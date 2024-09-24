الكويت تستنكر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان: انتهاك صارخ وتهديد خطير لاستقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاكٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدٍ خطيرٍ لأمن واستقرار المنطقة.

‏‏وحذرت الكويت مجدداً من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دولها لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.

‏وأكدت الوزارة على تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضةً كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.