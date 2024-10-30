الكويت: مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية تؤمن مستقبل مستدام للبشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية المهندسة نورة سليمان الفصام، أن مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي تستضيفها السعودية تسهم في تأمين مستقبل مستدام للبشرية.

وأعربت المهندسة الفصام، في تصريح لتلفزيون دولة الكويت الثلاثاء، عن اعتزازها وفخرها بتمثيل أمير الكويت في مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزيرة إن مشاركتنا في المبادرة تأتي دعما منا للأشقاء في المملكة العربية السعودية والدور الكبير الذين يقومون به من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بنجاح المبادرة والمشاركة الكبيرة بها من مختلف دول العالم.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة من شأنها معالجة التحديات التي يواجهها العالم كالتغير المناخي والأمن الغذائي ومستقبل الطاقة عبر جلسات حوارية عديدة بين كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص المشاركين في المبادرة من مختلف دول العالم.



وأوضحت الوزيرة الكويتية أن مشاركة بلادها تأتي لبحث وإيجاد الحلول لكل هذه القضايا إضافة إلى الخروج بالتصور ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة بدولة الكويت.



وعلى هامش المبادرة بينت أنها عقدت العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين والمستثمرين العالمين بهدف دفع خطة التنمية ونمو الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكات الثنائية.