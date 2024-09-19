الكويت: خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني.. تبني الأمم المتحدة قرار «إنهاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 بأغلبية 124 صوتا قرارا يستند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في شأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.

وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعد خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.