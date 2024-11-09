السفير الغنيم: زيارة رئيس الإمارات للكويت تتوج نموذجاً فريداً من التنسيق الدائم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أكد سفير دولة الكويت في أبوظبي جمال الغنيم أن الزيارة المقرر أن يقوم بها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى دولة الكويت للقاء أخيه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يوم غد الأحد تأتي تتويجا لنموذج فريد ومتميز من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشيخ محمد بن زايد يحل ضيفا كبيرا على الكويت قيادة وحكومة وشعبا وبين أهله وإخوانه في زيارة دولة تاريخية بكل المقاييس تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة والوثيقة وتترجم طبيعة ومتانة العلاقة بين الأسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار.

وشدد على أهمية المباحثات التي ستتناولها القمة بين صاحب أمير الكويت و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما وأن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة وتحديات كبيرة أبرزها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والتي تستوجب التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين الشقيقين.

كما لفت إلى أن لقاء القمة من شأنه أيضا الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب لاسيما في ظل تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري وفتح مجالات أوسع للتعاون الثنائي ضمن منظومة العمل الخليجي والعربي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤى البلدين نحو مستقبل أفضل لشعبي البلدين الشقيقين وشعوب المنطقة.

وقال السفير الغنيم «لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستذكر المسيرة الزاخرة للعلاقات الأخوية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة طوال عقود طويلة والقائمة على الوحدة المصير والتعاون الثنائي المتعدد المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتعليمية والتربوية والثقافية وغيرها».

ومن المقرر أن يصل إلى البلاد يوم غد الأحد الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد.