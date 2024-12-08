نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحجز الإلكتروني سكني 1446 وشروط الحجز في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - يُعتبر برنامج سكني أحد البرامج الشهيرة التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية في عام 2017 بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية لدعم المواطنين في الحصول على السكن المناسب. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل كيفية إجراء الحجز الإلكتروني في سكني لعام 1446هـ، بالإضافة إلى شروط التسجيل والمعلومات المهمة المتعلقة بهذا البرنامج.

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شروط التقديم على الأراضي المجانية سكني

شروط التقديم على الأراضي المجانية سكني

إذا كنت مهتمًا بالتقديم للحصول على الأراضي المجانية عبر برنامج سكني، فإليك الشروط التي يجب عليك مراعاتها

أن تكون الأسرة حاصلة على الجنسية السعودية ومقيمة داخل المملكة.

لا يجوز أن يكون الأبناء الذكور قد تزوجوا سابقًا، ويجب ألا تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، بينما يجب ألا تتجاوز أعمار البنات غير المتزوجات 25 عامًا.

ألَّا تكون الأسرة قد حصلت على مسكن في السنوات الخمس السابقة لتاريخ التقديم.

للأسرة التي تحصل على الدعم السكني، لن يُسمح لها بالحصول على أي دعم سكني آخر لاحقًا.

طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية

طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي المجانية التوجه مباشرة إلى موقع وزارة الإسكان، واتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والانتقال إلى قسم “سكني”.

اختيار نظام الحجز الإلكتروني وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة والنقر على “تقديم”.

قراءة الشروط والموافقة عليها.

الإجابة عن السؤال الخاص بالتحقق من الأهلية، ثم الضغط على “استكمال عملية التسجيل”.

الدخول إلى منصة السوق الإلكتروني، واختيار المشاريع المتاحة.

اختيار قطعة الأرض ثم إدخال التفاصيل الخاصة بها للتأكيد على الحجز.

قراءة العقد والموافقة عليه ثم التوقيع عبر رسالة نصية لتكملة العملية.

طريقة الحجز الإلكتروني سكني

طريقة الحجز الإلكتروني سكني

لحجز وحدة سكنية عبر برنامج سكني بسهولة، يجب اتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني.

النقر على “التسجيل في سكني”، وتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب.

إذا لم يكن لديك حساب، يجب إضافة المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

تأكيد كافة البيانات المُدخلة، ثم الانتظار لاستلام رسالة نصية لتفعيل الحساب.

الضغط على “التقديم”، ثم قراءة الشروط والموافقة عليها.

استكمال البيانات الشخصية، والتحقق منها مرة أخرى.

الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالاستحقاق، ثم الضغط على “استكمال”.

إذا كنت مؤهلاً، ستظهر لك رسالة تؤكد ذلك، وفي حال عدم استيفاء الشروط تُقدم إمكانية الاعتراض برفع المستندات اللازمة.

الدخول إلى “منصة السوق الإلكتروني” لإتمام عملية الحجز.

ما هو برنامج سكني

ما هو برنامج سكني

تم إطلاق برنامج سكني بهدف تحسين أوضاع السكن للمواطنين السعوديين، حيث تم تخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني، بما في ذلك وحدات سكنية وأراضٍ صالحة للبناء. الهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 60% إلى 73.6% بحلول 2025.

تحميل تطبيق سكني 1446

تحميل تطبيق سكني 1446

للمساعدة في تسهيل الوصول إلى خدمات برنامج سكني، تم إطلاق تطبيق خاص بالبرنامج يمكن تحميله على أجهزة الأندرويد والآيفون

تحميل تطبيق سكني لأجهزة الأندرويد [رابط التحميل]

تحميل تطبيق سكني لأجهزة الآيفون [رابط التحميل]

رابط الحجز الإلكتروني سكني

رابط الحجز الإلكتروني سكني

يمكنك الدخول إلى منصة الحجز الإلكتروني لبرنامج سكني بكل سهولة، سواء عبر متصفح الإنترنت أو التطبيق الخاص. للدخول مباشرة، يمكنك زيارة الرابط التالي [رابط الحجز الإلكتروني].

في ختام هذا المقال، تناولنا أهم المعلومات المتعلقة ببرنامج سكني، بدءًا من خطوات الحجز الإلكتروني، مرورًا بشروط التسجيل للأراضي المجانية، لنقدم لك دليلًا شاملًا يساهم في تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية.