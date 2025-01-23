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بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

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بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 11:29 صباحاً - بمناسبة الاحتفال بــ "عيد الشرطة الـ73" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26/1/2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/2/2025 .

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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