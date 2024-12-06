أسعار الذهب تتجه لثاني خسارة أسبوعية
استقرت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق اليوم.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 2654.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 935.99 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 965.85 دولار.
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