توافق عراقي سوري على تنسيق مواقف حاسمة لوقف العدوان على غزة ولبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - أكد ‏رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، ضرورة تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية؛ من أجل إيقاف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان.

وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن "السوداني"، التقى في الرياض الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش مشاركتهما في القمة العربية والإسلامية المشتركة، الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان.

وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين".

وأكد الجانبان "ضرورة تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال القمة؛ من أجل إيقاف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان، وكذلك وجوب أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤولياتها تجاه التجاوزات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين في الأراضي المحتلة ولبنان".