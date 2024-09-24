جيش الاحتلال يستهدف قياديا في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني إسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر الأمني، إن "الغارة الاسرائيلية استهدفت طابقين من مبنى في منطقة الجبيري" في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله اللبناني، في ضربة أكدها جيش الاحتلال.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غارات جيش الاحتلال استهدفت القيادي في حزب الله طلال حمية في أحد المباني بالضاحية الجنوبية لبيروت.

‏وذكرت وكالة "رويترز" أن مصير القيادي بحزب الله طلال حمية المستهدف بغارة الضاحية الجنوبية لم يتضح بعد، فيما أشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى تنفيذ محاولة اغتيال قيادي رفيع المستوى في بيروت والنتائج لم تتضح بعد.

‏فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن هدف الغارات على الضاحية الجنوبية هو رئيس وحدة الصواريخ في حزب الله طلال حمية.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن تل أبيب لن تمنح حزب الله اللبناني هدنة، وعلينا الاستمرار بكل قوة، وسنسرع وتيرة هجومنا على لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هاليفي، قوله اليوم الثلاثاء، إن الوضع الراهن يستوجب استمرار العملية بشكل متعاظم على كل الجبهات، بحسب وكالات.