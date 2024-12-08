اين يوجد مول العرب ٦ اكتوبر بالتفصيل

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أين يوجد مول العرب 6 أكتوبر بالتفصيل



تعد مدينة السادس من أكتوبر واحدة من أكبر المدن الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، ويقع فيها مول العرب الذي يُعد من أبرز وجهات التسوق والترفيه في المنطقة،يشكل ميدان جهينة، الذي يُعتبر أكبر ميادين المدينة، نقطة محورية في موقع المول،

تفاصيل الموقع

العنوان الدقيق ميدان جهينة، مدينة السادس من أكتوبر، القاهرة، مصر،

الموقع الاستراتيجي تتمتع منطقة مول العرب بموقع يسهل الوصول إليه من كافة أنحاء مدينة السادس من أكتوبر والمناطق المحيطة بها، مما يجعله نقطة جذب مركزية للتسوق والترفيه،

الاستثمارات والملكية يمتلك مول العرب مجموعة الحكير السعودية، التي استثمرت أكثر من خمسة مليارات جنيه مصري في تطوير المول،يعكس هذا الاستثمار الطموح الكبير للمشروع وتحقيق تطلعاته كوجهة شامل للتسوق والترفيه،

الميزات يعتبر مول العرب من أكبر المراكز التجارية في مصر، حيث يضم مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية،يقدم المول تجربة تسوق فريدة تجمع بين التجارية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية مخصصة لجميع الأعمار،

الوصول إلى المول يمكن الوصول إلى مول العرب بسهولة من مختلف النقاط في مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة عبر الطرق الرئيسية، مما يجعله وجهة مريحة للتسوق،

مواعيد عمل مول العرب 6 أكتوبر



كيف أذهب إلى مول العرب



يمكن الوصول إلى مول العرب ببساطة من عدة نقاط داخل وخارج القاهرة باستخدام وسائل النقل العامة أو الحافلات الخاصة،إليك بعض التفاصيل حول كيفية الوصول إلى مول العرب من عدة نقاط رئيسية

من ميدان رمسيس يمكنك استقلال الحافلة العامة المتجهة إلى مدينة 6 أكتوبر من موقف أحمد حلمي.

كما يمكنك استخدام الحافلات الصغيرة الخاصة التي تمر عبر ميدان جهينة، حيث يقع مول العرب. من ميدان لبنان عند بداية كوبري ميدان لبنان، يمكنك استقلال الحافلة العامة المتجهة إلى مدينة 6 أكتوبر.

قم بالنزول في ميدان جهينة مباشرة أمام مول العرب. من ميدان التحرير استقل الحافلة العامة المتجهة إلى مدينة 6 أكتوبر من ميدان التحرير.

قم بالنزول في ميدان جهينة أمام مول العرب. من الإسكندرية يمكنك استقلال إحدى حافلات السفر المتجهة إلى القاهرة من موقف محرم بك.

عند الوصول إلى بوابة مدينة 6 أكتوبر على الطريق الصحراوي، يمكنك استقلال سيارة أجرة للوصول إلى ميدان جهينة، حيث يقع مول العرب.

بهذه الطرق، يمكنك الوصول إلى مول العرب بسهولة من نقاط مختلفة، سواء كنت داخل القاهرة أو قادمًا من مدينة أخرى مثل الإسكندرية.

وصف مول العرب



يُعتبر مول العرب من أكبر وأشهر مراكز التسوق في المنطقة، حيث يمتد على مساحة شاسعة تحتوي على مناطق متنوعة تلبي احتياجات الزوار المختلفة،يضم المول مجموعة من المتاجر العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية للعائلات والأطفال، وصالات سينما تعرض أحدث الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم،

يتألف مول العرب من طابقين تم تصميمهما بشكل يضمن الاستفادة المثلى من المساحة المتاحة،يتصل الطابقان بمجموعة من المصاعد وسلالم كهربائية حديثة لضمان سهولة الوصول والتنقل بين الطوابق،

لراحة الزوار، يحتوي المول على حمامات عامة ومواقف سيارات مجانية تتسع لعدد كبير من السيارات، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سهولة ويسرًا،

منطقة ألعاب الأطفال بمول العرب



يُعد مول العرب من أبرز وجهات التسوق والترفيه التي توفر مناطق ترفيهية ممتعة للأطفال، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات،

منطقة ألعاب الأطفال في مول العرب



يوجد في مول العرب عدة مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، مما يوفر لهم الكثير من المتعة والأمان،

ملاهي بيلى بييز الموقع الطابق العلوي من المول.

الفئة العمرية للأطفال حتى سن 12 عامًا.

الألعاب تضم مجموعة متنوعة من الألعاب الحديثة تناسب جميع الأعمار.

الأسعار سعر التذكرة 140 جنيهًا للطفل، و50 جنيهًا للمرافق.

الخدمات تتوفر كافيتيريا مجاورة، ونظام اتصال يضمن أمان الأطفال. ملاهي سباركس ايجبت الموقع الطابق الأرضي من المول.

التجربة تقدم ألعابًا إلكترونية تُتيح للأطفال جمع نقاط وإستبدالها بجوائز. منطقة ملاعب شوت أي اف سي الموقع أمام ملاهي سباركس ايجبت.

الوصف تحتوي على ملاعب لكرة القدم بمختلف الأحجام.

منطقة قاعات السينما في مول العرب



تحتوي منطقة السينما في مول العرب على 13 شاشة عرض تحت إدارة سينما Galaxy Cineplex، وتقدم تجربة سينمائية متميزة تشتمل على أحدث الأفلام،

الوصول من خلال بوابة رقم 22.

العروض تبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وتُعرض أفلام جديدة كل ثلاث ساعات.

التجربة تتميز بتقنيات عرض حديثة توفر تجربة مشاهدة فريدة.

منطقة المطاعم في مول العرب



تُعد منطقة المطاعم في مول العرب وجهة مفضلة للعائلات، حيث تتنوع خيارات تناول الطعام،

تنظيم المنطقة تتكون من مطاعم في شكل مربع مفتوح، مما يوفر أماكن للجلوس داخل وخارج المول.

المطاعم العالمية تشمل أسماء معروفة مثل هارديز، برجر كنج، وماكدونالدز.

المطاعم الشرقية تتميز بمطاعم فاخرة مثل شقرة توجو، كيلو كباب، والعمدة.

المأكولات الآسيوية تضم خيارات متنوعة مثل باندا هاوس واسيان كورنر.

الكافيتريات توفر أيضًا مجموعة من الكافيتريات الممتازة.

يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تناول الطعام بجوار النافورة الراقصة، مما يضفي بُعدًا ترفيهيًا لتجربة التسوق في مول العرب،

تسوق في مول العرب



يُعتبر مول العرب وجهة تسوق استثنائية تلبي احتياجات جميع الزوار،إليك نظرة على ما يمكنك العثور عليه داخل هذا المركز التجاري

الأجهزة والمستلزمات المنزلية



يضم مول العرب مجموعة متنوعة من المتاجر التي تقدم مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية، مما يسهل العثور على ما تحتاجه لتحسين منزلك،

سوق الأثاث (Furniture Mall)



يُعتبر سوق الأثاث داخل مول العرب من أبرز المناطق المميزة، حيث يقدم تشكيلة رائعة لتناسب جميع الأذواق،

متاجر الإلكترونيات والأجهزة



يوفر مول العرب مجموعة من المتاجر المتخصصة في الإلكترونيات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول،

المستلزمات النسائية



يوجد في مول العرب مجموعة مميزة من متاجر المستلزمات النسائية التي توفر مجموعة متنوعة تناسب جميع الأذواق،

الملابس الرجالية والأحذية



تتوفر متاجر متعددة للملابس الرجالية في مول العرب، مع مجموعة من الخيارات الأنيقة والعصرية،

مستلزمات الأطفال



تُعنى المتاجر بمستلزمات الأطفال، حيث يمكنك العثور على العديد من المنتجات لتلبية احتياجاتهم،

الملابس والمعدات الرياضية



يقدم المول مجموعة من متاجر الملابس والمعدات الرياضية لتلبية احتياجات الرياضيين،

سبينس ميجا ماركت



يُعتبر سبينس ميجا ماركت من أهم مقاصد التسوق في مول العرب، حيث يمكنك شراء مجموعة متنوعة من الأطعمة والأجهزة المنزلية،

متاجر أخرى بمول العرب



توجد صيدلية العزبي لتلبية احتياجات الزوار الصحية.

توجد معارض سيارات متعددة تسهل الاستكشاف والشراء.

يمكن العثور على مكاتب خدمة العملاء لشركات الهاتف المحمول.

يوجد عدة ماكينات للصراف الآلي بالإضافة إلى فروع لبعض البنوك.

مراحل بناء مول العرب



1،المرحلة الأولى

تاريخ البدء بدأت المرحلة الأولى قبل عام 2016.

المساحة تمتد على 550 ألف متر مربع.

الاستثمارات بلغت استثمارات المرحلة الأولى حوالي أربعة مليارات جنيه.

عدد المعروضات شملت 370 معرضًا من أشهر الماركات بالأسواق العالمية.

2،المرحلة الثانية

تاريخ الإطلاق أُطلقت في عام 2016 من قِبل مجموعة فواز الحكير.

الاستثمارات بلغت استثمارات المرحلة الثانية حوالي 1.2 مليار جنيه.

المساحة تغطي 880 ألف متر مربع.

3،الاستثمارات الإجمالية

الإجمالي مجموع استثمارات المرحلتين الأولى والثانية تجاوز خمسة مليارات جنيه.

تُعتبر هذه التوسعات جزءًا من جهود تحسين تجربة التسوق في مصر، مع التركيز على توفير مساحات واسعة ومرافق حديثة تناسب جميع الأعمار،

مهرجان التسوق في مول العرب



يُعتبر مهرجان مول العرب للتسوق فعالية سنوية تهدف لتعزيز السياحة وجذب الزوار، حيث يُشارك فيه جميع المحلات التجارية الموجودة بالمول،

الفعاليات والعروض

يتميز المهرجان بتنوع فعالياته التي تشمل عروض ترفيهية مسابقات وجوائز تجذب الجمهور، مما يضفي جوًا من المرح والحيوية على المهرجان،

مواعيد المهرجان

يبدأ المهرجان في 5 مارس من كل عام، ويستمر حتى 9 أبريل، مما يُتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأنشطة على مدار شهر كامل،

أنشطة مفضلة في مول العرب 6 أكتوبر



يوفر مول العرب في 6 أكتوبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار والأذواق،إليك بعض الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها عند زيارة المول

التسوق استمتع بجولة تسوق في مجموعة كبيرة من المتاجر ذات الماركات العالمية والمحلية. مشاهدة الأفلام شاهد أحدث الأفلام في قاعات السينما. تناول الطعام تذوق أشهى الأطباق في المطاعم المتنوعة. مناطق ألعاب الأطفال توفر مناطق ألعاب آمنة وممتعة للأطفال. زيارة مراكز الترفيه استمتع بالألعاب الإلكترونية والبولينغ. المشاركة في فعاليات المول تابع فعاليات ومهرجانات تُضفي طابعًا خاصًا على زيارتك. زيارة محلات الحلويات والقهوة انعم بتناول الحلويات والمشروبات الساخنة.

يقدم مول العرب تجربة متكاملة تضمن لك قضاء وقت ممتع ومليء بالتنوع،

صفحة مول العرب القاهرة على الفيسبوك



يمكنك الاطلاع على صور مول العرب في 6 أكتوبر ومتابعة فعالياته عبر زيارة صفحته على فيسبوك،

للتواصل مع إدارة مول العرب، يمكنك الاتصال على الأرقام 19226 أو 0235353121،

أسئلة شائعة حول موقع مول العرب 6 أكتوبر



1،أين يقع مول العرب بالتحديد

مول العرب يقع في مدينة السادس من أكتوبر، تحديدًا في ميدان جهينة، غرب القاهرة.

2،ما هي ساعات العمل في مول العرب

يعمل مول العرب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

3،كيف يمكن الوصول إلى مول العرب بوسائل النقل العامة

يتوفر الحافلات العامة من مواقف عدة مثل أحمد حلمي وميدان لبنان.

4،هل هناك ركن مخصص للسيارات في مول العرب

نعم، يوجد موقف سيارات مجاني يسهل الوصول إلى المول.

5،ما هي المرافق الترفيهية داخل مول العرب

المرافق تشمل مناطق تسوق، مناطق ألعاب للأطفال، قاعات سينما، ومجموعة متنوعة من المطاعم.