكانت أيضًا تحت إشراف مستشار بريطاني آخر. منطقة الجنوب كانت إدارتها تتواجد في مدينة الكرك، وتحت إشراف مستشار بريطاني بالإضافة إلى الحكومة المحلية في مؤاب.

أسماء العاصمة الأردنية في الماضي



تشتهر مدينة عمان كعاصمة إدارية للمملكة الأردنية في الوقت الحاضر، ولها مكانة خاصة فهي تضم جميع المراكز الحيوية وأماكن الاتصال الرئيسية،في عصور سابقة، أطلق عليها اسم ربة عمون، حيث كانت عاصمة للعمونيين، ثم أطلق عليها اسم فيلادلفيا على يد الحاكم المقدوني بطليموس الثاني،وبعد فترة حكم الخلافة الراشدة، تغير اسم العاصمة إلى عمان.

عاصمة الأردن الحديثة



أُعلن عن تأسيس مدينة عمان كعاصمة فعلية للأردن عام 1921،وقد أصبحت عمان من المدن الهامة لعدة أسباب، منها

وجود القصور الملكية تُدار البلاد من هذه القصور، مما جعلها المركز الرئيسي للتجارة والصناعة والمال.

المكاتب الحكومية والقاعات البرلمانية التي تعتبر مركز اتخاذ القرارات الحاسمة في الأردن.

تنوع الصناعات مثل تصنيع التبغ، البلاستيك، والمواد الغذائية، إضافةً إلى صناعة المنتجات الورقية والنسيجية.

المتاحف والجامعات تحتوي عمان على متحف أثري، القلعة القديمة، المدرج الروماني، وعدد كبير من المكتبات الثقافية.

موقع عاصمة الأردن



عُرفت عمان قديمًا باسم ربة عمون نظرًا للقبائل التي استوطنت المدينة، والتي سبقتها الحيثيون والهكسوس،وفيما يتعلق بموقعها الجغرافي، فهو يتمثل في النقاط التالية

الموقع الجغرافي تقع عمان في منتصف المملكة الأردنية، مما يجعلها مركزًا ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا مهمًا.

خطوط الطول والعرض تقع عمان عند خط طول 35 شرقاً وخط عرض 31 شمالاً.

المسافات تبعد 360 كيلومترًا شمال مدينة العقبة، و80 كيلومترًا جنوب مدينة إربد، و180 كيلومترًا جنوب مدينة دمشق، و45 كيلومترًا شرق نهر الأردن.

تأسيس عاصمة الأردن القديمة



تشير الأبحاث التاريخية إلى أن تأسيس مدينة عمان المعروفة سابقًا باسم فيلادلفيا يرتبط بقصبة أرض البلقاء، حيث ترتفع about 750 مترًا عن مستوى سطح البحر،وقد ازدهرت تلك المدينة في العصر الروماني، حيث تطورت كمركز بين الوديان وامتدت عمرانها عبر قمم الجبال،تبلغ المساحة الإجمالية لعمان حوالي 1680 كيلومتر مربع،وقد أسسها الحيثيون والهكسوس ثم القبائل العمونية التي أطلقت عليها اسم ربة عمون، في حين أطلق عليها بطليموس الثاني اسم فيلادلفيا بمعنى “الحب الأخوي”.

عاصمة الأردن في العصور الإسلامية



استمر حكم الرومان على مدينة عمان حتى الفتح الإسلامي في العام 16 هجري، حيث شهدت المدينة ازدهارًا في العصر الأموي، مع اهتمام الحكام بتطويرها كمقرّ للحكم،ومع بداية العصر العباسي، تراجعت أهميتها بسبب انتقال مركز الحكم إلى العراق،كما تعرضت المدينة للغزو التتاري والعديد من الزلازل التي أثرت سلبًا على مكانتها، ولكن في العصر المملوكي، أصبحت مركزًا للحكم وشهدت إنشاء مكتبات ومساجد ومدارس.

تاريخ عاصمة الأردن قديمًا



تعتبر عمان عاصمة المملكة الأردنية وواحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في التاريخ،يعود تاريخ عمان إلى آلاف السنين حيث كانت مركزًا للحضارات المتعددة عبر العصور،خلال العصور الوسطى، كانت عمان جزءًا من الإمبراطورية العمانية،وفي العصر الحديث، شهدت عمان تطورًا كبيرًا في مجالات مختلفة،تحتفظ عمان بالعديد من المعالم التاريخية والثقافية الهامة.

معلومات عن مدينة عمان



تتميز مدينة عمان بتاريخ طويل يتميز بموقع استراتيجي جعل منها مركزًا هامًا في المنطقة،تحتضن المدينة بنية تحتية حديثة ومعالم سياحية شهيرة مثل قلعة الجلالة ومتحف السلطان قابوس،وتُعتبر عمان مدينة حضرية متنوعة من حيث الثقافات والجنسيات، وقد لعبت دورًا حيويًا في الاقتصاد الأردني،كما تحتفظ عمان بتراث ثقافي غني وتقاليد عريقة، وتستضيف العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام.

سبب اختيار عمان عاصمة الأردن



تم اختيار مدينة عمان كعاصمة للمملكة الأردنية لعدة أسباب، منها الموقع الجغرافي المركزي، الاستقرار السياسي، البنية التحتية الممتازة، التطور الاقتصادي، التنوع الثقافي، وتوفر المؤسسات التعليمية المتميزة.

أسئلة شائعة حول العاصمة الأردنية قديمًا

