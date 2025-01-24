الرياضة

تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

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تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض ضد مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

وقال تامر عبد عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "جروس يتحمل كثيرًا من هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت اليوم".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أحب مشاهدة محمود بنتايج في أرض الملعب، وتغييرات جروس حولت الزمالك للشكل الدفاعي في الملعب أكثر من الهجومي".

وأكمل: "لا بد من حسم ملف تجديد زيزو في أسرع وقت ممكن، أفضل لاعب في الدوري المصري لا يحصل على أكثر من مليون جنيه في الشهر".

واختتم حديثه قائلًا: "بتروجيت الحصان الأسود للدوري هذا الموسم وسيد عيد يقدم مباريات كبيرة".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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