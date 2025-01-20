انخفاض الدولار

انخفاض الدولارانخفض الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الأسبوع، مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على خطاب تنصيبه اليوم.

وبلغ تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة 0.16 في المائة ليصل إلى 109.16، ليظل قريبا من أعلى مستوى خلال 26 شهرا عند 110.17 الذي سجله في الأسبوع الماضي،

بينما ارتفع اليورو 0.26 في المائة ليبلغ 1.029775 دولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في عامين لامسه في الأسبوع الماضي بفعل التهديد بفرض رسوم جمركية، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.27 في المائة إلى 1.2201 دولار.

واستقر الين في أحدث تعاملاته عند 156.18 مقابل الدولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهر عند 154.98 والذي بلغه الجمعة.

وفيما يتعلق بالعملة الرقمية، تراجعت عملة بتكوين على نحو طفيف اليوم إلى 101434 دولارا.

وسجلت العملة ارتفاعًا 80 في المائة منذ بدء الانتخابات الأمريكية في مطلع نوفمبر، وبلغت ارتفاعا قياسيا في ديسمبر.