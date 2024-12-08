نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مدينة تشارلستون في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تعتبر مدينة تشارلستون، الواقعة في ولاية كارولينا الجنوبية، واحدة من أبرز المدن التاريخية والثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية،يتناول هذا المقال البحثي بعض الجوانب الرئيسية للمدينة، والتي تشمل موقعها، عدد سكانها، تاريخها، والمعالم السياحية الشهيرة بها.

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نبذة عن مدينة تشارلستون

نبذة عن مدينة تشارلستون

الموقع تقع مدينة تشارلستون على ساحل المحيط الأطلسي، عند ميناء تشارلستون، مما يجعلها مدخلًا رئيسيًا للجزر والتجارة البحرية.

تقع مدينة تشارلستون على ساحل المحيط الأطلسي، عند ميناء تشارلستون، مما يجعلها مدخلًا رئيسيًا للجزر والتجارة البحرية. عدد السكان وفقًا لتعداد عام 2025، بلغ عدد سكان مدينة تشارلستون حوالي 150,277 نسمة، بينما تزيد عدد سكان المنطقة الحضرية لتصل إلى حوالي 799,636 نسمة مع تضمين مقاطعات بيركلي، تشارلستون، ودورتشستر.

وفقًا لتعداد عام 2025، بلغ عدد سكان مدينة تشارلستون حوالي 150,277 نسمة، بينما تزيد عدد سكان المنطقة الحضرية لتصل إلى حوالي 799,636 نسمة مع تضمين مقاطعات بيركلي، تشارلستون، ودورتشستر. التصنيف تعتبر تشارلستون ثالث أكبر مدينة في ولاية كارولينا الجنوبية والرابعة والسبعين من حيث الحجم بين المناطق الحضرية في الولايات المتحدة.

تعتبر تشارلستون ثالث أكبر مدينة في ولاية كارولينا الجنوبية والرابعة والسبعين من حيث الحجم بين المناطق الحضرية في الولايات المتحدة. التاريخ تملك المدينة تاريخًا عريقًا، إذ كانت تعد ميناء رئيسيًا لتجارة الرقيق خلال الفترة الاستعمارية، مما أثر بشكل عميق على تاريخها.

تملك المدينة تاريخًا عريقًا، إذ كانت تعد ميناء رئيسيًا لتجارة الرقيق خلال الفترة الاستعمارية، مما أثر بشكل عميق على تاريخها. الجوائز في عام 2016، تم تصنيف تشارلستون كأفضل مدينة سياحية في العالم حسب مجلة Travel + Leisure، مما يدل على جاذبيتها السياحية وتجربتها الثقافية الثرية.

أشهر 8 معالم سياحية في مدينة تشارلستون

أشهر 8 معالم سياحية في مدينة تشارلستون

أبرز معالم السياحة في تشارلستون

أبرز معالم السياحة في تشارلستون

نصب فورت سمتر الوطني

الموقع يقع نصب فورت سمتر الوطني على جزيرة اصطناعية في ميناء تشارلستون.

يقع نصب فورت سمتر الوطني على جزيرة اصطناعية في ميناء تشارلستون. التاريخ تم بناء الحصن لحماية المدينة من الغزو البحري، وكان له دور بارز خلال الحرب الأهلية الأمريكية،أصبح نصب فورت سمتر الوطني وجهة سياحية محورية في منتصف القرن العشرين.

تم بناء الحصن لحماية المدينة من الغزو البحري، وكان له دور بارز خلال الحرب الأهلية الأمريكية،أصبح نصب فورت سمتر الوطني وجهة سياحية محورية في منتصف القرن العشرين. الأنشطة يمكن للزوار الانغماس في التاريخ من خلال الجولات السياحية التي تسلط الضوء على دور الحصن في الحرب الأهلية.

حدائق ومزارع ماغنوليا

الموقع تقع حدائق ماغنوليا في 3550 طريق أشلي ريفر، مقاطعة تشارلستون.

تقع حدائق ماغنوليا في 3550 طريق أشلي ريفر، مقاطعة تشارلستون. التاريخ تُعتبر واحدة من أقدم الحدائق في الجنوب الأمريكي وهي مدرجة في السجل الوطني للأماكن التاريخية.

تُعتبر واحدة من أقدم الحدائق في الجنوب الأمريكي وهي مدرجة في السجل الوطني للأماكن التاريخية. الأنشطة يقدم المكان تجربة ممتعة من خلال التجول في الحديقة والاستمتاع بالنباتات المتنوعة.

متحف باتريوتس بوينت البحري

الموقع يقع في ماونت بليزانت بمدخل نهر كوبر.

يقع في ماونت بليزانت بمدخل نهر كوبر. التاريخ يركز المتحف على التاريخ البحري الأمريكي ويحتوي على مجموعة معروضات مثيرة.

يركز المتحف على التاريخ البحري الأمريكي ويحتوي على مجموعة معروضات مثيرة. الأنشطة تتيح للزوار فرصة التعرف على السفن التاريخية والأدوات البحرية.

حديقة جو رايلي ووترفرونت

الموقع تمتد بمسافة نصف ميل تقريبًا على طول نهر كوبر.

تمتد بمسافة نصف ميل تقريبًا على طول نهر كوبر. التاريخ حصلت الحديقة على جوائز تقديرية من الجمعية الأمريكية لمهندسي المناظر الطبيعية.

حصلت الحديقة على جوائز تقديرية من الجمعية الأمريكية لمهندسي المناظر الطبيعية. الأنشطة يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على الواجهة البحرية أو الاسترخاء في المساحات الخضراء.

تُعتبر هذه المعالم نقاط جذب سياحي رئيسية في تشارلستون، حيث تقدم للزوار تجارب ثقافية وتاريخية غنية.

حوض أسماك جنوب كارولينا

التأسيس تم افتتاحه في 19 مايو 2000.

تم افتتاحه في 19 مايو 2000. الأنشطة والمعروضات يحتوي الحوض على تنوع كبير من النباتات والحيوانات البحرية.

يحتوي الحوض على تنوع كبير من النباتات والحيوانات البحرية. المعرض الرئيسي “خزان المحيط العظيم”، هو أكبر معرض يعتمد على المياه في أمريكا الشمالية.

“خزان المحيط العظيم”، هو أكبر معرض يعتمد على المياه في أمريكا الشمالية. تجربة التفاعل يوفر الزوار فرصة لمسية مع مجموعة من الكائنات البحرية.

متحف مدينة تشارلستون

التأسيس يعد واحدًا من أقدم المتاحف في الولايات المتحدة.

يعد واحدًا من أقدم المتاحف في الولايات المتحدة. المجموعات يضم المجموعات المرموقة من التاريخ الطبيعي والفنون الزخرفية.

البطارية

الوصف هو سور بحري وممشى دفاعي مشهور في تشارلستون.

هو سور بحري وممشى دفاعي مشهور في تشارلستون. الموقع يمتد على طول الشواطئ السفلية لشبه جزيرة تشارلستون.

يمتد على طول الشواطئ السفلية لشبه جزيرة تشارلستون. الأنشطة يوفر للزوار فرصة للاستمتاع بالمشي ومشاهدة المناظر الجميلة للميناء.

شجرة البلوط “ملاك”

الوصف تعد واحدة من أكبر وأكثر الأشجار شهرة في المدينة.

تعد واحدة من أكبر وأكثر الأشجار شهرة في المدينة. الأنشطة تمنح الزوار فرصة لالتقاط صور تذكارية استثنائية.

تقدم هذه المعالم باقة من التجارب الغنية للزوار، تشمل الأنشطة الترفيهية والثقافية في مدينة تشارلستون.

الأنشطة السياحية في مدينة تشارلستون

الأنشطة السياحية في مدينة تشارلستون

حديقة مقاطعة جيمس آيلاند

الوصف تعتبر حديقة واسعة تناسب العائلات حيث فيها مجموعة متنوعة من الألعاب المائية.

تعتبر حديقة واسعة تناسب العائلات حيث فيها مجموعة متنوعة من الألعاب المائية. الأنشطة تشمل التجديف واللعب في مناطق الترفيه.

جولة العربة التاريخية في مدينة تشارلستون

الوصف جولة فريدة تستعرض تاريخ مدينة تشارلستون عبر جولات تجرها الخيول.

جولة فريدة تستعرض تاريخ مدينة تشارلستون عبر جولات تجرها الخيول. الأنشطة تتضمن رؤية المعالم التاريخية ومواقع الحرب الأهلية.

رحلة بحرية في قارب الغروب

الوصف تجربة رائعة لمشاهدة المدينة من الماء عند غروب الشمس.

تجربة رائعة لمشاهدة المدينة من الماء عند غروب الشمس. الأنشطة توفر مناظر خلابة لإطلالة المدينة بظلال الغروب الساحرة.

جولة قوارب الكاياك

الوصف جولة تجذب مغامرات التجديف في مستنقعات لوكونتري.

جولة تجذب مغامرات التجديف في مستنقعات لوكونتري. الأنشطة يسمح للزوار باستكشاف الطبيعة والتنوع البيولوجي الموجود.

تقدم مدينة تشارلستون مجموعة من الأنشطة المتنوعة لتلبية اهتمامات جميع الفئات العمرية، بدءًا من الفعاليات الترفيهية إلى الاستكشاف الثقافي.

أشهر المطاعم في مدينة تشارلستون

أشهر المطاعم في مدينة تشارلستون

مطعم هولز تشوبهاوس

الوصف مطعم فخم يقدم أطباق اللحم الممتازة والمأكولات البحرية.

مطعم فخم يقدم أطباق اللحم الممتازة والمأكولات البحرية. الموقع شارع الملك الأعلى، تشارلستون.

مطعم 82 ملكة

الوصف يقدم قائمة موسمية من الأطباق الأصيلة المعروفة في المنطقة.

يقدم قائمة موسمية من الأطباق الأصيلة المعروفة في المنطقة. الموقع شارع الملك، تشارلستون.

مطعم سيركا 1886

الوصف يقدم الأطباق التقليدية بلمسة عصرية.

يقدم الأطباق التقليدية بلمسة عصرية. الموقع شارع ميكنلي، تشارلستون.

مطعم 167 رو أويستر

الوصف متخصص في أطباق المحار وأطعمة البحرية في جو غير رسمي.

متخصص في أطباق المحار وأطعمة البحرية في جو غير رسمي. الموقع شارع تشارلستون، تشارلستون.

أشهر الأسواق في مدينة تشارلستون

أشهر الأسواق في مدينة تشارلستون

سوق مدينة تشارلستون التاريخي

الوصف مجمع تاريخي يقع في قلب المدينة.

مجمع تاريخي يقع في قلب المدينة. الموقع وسط مدينة تشارلستون.

سوق تشارلستون فارمرز

الوصف سوق محلي غني بالمنتجات الطازجة والأطعمة.

سوق محلي غني بالمنتجات الطازجة والأطعمة. الموقع شارع تشارلستون، تشارلستون.

أفضل 5 فنادق في مدينة تشارلستون

أفضل 5 فنادق في مدينة تشارلستون

فندق بيلموند

الوصف فندق فخم يقع في قلب المدينة بالقرب من المعالم السياحية.

فندق فخم يقع في قلب المدينة بالقرب من المعالم السياحية. الموقع وسط مدينة تشارلستون.

هيلتون جاردن إن تشارلستون ووترفرونت

الوصف يقدم غرفًا مجهزة بأحدث وسائل الراحة ويطل على نهر آشلي.

يقدم غرفًا مجهزة بأحدث وسائل الراحة ويطل على نهر آشلي. الموقع ضفاف نهر آشلي، تشارلستون.

فندق كورتيارد تشارلستون ووترفرونت

الوصف يوفر إطلالات جميلة على نهر آشلي ويناسب الزوار بشكل ممتاز.

يوفر إطلالات جميلة على نهر آشلي ويناسب الزوار بشكل ممتاز. الموقع ضفاف نهر آشلي، تشارلستون.

فندق ميدلتون بليس

الوصف يجمع بين الفخامة والأنشطة الخارجية مثل ركوب الخيل.

يجمع بين الفخامة والأنشطة الخارجية مثل ركوب الخيل. الموقع بالقرب من ميدلتون بليس، تشارلستون.

فندق هامبتون إن تشارلستون

الوصف يوفر إفطار مجاني ويقع في حي تاريخي بجوار المتحف.

يوفر إفطار مجاني ويقع في حي تاريخي بجوار المتحف. الموقع وسط مدينة تشارلستون.

تقدم مدينة تشارلستون خيارات متنوعة من الأطعمة الراقية والأسواق التاريخية وأماكن الإقامة المثالية، مما يجعلها وجهة جذابة للسياحة والاستكشاف.