نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحف الوطني الجورجي؛ أفضل 3 أماكن ومعالم سياحية بالقرب منه في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن المتحف الوطني الجورجي

المتحف الوطني الجورجي (Georgian National Museum) الموقع يقع في مدينة تبليسي، عاصمة جورجيا، في مركز المدينة. تاريخ التأسيس تم افتتاح المتحف في 30 ديسمبر 2004. الوصف الهندسة المعمارية يتكون المتحف من أربعة طوابق، كل منها يعرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية والفنية. معروضات المتحف الطابق السفلي يضم مجموعة متنوعة من القطع الذهبية القديمة والكنوز الجورجية التي تعود إلى ما قبل المسيحية.

الطابق الأرضي يعرض قطعًا غريبة وملفتة للنظر تعكس جوانب مختلفة من التاريخ الجورجي.

الطابق العلوي يحتوي على قطع تاريخية تتعلق بالاحتلال السوفياتي، بما في ذلك أدوات وتقنيات استخدمت خلال تلك الفترة.

المعارض الأخرى يقدم المتحف أزياء تقليدية جورجية، عادات ثقافية، حيوانات محنطة مثل النمور والفهود، طيور منقرضة، وأسلحة وأجهزة تاريخية. التقنيات يستخدم المتحف تقنيات عرض حديثة وعصرية لعرض التحف الأثرية بشكل جذاب. أهداف المتحف حماية القطع الأثرية يهدف المتحف إلى حماية القطع التاريخية الجورجية من التلف والسرقة.

الترويج السياحي يعرض المتحف التاريخ الجورجي بطريقة جذابة لجذب السياح ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

التعليم والبحث يسهم في تنسيق الأنشطة التعليمية والبحثية ويعزز الوعي الثقافي. يُعد المتحف الوطني الجورجي وجهة سياحية هامة في تبليسي، حيث يجمع بين التاريخ القديم والحديث في مكان واحد، مما يجعله نقطة جذب رئيسية للسائحين والباحثين في التاريخ والثقافة الجورجية. الأنشطة الترفيهية في المتحف الوطني الجورجي

استكشاف المتحف يمكنك التجول بحرية في جميع أنحاء المتحف لاكتشاف معالمه التاريخية والقطع الأثرية المتنوعة.

التصميم المعماري مشاهدة التصميم المعماري الرائع للمتحف، الذي يعكس التميز والإبداع في بنائه.

التصوير الفوتوغرافي التقاط الصور التذكارية في مختلف أنحاء المتحف، مع مراعاة سياسات التصوير الخاصة.

اللوحات الفنية استمتع بمشاهدة اللوحات الفنية التي تزين جدران المتحف وتعرض أساليب فنية متنوعة. مواعيد العمل وأسعار الدخول

أوقات الزيارة يفتح المتحف أبوابه يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.

رسوم الدخول تكلفة التذكرة هي 10 لاري جورجي (Georgian lari)، مما يجعله في متناول الزوار. الأماكن القريبة من المتحف الوطني الجورجي

المتحف الجورجي للفنون الجميلة الموقع شارع روستافيلي، تبليسي.

الوصف متحف مخصص للفن ويعرض أكثر من 3000 عمل فني من أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، مع مساهمة من حوالي 80 فناناً،افتتح في عام 2025 بعد عشرين عاماً من جمع القطع الفنية. حديقة التاسع من أبريل الموقع تبليسي.

الوصف وجهة سياحية رائعة تحتوي على نوافير مائية كبيرة، تماثيل متنوعة، نباتات وأشجار خضراء، ومقاعد للجلوس،تعتبر من الأماكن المفضلة للسكان المحليين والسائحين على حد سواء. ملاهي متاتسميندا الموقع تبليسي، على ارتفاع 770 متر.

الوصف مدينة ملاهي تناسب جميع الفئات العمرية، مقسمة إلى ثلاثة أقسام ألعاب رائعة، قسم مخصص للأسرة والأطفال، ومناطق للمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية،تقدم تجربة ترفيهية متكاملة في قلب المدينة. تجمع هذه الأنشطة والمعالم القريبة بين التاريخ والفن والترفيه، مما يجعل زيارة المتحف الوطني الجورجي تجربة ثقافية وترفيهية شاملة في مدينة تبليسي.

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