نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاشيتشو دزونج؛ الحصن البوذي واحد من أكثر المعالم الرئيسية زيارة في تيمفو في المقال التالي

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نبذة عن الدير البوذي تاشيتشو دزونج (Tashichho Dzong)

نبذة عن الدير البوذي تاشيتشو دزونج (Tashichho Dzong)

التاريخ والمعمار

التأسيس الأول تأسس تاشيتشو دزونج لأول مرة عام 1216 على يد Lama Gyalwa تحت اسم دو نجون دزونج (Dho Ngon Dzong)، والذي يُترجم إلى “القلعة ذات الحجر الأزرق”.

التجديد والتوسع في عام 1694، قام حاكم بوتان الرابع بتعزيز القلعة لتصبح أكثر اتساعًا. تعرضت القلعة للدمار بسبب النيران والزلازل، مما استدعى تجديدها وتحسينها عدة مرات. في عام 1961، استولى Zhabdrung Ngawang على القلعة، وبنى الدزونج السفلي الجديد وأعاد تسميته إلى تاشيتشو دزونج. قام الملك جيغمي دورجي وانغتشوك بإعادة تصميم الهيكل المعماري الحالي في عام 1969، مع بناء القلعة بدون استخدام المسامير.



الموقع

الموقع الجغرافي يقع تاشيتشو دزونج في منطقة Chhagchhen Lam، على الجانب الأيمن من مدينة تيمفو في بوتان. يطل على نهر وانغ تشو من الضفة الغربية. يجاور البرج الصغير (Ney Khang Lhakhang) الذي يضم تمثال بوذا ساكياموني. يطل على قصر ديشنشولينغ، مقر العائلة المالكة، من ناحية الشمال.



أبرز النصائح لزيارة تاشيتشو دزونج

أبرز النصائح لزيارة تاشيتشو دزونج

التصوير التصوير داخل المبنى مقيد بشكل صارم،يُسمح فقط بالتقاط الصور للمناظر الطبيعية خارج المبنى. الزي يُمنع ارتداء الملابس غير الرسمية مثل القمصان والسراويل القصيرة والتنانير،يجب أن يكون الزي محترمًا وفقًا للتقاليد البوذية. التحضير للزيارة يُفضل جلب الطعام والماء لأن هناك حواجز على الطرق نتيجة الانهيارات التي قد تجبر الزوار على البقاء بعيدًا لفترات طويلة.

معلومات إضافية

معلومات إضافية

الزيارة يُوصى بزيارة تاشيتشو دزونج خلال فترة الأعياد والمهرجانات، حيث يمكن للزوار تجربة الاحتفالات الثقافية والروحانية في القلعة.

الإرشادات تأكد من التحقق من أوقات الزيارة والقيود المحلية قبل التخطيط للزيارة، حيث قد تتغير بناءً على المناسبات الخاصة أو الأعياد الدينية.



التصميم المعماري في تاشيتشو دزونج

التصميم المعماري في تاشيتشو دزونج

تعتبر تاشيتشو دزونج نموذجًا بارزًا للهندسة المعمارية التقليدية في بوتان، والتي تأثرت أيضًا بالتصاميم التقليدية في نيبال والتبت،يتميز التصميم بما يلي

الواجهات والجدران الجدران مطلية باللون الأبيض وتحتوي على العديد من التماثيل واللوحات الفنية التي تعكس الهوية الثقافية والدينية.

الارتفاع والتكوين المبنى الرئيس يتكون من طابقين، بينما توجد أبراج مكونة من 3 طوابق في الأركان الأربعة للقلعة.

التصميم الداخلي يتميز التصميم الداخلي باستخدام الأخشاب بطرق زخرفية مذهلة. يحتوي الطابق السفلي على مكاتب بدون نوافذ، ويتميز بتزيين الجدران بخطوط حمراء وذهبية في النصف العلوي.

الأقسام الرئيسية القلعة مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية المكتب الملكي، القسم الإداري، والقسم الروحاني.

المدخل يتزين المدخل بباب ضخم مصنوع من الحديد والطوب، مما يبرز هيبة القلعة.

الحماية يحيط بالمبنى جدران حجرية عالية توفر حماية للمبنى من المتسللين.

الأسطح والزخارف تتميز الأسطح الذهبية البارزة والعمارة الشبيهة بالمعابد البوذية، مع زخارف دقيقة تغطي هياكل القلعة.

الغرف تضم القلعة غرفة العرش الملكي وأجنحة حكومية متعددة، مما يبرز دور القلعة كمركز إداري وروحاني.



المشهد الليلي في تاشيتشو دزونج

المشهد الليلي في تاشيتشو دزونج

عند حلول الليل، يتحول تاشيتشو دزونج إلى منظر خلاب يتمتع بفضل إضاءة منارة فريدة،المشهد الليلي يشمل

الأضواء الأضواء التي تُضاء بعد غروب الشمس تمنح القلعة توهجًا رائعًا، مما يجعلها تنبض بالحياة وتخلق أجواءً ساحرة.

الإضاءة الليلية النوافذ في مقر سكن الملك والمعبد تعكس إضاءة رائعة تضيف إلى الجاذبية البصرية للقلعة.

فرص التصوير يُعد الليل الوقت المثالي لالتقاط صور للمبنى الإداري والمركز الديني من جميع الزوايا، مما يوفر فرص تصوير مميزة.



المهرجانات في تاشيتشو دزونج

المهرجانات في تاشيتشو دزونج

تحتضن القلعة مهرجان تيمفو تشيتشو (Thimphu Tshechu) الشهير، والذي يُعقد سنويًا ويستمر لمدة ثلاثة أيام،يتميز المهرجان بـ

الملابس والألوان يرتدي المشاركون من بوتان وزوارها ملابس ملونة، مما يضفي على الاحتفالات أجواءً حيوية ومليئة بالألوان.

الرقصات والموسيقى يشمل المهرجان رقصات أقنعة تقليدية وأداء الموسيقى التي يعزفها الرهبان الذين يرتدون أزياء الديباج (الحرير).

القصص الدينية تُؤدى رقصات شعبية وسرد للحكايات الدينية القديمة التي تعبر عن التقاليد الروحية والثقافية.

العرض النهائي يُختتم المهرجان بعرض قطعة قماش ملونة تحمل صور جورو رينبوتشي وبوذا مع أتباعه، مما يعزز من الطابع الروحاني للمهرجان.



تعتبر تاشيتشو دزونج وجهة سياحية مميزة تجمع بين الروحانية والعمارة التقليدية، مما يجعلها مكانًا رائعًا للزيارة والاستكشاف.