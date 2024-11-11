رئيس وزراء ماليزيا يطالب بوقف عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - قال رئيس وزراء ماليزيا، الدكتور أنور إبراهيم، إن بلاده تثمّن جهود إنهاء العنف والدمار والبؤس الذي يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأضاف "إبراهيم" خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، المقامة بالرياض، اليوم الاثنين، أن إسرائيل فاقت حدود المنطق بسبب عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن إسرائيل استهدفت وكالة أونروا ومنعتها من أداء مهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: "إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك قرارات الأمم المتحدة وتعرقل الاستجابات الإنسانية"، مشيرًا إلى أنه يجب وقف عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، لإجبارها على إنهاء المجازر بحق الفلسطينيين.

وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.