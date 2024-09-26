الكويت والإمارات يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالكويت الدكتور مطر النيادي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها إضافة لاستعراض آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان اليوم الأربعاء صادر عن وزارة الداخلية الكويتية على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبة أكد السفير النيادي وفق البيان على أهمية ما تم بحثه من موضوعات تؤدي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.