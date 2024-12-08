نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواد المضافة للأغذية وأضرارها الصحية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

ما هي المواد المضافة للأغذية



تعريف المواد المضافة للأغذية



المواد المضافة للأغذية تشير إلى المواد أو العناصر التي تُضاف إلى الأغذية خلال مختلف مراحل إنتاجها أو تحضيرها، والتي لا تُعتبر جزءاً من المكونات الأساسية الطبيعية للغذاء،يتم استخدامها بهدف تحسين الخصائص المختلفة للطعام، مثل المظهر، الطعم، القوام ومدة الصلاحية،وتتنوع المواد المضافة إلى أنواع متعددة، حيث يُخصص لكل نوع وظيفة معينة لتحسين أو الحفاظ على جودة المنتج الغذائي.

أنواع المواد المضافة



يمكن تصنيف المواد المضافة للأغذية إلى عدة فئات، حيث تُعزز كل فئة أحد الجوانب الحيوية للغذاء

المواد الحافظة الغرض تهدف إلى إطالة مدة صلاحية الطعام عن طريق منع نمو الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات.

أمثلة نترات الصوديوم، حمض الأسكوربيك، ومواد مضادة للأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E. المثبتات الغرض تُستخدم لتحسين قوام الأغذية واستقرارها.

أمثلة الجيلاتين، الصمغ العربي، وكربوكسي ميثيل سلولوز. الملونات الغرض تُضيف لوناً للمنتج الغذائي، مما يجعله أكثر جاذبية.

أمثلة أصباغ طبيعية مثل الكركم، والأصباغ الصناعية مثل الأحمر 40 (E129) والأزرق 1 (E133). النكهات الغرض تضيف نكهات جديدة أو تعزز الطعم الطبيعي للطعام.

أمثلة نكهات الفواكه الصناعية، ونكهات الشوكولاتة. المحليات الغرض تضيف حلاوة إلى الطعام دون الحاجة إلى السكر.

أمثلة الأسبارتام، الستيفيا، والسكرالوز. المستحلبات الغرض تساعد في دمج المكونات غير القابلة للاختلاط، مثل الزيت والماء.

أمثلة الليسيثين، الصمغ الغوار. المنكهات الغرض تُعزز النكهة الطبيعية للأغذية أو تُضيف نكهات جديدة.

أمثلة نكهات الفانيليا، النعناع.

أهداف استخدام المواد المضافة



تُستخدم المواد المضافة لأغراض متعددة تهدف إلى تحسين جودة الأطعمة، بما في ذلك

تحسين الطعم والرائحة النكهات تُعزز نكهات الطعام، مما يجعلها أكثر استساغة للمستهلك.

المستحلبات تساهم في تحسين قوام الطعام وجعله ألذ. تحسين القوام والملمس المثبتات تعزز من قوام الأغذية وتمنع التغييرات غير المرغوبة في النعومة والملمس. إطالة مدة الصلاحية المواد الحافظة تمنع فساد الطعام من خلال تقليل أو القضاء على نمو الكائنات الحية الدقيقة. الحفاظ على القيمة الغذائية المواد المضافة مثل الفيتامينات والمعادن تُعزز القيمة الغذائية للطعام. تحسين المظهر البصري الملونات تضيف ألوانًا تساعد على جعل الطعام أكثر جاذبية.

نظام الترقيم الدولي للمواد المضافة



لتسهيل التعرف على المواد المضافة عالمياً، وضعت الهيئة الدولية لدستور الغذاء نظام ترقيم دولي يعرف بـ “INS” (International Numbering System)،يهدف هذا النظام إلى توحيد الرموز الرقمية للمواد المضافة للأغذية والأدوية، مما يسهل التعرف عليها بغض النظر عن الدول.

الرموز الرقمية حرف “E” يدل على أن المادة المضافة آمنة ومصرح بها في دول الاتحاد الأوروبي،يُستخدم هذا الرمز لتحديد المواد المضافة المعترف بها والتي تمت الموافقة عليها وفقاً للمعايير الدولية. الأرقام المرفقة تعريف المادة الرقم المرافقة بعد حرف “E” يحدد نوع المادة المضافة بدقة،على سبيل المثال، الرقم E100 يشير إلى الكركم كمادة ملونة، بينما E200 يشير إلى حمض الأسكوربيك كمادة حافظة. التصنيف والرقابة التصنيف تُصنف المواد المضافة بناءً على وظائفها مما يسهل التعرف عليها وفهم استخدامها،يخضع كل مادة للة والاختبار لضمان أمانها وفعاليتها.

التأثيرات الصحية للمواد المضافة



رغم أهمية المواد المضافة في تحسين جودة الغذاء، إلا أن هناك بعض المخاوف الصحية المرتبطة بها، خاصةً إذا تم استخدامها بكميات مفرطة أو إذا كانت بعض المواد غير معروفة التأثير،لذا، من الضروري ضمان دقة المواد المضافة وتوافقها مع القوانين واللوائح الصحية.

التأثيرات المحتملة التحسس قد تسبب بعض المواد المضافة تفاعلات حساسية لدى بعض الأفراد.

الآثار الجانبية بعض المواد المضافة مثل الأصباغ الصناعية قد تُحدث آثار جانبية في حالة تناولها بكميات كبيرة. الرقابة الصحية اللوائح يُنظم استخدام المواد المضافة من قِبل الهيئات الصحية لضمان سلامتها،يجب على الشركات الالتزام بالمعايير والحدود المسموح بها لكل مادة.

الختام



تؤدي المواد المضافة للأغذية دوراً رئيسياً في تحسين جودة الطعام وإطالة مدة صلاحية المنتجات الغذائية،من خلال فهم أنواعها وأغراض استخدامها، يمكن للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختياراتهم الغذائية،كما أن نظام الترقيم الدولي للمواد المضافة يساعد على التعرف على هذه المواد وضمان سلامتها عالمياً.

أنواع المواد المضافة للأغذية



المواد المضافة تُستخدم لتحسين النكهة، المظهر، ومدة صلاحية الطعام،تشمل مجموعة متنوعة من المكونات التي تخدم أغراضاً متعددة،وفيما يلي نظرة على بعض الأنواع الأكثر شيوعًا

مواد الحافظة



تُعتبر من أكثر المواد المضافة استخداماً، حيث تساعد على إطالة مدة حفظ الأغذية دون تلف،تشمل بعض المواد الحافظة الطبيعية

الملح يُستخدم منذ القدم لحفظ اللحوم والأسماك.

السكر يُستخدم لحفظ الفواكه والمربى.

حمض الخليك يُستخدم في المخللات.

تساعد هذه المواد في تثبيط نمو البكتيريا المسؤولة عن تلف الأغذية،هناك أيضًا مواد حافظة صناعية يجب إضافتها وفقًا للمواصفات الصحية المعتمدة، وتعتمد على نوع الغذاء ومراحل إنتاجه، والبكتيريا المحتملة،المواد الحافظة يتم ترميزها بأرقام “E 200-299”.

مواد مضادة للأكسدة



تعمل هذه المواد على تقليل التفاعلات الكيميائية الناتجة من تواصل الأكسجين مع الدهون في المنتجات،تُحافظ مضادات الأكسدة على الفيتامينات الذائبة في الدهون وتمنع تزنخ هذه الدهون وتحمي الفواكه المجمدة،يتم ترميز هذه المواد بالأرقام “E 300-399”.

مواد التبييض



تُستخدم لتبييض بعض المنتجات والسرعة في نضجها، مثل الدقيق الذي يميل لونه إلى الاصفرار عند تخزينه لفترات طويلة،تعمل هذه المواد على حماية المنتجات من الحشرات أثناء التخزين وقد تُستخدم أيضًا مع العجائن لجعلها أكثر بياضًا.

الأحماض، القلويات، والمحاليل المنظمة



تتمثل أهمية هذه المواد في التحكم في درجة حموضة المنتجات،يعد رقم الأُس الهيدروجيني (pH) مؤشراً مهماً في جميع الصناعات الغذائية، إذ يمكن أن يؤثر على قوام المنتج، لونه، ورائحته،لذلك، تُستخدم تقنيات التحكم في الحموضة للحفاظ على جودة المنتج طوال مدة صلاحيته.

مواد الاستحلاب، مثبتات القوام، والمواد الرغوية



تُستخدم هذه المواد في المنتجات حسب الحاجة

مواد الاستحلاب تساعد على الجمع بين مكونات يصعب خلطها مثل الزيت والماء.

مثبتات القوام تمنع انفصال المكونات التي تم خلطها.

المواد الرغوية تساعد على مزج السوائل مع الغازات، كما هو الحال في المشروبات الغازية.

يتم ترميز هذه المواد بالأرقام “E 400-499”.

المواد المعطرة



تستخدم مجموعة من المواد الطبيعية والصناعية كمكونات معطرة في مجال صناعة الأغذية،تضاف هذه المواد غالبًا بتركيز منخفض يصل إلى أجزاء من المليون لتحسين نكهة المنتجات.

الملونات



تُستخدم لتعويض اللون الطبيعي للمنتج الذي قد يتأثر بعمليات الإنتاج،يمكن أن تكون هذه الملونات طبيعية أو صناعية وتُستخدم وفقًا للمواصفات القياسية لجعل المنتج أكثر جاذبية،يُحظر إضافة الملونات إلى أغذية الأطفال باستثناء ثلاثة أنواع فقط من مصادر الفيتامينات،يتم ترميز هذه المواد بالأرقام “E 100-199”.

المحليات الصناعية



المحليات الصناعية مثل الأسبارتام، السكارين، والسكروز تعمل كبدائل للسكر العادي،تُستخدم هذه المحليات لأنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري وأصحاب الحميات الغذائية.

مصادر المواد المضافة للأغذية



تأتي المواد المضافة للأغذية من مصادر نباتية، معدنية وحيوانية،تلعب هذه المواد دورًا هاماً في تحسين نكهة الطعام، لونه، قوامه، وزيادة مدة صلاحيته،فيما يلي أبرز المصادر

المصادر النباتية



تُعتبر المصادر النباتية من أهم مصادر المواد المضافة، حيث تُستخدم مكونات طبيعية مستخلصة من النباتات

مادة “E100” المصدر الكركم (الورس).

الوصف لون أصفر طبيعي يُستخدم لتلوين الأغذية. مادة “E406” المصدر الأعشاب البحرية.

الوصف تُستخدم كعامل تغليظ ومثبت. مادة “E414” المصدر الصمغ العربي.

الوصف تُستخدم كمادة مستحلبة ومثبتة. مادة “E460” المصدر السليلوز المستخرج من لحاء الأشجار.

الوصف يُستخدم كمادة مالئة ومثبتة. مادة “E1404” المصدر النشا المؤكسدة.

الوصف تُستخدم كمثخن ومثبت.

المصادر المعدنية



تشمل المصادر المعدنية مواد مضافة مُستخلصة من معادن طبيعية، حيث تضفي خصائص معينة على المنتجات الغذائية

مادة “E174” المصدر الفضة.

الوصف تستخدم كعامل تزيين في بعض المنتجات الغذائية. مادة “E175” المصدر الذهب.

الوصف تُستخدم كذلك كعامل تزيين، خاصة في الحلويات الفاخرة. مادة “E509” المصدر كلور الكالسيوم.

الوصف تُستخدم كعامل تماسك. مادة “E507” المصدر حمض كلور مائي.

الوصف يُستخدم كمنظم للحموضة. مادة “E938” المصدر غاز الأرجون.

الوصف يُستخدم كعامل تغليف لحماية الأغذية من الأكسدة.

المصادر الحيوانية



تُعتبر المواد المضافة المستخلصة من المصادر الحيوانية من بين الأكثر شيوعًا في مجال الأغذية وتستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات

مادة “E901” المصدر شمع العسل.

الوصف يُستخدم كمادة لتلميع ومانع للتكتل. الجيلاتين الحيواني المصدر يُستخرج من عظام وجلود الحيوانات.

الوصف يُستخدم كمادة تغليظ ومثبت. الليستين المصدر يمكن أن يُستخرج من مصادر نباتية (مثل الصويا) أو حيوانية (مثل البيض).

الوصف يُستخدم كمادة مستحلبة.

الاستخدامات والفوائد



تحسين النكهة بعض المواد المضافة تُستخدم لتعزيز نكهة الطعام وجعله أكثر جاذبية للمستهلكين.

تحسين القوام تُستخدم مواد مثل الجيلاتين والنشا لتعديل قوام المنتجات الغذائية.

إطالة مدة الصلاحية تساعد المواد الحافظة في الحفاظ على طزاجة الأغذية لفترة أطول.

تلوين الطعام تُستخدم ألوان طبيعية مثل “E100” من الكركم لإعطاء الطعام لونًا جذابًا.

التحذيرات والاعتبارات



على الرغم من الفوائد العديدة للمواد المضافة، إلا أنه يجب على المستهلكين إيلاء أهمية لبعض الأمور

الحساسية قد يُظهر بعض الأفراد حساسية تجاه بعض المواد المضافة، لذا يجب الالتزام بقراءة المكونات بعناية.

الجرعات يجب استخدام المواد المضافة وفقًا للجرعات الموصى بها لتفادي أي آثار جانبية محتملة.

الطبيعة النباتية والحيوانية ينبغي على المستهلكين الذين يتبعون حميات معينة (مثل النباتية) التأكد من مصادر المواد المضافة.

الأضرار الصحية للمواد المضافة للأغذية



تُستخدم المواد المضافة للأغذية لأغراض صناعية هامة، مثل تحسين الطعم والمظهر وزيادة الفترة الزمنية للحفظ،ومع ذلك، يجب أن تتوافق مع اشتراطات صحية وقانونية لضمان سلامتها على صحة المستهلك،ومن بين هذه الاشتراطات

الأغراض الصناعية يجب إضافة المواد لأغراض صناعية هامة فقط، مثل تحسين الطعم أو مدة الصلاحية.

يجب أن تكون صلاحية المواد المضافة مطابقة للمعايير الصحية. منع إخفاء العيوب يجب ألا تُستخدم المواد المضافة لإخفاء عيوب في المنتج أو غش المستهلك.

على سبيل المثال، لا ينبغي إضافة نكهات لإخفاء رائحة منتج تالف أو مواد حارة لإخفاء طعم فاسد. التحليل المعملي يجب إجراء تحليل معملي للمواد المضافة لتحديد الكمية المستخدمة ومدى توافقها مع المواصفات القياسية.

التحليل يضمن أن المواد المضافة لا تتجاوز الحدود المسموح بها وتكون آمنة للاستهلاك. الفائدة مقابل الضرر القاعدة الأساسية هي أن المواد المضافة تُستخدم لتحقيق فائدة ما، وليست مضرة إذا استُخدمت بالنسب المصرح بها.

على الرغم من ذلك، هناك بعض المواد المضافة التي قد تكون ضارة بصحة المستهلك إذا استُخدمت بكميات مفرطة أو بشكل غير صحيح. الأمان الصحي تُعتبر المواد المضافة آمنة من الناحية الصحية إذا استخدمت وفقاً للنسب المصرح بها وطبقاً للمواصفات القياسية العالمية.

الامتثال للمعايير والمواصفات يضمن عدم تأثيرها السلبي على صحة المستهلك.

الأضرار المحتملة للمواد المضافة

