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هند السوليه - الرياض - محتويات

تفسير أكل العسل في المنام



تُعتبر الرؤيا الصالحة بشارة من الله وتسلية للعبد المؤمن، خاصة في آخر الزمان،ومن بين الرؤى التي تحمل الكثير من الخير والبشارات هي رؤية أكل العسل في المنام،يسعى هذا البحث إلى استعراض بعض الدلالات والإشارات التي تدل عليها هذه الرؤية.

دلالات الشفاء



تعد دلالة الشفاء من أهم الدلالات المرتبطة بالعسل في المنام، ودليل ذلك يكمن في

القرآن الكريم قال الله تعالى “ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ”، مما يُعزز الفهم بأن العسل يُعتبر شفاء.

حديث نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الشِّفاءُ في ثَلاثَةٍ في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ”.

رؤية المريض للعسل من رأى أنه يأكل عسلاً وهو مريض، قد يُشير ذلك إلى الشفاء من المرض أو إمكانية حصوله على مال.

أكل العسل للعزباء والمطلقة والأرملة



قد يدل أكل العسل في المنام على الزواج، وذلك يتضح في

حديث نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قالَ لَا، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كما ذَاقَ الأوَّلُ”، مما يدل على رجوع المرأة لزوجها أو زواجها مجددًا.

رؤية أكل العسل من قصعة قد يُفسر ذلك أيضاً على أنه إشارة للزواج.

لعق العسل أو أكله من وعاء



أهل الصلاح من رأى أنه يأكل عسلًا مع الناس، فقد يدل ذلك على القرآن؛ فقد نُسب إلى ابن سيرين أنه عندما ذكر رجل رؤية أكل العسل والناس يأكلون معه، قال أبو بكر “هذا القرآن وحلاوته ولينه، والناس فيه بين مكثر ومقل”.

لعق العسل خاصة إذا كانت اللعقة أو اللعقتان، قد تدل على تعلم السورة والسورتين، بينما يُفهم أن الذين يحسونه هم من يجمعونه،وقد رُوي عن ابن عمر أنه رأى أصبعيه يقطران عسلًا وبدأ في لعقهما، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الكتابين.

أكل العسل مع الخبز يُعبر عن حيازة علم وحكمة مع الاستفادة منه، كما يُشير إلى ذلك ابن سيرين في التفسير المنسوب له.

الأكل من وعاء العسل قد يُعزى إلى رجلٍ عاقل ومتعلم، كما أشار النابلسي في كتابه.

خاتمة



يتضح أن كل ما تم ذكره من تفسيرات هو محتمل وليس قطعياً، إذ يعتمد على حالة الرائي والظروف المحيطة به،إن الرؤيا تُعتبر استئناسًا ولا يُبنى عليها حكم، بل تُعد من مبشرات الرجل الصالح،لذا، إذا رأى الإنسان ما يُسعده، ينبغي عليه أن يُحدث بذلك أهل الصلاح، بينما إذا واجه ما يُضايقه، فعليه الاستعاذة بالله، ثم يتفل عن يساره ثلاث مرات، ولا يُحدِث أحدًا.