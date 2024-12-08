نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل البراز متى يفسد في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يعتبر تحليل البراز من الفحوصات الطبية الحاسمة التي تلعب دورًا كبيرًا في تشخيص العديد من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي والأمراض المعدية،يكشف هذا التحليل عن مشكلات صحية تتراوح من الالتهابات البكتيرية إلى الاضطرابات الهضمية،في هذا المقال، سيتم تناول كيفية إجراء تحليل البراز، الحالات الطبية التي تستدعي هذا التحليل، والأخطاء المحتملة التي قد تؤدي إلى فساد العينة وبالتالي تؤثر على نتائج الفحص.

ما هو تحليل البراز



تحليل البراز هو اختبار طبي يتضمن فحص عينات من براز المريض للكشف عن وجود طفيليات، بكتيريا، فيروسات، أو مشكلات أخرى،يشمل هذا التحليل عدة فحوصات متخصصة، منها

الدم الخفي (Occult blood) للكشف عن وجود دم في البراز، مما قد يشير إلى وجود نزيف في الجهاز الهضمي. الفحص المجهري للبراز (Microscopic) لتحديد وجود خلايا الدم البيضاء، الطفيليات، أو غيرها من الكائنات المجهرية. الفحوصات البيوكيميائية (Biochemical) لتحديد نسبة السكريات والدهون غير الممتصة. فحوصات ميكروبيولوجية (Microbiology) للكشف عن وجود بكتيريا أو فطريات. الشكل العام للبراز لتقييم القوام، اللون، والرائحة. الأنزيمات الهاضمة مثل التربسين والإيلاستاز لتقييم صحة البنكرياس.

الأمراض التي يتم تشخيصها عبر تحليل البراز



يمكن للطبيب من خلال تحليل البراز كشف العديد من الأمراض والمشكلات الصحية التي تؤثر على الجهاز الهضمي، أو تشير إلى وجود اضطرابات أخرى، ومنها

التهاب المعدة والأمعاء (Gastroenteritis) وهو التهاب يكون نتيجة العدوى البكتيرية أو الفيروسية. أمراض الأمعاء الالتهابية (Inflammatory Bowel Disease) مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي. الطفيليات مثل الديدان الدبوسية والجيارديا. جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) التي تسبب التهابات في المعدة وقد تؤدي إلى قرح المعدة. أورام الجهاز الهضمي يمكن أن يظهر تحليل البراز دلائل تشير إلى وجود أورام خبيثة. حالات سوء الامتصاص مثل عدم امتصاص الدهون أو السكريات بشكل صحيح.

دواعي إجراء تحليل البراز



يطلب الطبيب إجراء تحليل البراز في حالة ظهور أعراض تتعلق بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال المزمن، ألم البطن، الحمى، أو وجود دم في البراز،وقد يكون هذا التحليل ضروريًا في الحالات التالية

الإسهال المستمر إذا استمر الإسهال لأكثر من 9 أيام، فإن ذلك قد يكون مؤشرًا على وجود عدوى أو مشكلة خطيرة. البراز الدموي أو المخاطي وجود دم أو مخاط في البراز يتطلب إجراء تحليل فوري. ألم المعدة والغثيان خاصة إذا كانت مصحوبة بحمى أو تقيؤ مستمر. صعوبة امتصاص العناصر الغذائية مثل الدهون أو السكريات، والتي قد تظهر من خلال تغير لون البراز أو قوامه. الأطفال وكبار السن خاصة إذا كانوا يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو مشكلات هضمية مزمنة.

متى يفسد تحليل البراز



من الضروري التعامل مع عينات البراز بحذر لتجنب فسادها، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة وتشخيص خاطئ،هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى فساد العينة، ومنها

تعرض العينة للهواء يمكن أن يؤدي تعرض العينة للهواء لفترة طويلة إلى تحلل البكتيريا والطفيليات. ترك العينة في درجة حرارة الغرفة يجب حفظ العينة في الثلاجة إذا لم يتم تسليمها للمختبر على الفور. عدم إرسال العينة خلال ساعة واحدة يجب إرسال العينة إلى المختبر في غضون ساعة من جمعها لضمان دقة النتائج. تناول أدوية معينة تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، الحديد، أو المكملات الغذائية قبل الفحص قد يؤثر على النتيجة. الحيض أو البواسير يجب تجنب أخذ العينة خلال فترة الحيض أو إذا كان هناك نزيف من البواسير لتفادي تلوث العينة بالدم.

التحذيرات المتعلقة بتحليل البراز



هناك بعض التحذيرات والإرشادات التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان دقة النتائج، وتشمل

عدم تناول المضادات الحيوية قبل الفحص لأن المضادات الحيوية قد تؤثر على نتيجة الفحص عن طريق قتل البكتيريا النافعة والضارة في الأمعاء. تجنب تناول اللحوم الحمراء قبل التحليل لأنها قد تحتوي على كميات صغيرة من الدم، مما يؤثر سلبًا على اختبار الدم الخفي. إبعاد البول عن العينة يجب التأكد من عدم تلوث عينة البراز بالبول، إذ إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فساد النتائج.

كيفية تحضير عينة البراز



لضمان الحصول على نتائج دقيقة، يجب تحضير عينة البراز بالطريقة الصحيحة من خلال اتباع الخطوات التالية

استخدام عبوة معقمة يجب استخدام عبوة نظيفة ومعقمة لجمع العينة، ويمكن الحصول عليها من المختبر. جمع العينة بشكل نظيف ضع وعاء نظيف في المرحاض لالتقاط البراز، مع التأكد من أن العينة لا تلامس المرحاض أو الماء. وضع العينة في العبوة باستخدام ملعقة نظيفة أو عصا رقيقة، ضع كمية صغيرة من البراز في العبوة، ويفضل ملء ثلث العبوة. التخلص من المواد المستخدمة اجمع جميع المواد المستعملة مثل الوعاء والملعقة في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق وتخلص منها بطريقة آمنة. غسل اليدين بعد الانتهاء، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.

طرق الوقاية من فساد العينة



للحصول على نتائج دقيقة وتجنب فساد العينة، يجب اتباع الإرشادات التالية