نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأماكن السياحية في مدينة أنطاليا؛ تعرف على أجمل 7 مناطق ترفيهية في تركيا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

معلومات عن مدينة أنطاليا



تعتبر أنطاليا واحدة من أهم المدن التركية، حيث تتميز بتاريخها العريق وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط،في هذا المقال، سوف نتناول مجموعة من المعلومات الأساسية حول المدينة،

التسمية السابقة كانت المدينة تُعرف سابقًا باسم أتاليا أو أداليا، ويعود تاريخ تسميتها إلى العصور القديمة،

كانت المدينة تُعرف سابقًا باسم أتاليا أو أداليا، ويعود تاريخ تسميتها إلى العصور القديمة، عدد السكان تُعد أنطاليا خامس أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة،

تُعد أنطاليا خامس أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، العاصمة الإدارية تمثل أنطاليا عاصمة مقاطعة أنطاليا، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من تركيا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط،

تمثل أنطاليا عاصمة مقاطعة أنطاليا، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من تركيا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، الموقع الجغرافي تقع المدينة على الساحل الجنوبي الغربي للأناضول، محاطة بجبال طوروس، مما يضفي عليها مناظر طبيعية خلابة وجواً معتدلاً على مدار السنة،

تقع المدينة على الساحل الجنوبي الغربي للأناضول، محاطة بجبال طوروس، مما يضفي عليها مناظر طبيعية خلابة وجواً معتدلاً على مدار السنة، أكبر مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تُعد أنطاليا أكبر مدينة تركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثناء منطقة بحر إيجه، مما يجعلها وجهة سياحية بارزة للزوار المحليين والدوليين،

تُعد أنطاليا أكبر مدينة تركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثناء منطقة بحر إيجه، مما يجعلها وجهة سياحية بارزة للزوار المحليين والدوليين، السكان يعيش في منطقة العاصمة أكثر من مليون شخص، مما يعكس حيوية المدينة وتنوعها الثقافي والاقتصادي،

تشتهر أنطاليا بمناخها المعتدل وشواطئها الرملية الذهبية، وكذلك بمعالمها السياحية التاريخية مثل الميناء القديم وأطلال مدينة بيرغي،تُعَدُّ المدينة وجهة مثالية للزوار الذين يسعون إلى تجربة سياحية متكاملة، تجمع بين الاسترخاء على الشواطئ واستكشاف التراث الثقافي الغني،

أهم الأماكن السياحية في مدينة أنطاليا



شلال كورشونلو



يُعتبر شلال كورشونلو من أبرز العجائب الطبيعية في أنطاليا، حيث يمثل وجهة مفضلة للسياح الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بجمال الطبيعة،يتميز الشلال بمياهه الزرقاء الصافية والمناظر الخلابة التي تحيط به، مما يجعله نقطة جذب للزوار الباحثين عن الاسترخاء والتصوير،