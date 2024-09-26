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وزيرة المالية الكويتية: الاستقرار المالى على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية نورة الفصام، أن المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد على رأس الأولويات الاقتصادية المهمة في المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء الفصام، الأربعاء مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فرانشيسكو بارودى؛ لبحث التقرير الاقتصادي لدولة الكويت المُعد من قبل الصندوق، والذي سيصدر في ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزيرة الكويتية - في بيان - إلى أن الاستقرار المالي يتم من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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