ارتفاع الذهب مع هبوط الدولار
صعد الذهب اليوم، بفضل هبوط الدولار مع ترقب المستثمرين لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم، سعيا لاستيضاح سياسات إدارته المقبلة، مما قد يوفر المزيد من المؤشرات على توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2711.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2752.40 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.39 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة أيضا إلى 949.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 938.93 دولار.
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