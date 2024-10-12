مؤشر بورصة مسقط يرتفع 77 نقطة

مؤشر بورصة مسقط يرتفع 77 نقطةارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي بمقدار 77 نقطة، وأغلق عند 4750 نقطة، مع تراجع ضغوطات البيع التي استمرت عدة أسابيع.

وسجلت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي 125 نقطة، مسجلا أعلى المكاسب بين المؤشرات القطاعية، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 20 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة صعودا بنحو 12 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 6 نقاط.

وبدأت شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي الإعلان عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري؛ الأمر الذي عزز مكاسب البورصة وأشاع أجواء من التفاؤل في التداولات.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارا و602 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ167.8 مليون ريال عماني.

وصعدت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 11.7 مليون ريال عماني مقابل 10.8 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 8.3 بالمائة، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة من 3545 صفقة إلى 2849 صفقة مع تركيز المستثمرين على الأسهم والسندات ذات القيمة السوقية المرتفعة.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 39 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية تراجعت أسعارها، واستقرت 10 أوراق مالية عند مستوياتها السابقة.