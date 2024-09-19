حزب الله يعلن مقتل 20 من عناصره بانفجار أجهزة الاتصال فى الموجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، مقتل 5 آخرين بين عناصره ليرتفع عدد قتلاه جراء تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية في الموجه الثانية يوم أمس إلى 20 قتيلًا.

وشهدت عدة مناطق في لبنان، من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الجنوب مرورًا بالبقاع، أمس الأربعاء، هجمات تفجيرية لأجهزة لاسلكي يحملها عناصر حزب الله، في موجة ثانية من التفجيرات التي بدأت الثلاثاء الماضي.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أمس الأربعاء، بتفجير إسرائيل آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكي الشخصية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان، في الموجة الثانية من عملية استخباراتية بدأت الثلاثاء بتفجير أجهزة استدعاء.

وذكر الموقع الأمريكي، نقلًا عن مصدرين مطلعين على العملية، أن الموجة الثانية من الهجمات السرية تشكل خرقًا أمنيًا خطيرًا آخر في صفوف حزب الله، وتزيد من الضغوط على الجماعة اللبنانية.

وقالت المصادر إن أجهزة الاتصال اللاسلكية تم تفخيخها مسبقًا من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ثم تم تسليمها إلى حزب الله كجزء من نظام الاتصالات الطارئة الخاص بهم، والذي كان من المفترض استخدامه أثناء الحرب مع إسرائيل.