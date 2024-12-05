مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة يؤكد وقوف دول مجلس التعاون الخليجى الى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي وقوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني معربا عن إدانتها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير البناي مساء أمس الأربعاء باسم دول مجلس التعاون في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أعمال الاحتلال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال البناي "منذ آخر انعقاد لهذه الدورة الاستثنائية الطارئة تواصل التصعيد المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة وقد دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية وحذرت من تداعياته الخطيرة".

وشدد على مسؤولية الجمعية العامة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بشكل عادل ودائم وشامل وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالإضافة إلى ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب.