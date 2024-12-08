نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية؛ تعرف معنا عن أهم المعلومات حول تلك الكاتدرائية العريقة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية



الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية



تعتبر الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية من أبرز الكنائس في العالم، حيث تجمع بين التاريخ العريق والعمارة الفريدة،يعود تأسيس الكنيسة إلى القرن الأول الميلادي، ويُعتقد أن القديسة نينو الكبادوكية هي من قامت بتأسيسها،وقد كانت جورجيا آنذاك تحت حكم السلطان بطريرك أنطاكية،

الموقع تقع الكنيسة في جورجيا، وتُعد إحدى أقدم الكنائس، ودورًا محوريًا في تاريخ المسيحية على مستوى العالم.

التأسيس تم تأسيس الكنيسة في القرن الأول الميلادي، حيث تم الإعلان عن المسيحية كدين رسمي لجورجيا في عام 327 ميلادي على يد الملك ميريان الثالث، مما ساهم في ازدهار الفنون والأدب وتوحيد الدولة الجورجية.

الاستقلال حصلت الكنيسة على استقلالها في القرن الرابع الميلادي بفضل جهود الملك فاختانغ غورغاسالي.

تتميز الكنيسة بأهميتها التاريخية والدينية

الدور التاريخي ساهمت الكنيسة في دعم الأسرة المالكة، مما أفضى إلى ازدهار المملكة الجورجية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر.

الدرجة البطريركية في 3 مارس 1990، ارتقت الكنيسة إلى درجة البطريركية، حيث يرأسها حاليًا البطريرك إيليا الثاني كاثوليكوس، الذي يُعتبر البطريرك الرسمي على جميع أنحاء جورجيا.

الهيكل التنظيمي للكنيسة هو كالتالي

الإدارة تُشرف الكنيسة تحت قيادة البطريرك، الذي يدير 65 ديرًا و20 سقفًا.

العدد يصل عدد رعايا الكنيسة إلى حوالي خمسة ملايين نسمة، حيث يعتنق حوالي 80% من سكان جورجيا المسيحية.

يمكن للزوار التوجه إلى الكنيسة في أي وقت، حيث تُفتح أبوابها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع،وعادةً ما تكون الزيارات مجانية، لكن من المستحسن التحقق من التفاصيل الخاصة بالأسعار أو السياسات عند التخطيط للزيارة،

إن الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية تُعد رمزًا هامًا للديانة المسيحية في جورجيا، وتستقطب العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها الروحي والمعماري،

الأماكن القريبة من الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية



1،كاتدرائية تسميندا ساميبا (كاتدرائية الثالوث المقدس)



الوصف تُعتبر كاتدرائية تسميندا ساميبا من أهم الرموز الدينية في جورجيا،بدأ بناء الكاتدرائية في عام 1995 وانتهى في عام 2004.

الطراز المعماري تعكس الكاتدرائية الطراز المعماري الجورجي التقليدي، وتتميز بتصميم داخلي وخارجي مذهل، حيث تضم الكاتدرائية تسعة كنائس صغيرة تقع في الأسفل.

الأنشطة يمكن للزوار الاستمتاع بجولة داخل الكاتدرائية لاستكشاف فنونها المعمارية الرائعة والتعرف على تفاصيلها الدينية والتاريخية.

2،حديقة بوليفارد



الوصف تُعد حديقة بوليفارد واحدة من أبرز الوجهات الطبيعية في المدينة، حيث تتمتع بطقس رائع ومعتدل على مدار السنة، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات.

الأنشطة ركوب الدراجات توفر الحديقة مسارات مخصصة لركوب الدراجات. المشي لمسافات طويلة يمكن للزوار التجول في مساحات الحديقة الواسعة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية. التقاط الصور توفر الحديقة مناظر جميلة تتيح للزوار التقاط صور تذكارية رائعة. الألعاب الرياضية يمكن ممارسة مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية في المساحات المخصصة لذلك.



نصائح للزيارة



تخطيط الزيارة يُفضل تخطيط الزيارة للكاتدرائية والحديقة لضمان استكشاف كليهما بشكل كامل.

الأنشطة يُنصح بالتأكد من الأنشطة المتاحة في كل من الكاتدرائية والحديقة للاستفادة القصوى من التجربة.

من خلال استكشاف هذه الأماكن القريبة، ستتمكن من تجربة الثقافة والتاريخ الجورجي بشكل غني وشامل،